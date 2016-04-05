budivelnik написав: andrijk777 написав:
створював суперзброю і СТВОРИВ не одну, а війну все-рівно програв.
Ще раз для тих хто мислить прямолінійно і в яких в головах тільки відсутність Вільхи....
Вільха - це те що на поверхні....
А зараз чомусь
а - відсутні системи ППО
б - відсутні запаси бронежилетів( чи волонтери не збирають їх з усього світу? сам недавно пересилав 5 касок куплених в Німеччині в Бучу і Запоріжжя)
в - відсутня на момент агресії сили Тероборони
...
і таких прикладів - тисячі...
Тому Вільха це просто один з яскравих..але не єдиних пазлів,який вказує на пройоби в політиці чинної влади....
Это не проебы, а целенаправленная практика сдачи страны Путину.
Пунктики можно перечислять очень долго, и все они начались с 2019 и четко выстраиваются в логическую цепочку....
- Гром-2 с дальностью стрельбы до Москвы
- Нептуп
- своя САУ 155мм Богдана
- Стугны в 2021 г - НИ ОДНОГО заказа от армии, бешенно повезло что не успели арабам отгрузить их партию и Таня Черновол с Пашинским их успели вывезти
- уголовное дело на Черновол и Пашинского за предыдущий пункт оккрыли в первые дн войны (!)
- курсы изучения Стугн - Черновол и Пашинский организовали на волонтерских началах в начале 2022 г. (армия не хотела учить операторов ПТРК)
- придумали логистический хаб на Чонгаре, под прикрытием которого разминировали перешейки и отвели войска от Крыма накануне войны
- разминирования на Донбассе, постоянные отводы войск на многих участках, из-за которых войска потеряли выгодные и оборудованные еще с 2014г. позиции
- посадки активистов и боевых генералов по "левым" уголовным делам
- несколько раз срезали финансовое довольствие армии
- публично "срались" с НАТО
- банкротство КРаЗа (порезали армейские заказы)
- не решались транспортные проблемы армии (опять волонтеры тянут джипы со всего мира как в 2014 году)
- сюда же - похеренный вопрос ББМ (Козак, Варта, Дозор и т.д.)
- три года динамили проблемы теробороны и доступ к оружию для населения
- срыв операции по вагнеровцам
- остановили все разведывательно-диверсионные операции в Лугандоне и разогнали соответствующее управление
- уголовное дело по клистронам, широкая огласка (срыв поставок запчастей из рашки, раскрытие и уничтожение агентов)
- изъятие из боевых частей (!) клистронов в рамках этого уголовного дела, что обезоружило наши С-300
- в страну вернулась вся экс-региональная сволочь, отсудили у Украины кучу денег и вернули себе должности, политическое влияние и т.д.
- расцвет росс. пропаганды в Украине, даже партия Шария(!) допускается к выборам
- украинские спутниковые каналы сделали платными, на фоне бесплатных российских
- восстановилась привязка к российским энергоресурсам (уголь, электрика, ядерные сборки)
и это только то, что вспомнил за три минуты...