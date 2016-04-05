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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1169117011711172
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 17:36

  andrijk777 написав:
  Schmit написав:
  konstantin kirovograd написав:сколько можно с этими ракетами носится уже---вы что реально думаете что эти ракеты спасли бы нас или мы бы победили кацапстан за три дня имея тысячи ракет...

Ну не за три дня, но да. И Гостомель с Бучей и Мариуполем были бы целы, и Юг не пришлось бы хз как теперь отбивать. А возможно(скорее всего) крупная война вообще бы и не началась.

Якось смішно таке читати. Був вже один(Гітлер) який все створював суперзброю і СТВОРИВ не одну, а війну все-рівно програв.
Якби та Вільха була настільки ефективна і відносно недорога її фінансування би точно не припинили.

Пропонуєте нашим солдатам з вилами оборонятись? Смішно.
То навіщо ми тоді слізно просимо HIMARS у США? та сама Вільха у деякій мірі.
Памятаете фото знищеної техніки з Бучі у перші дні? Кажуть, це Вільха (але це не точно). Потрібна нам така зброя? Так отож.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 17:38

  andrijk777 написав:створював суперзброю і СТВОРИВ не одну, а війну все-рівно програв.
Ще раз для тих хто мислить прямолінійно і в яких в головах тільки відсутність Вільхи....
Вільха - це те що на поверхні....
А зараз чомусь
а - відсутні системи ППО
б - відсутні запаси бронежилетів( чи волонтери не збирають їх з усього світу? сам недавно пересилав 5 касок куплених в Німеччині в Бучу і Запоріжжя)
в - відсутня на момент агресії сили Тероборони
...
і таких прикладів - тисячі...
Тому Вільха це просто один з яскравих..але не єдиних пазлів,який вказує на про в політиці чинної влади....
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 17:56

  budivelnik написав:Після перемоги - може хоч тоді більшість признає помилкою своє голосування за популізм в 2019?

Майже на 100% впевнений що цього не буде.
Навіть більше. Після перемоги на виборах 2024р скоріш за все виберуть Зеленького.
Хоча ситуація змінюється настільки швидко, що може бути ще купа непередбачуваних подій за наступних 2 роки.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 18:00

  andrijk777 написав:Після перемоги на виборах 2024р скоріш за все виберуть Зеленького.
З Зеленським - ще треба перемогти..
Поки він сидів і писав відосики , не лізучи в керівництво армією - ми ще давали собі ради..
Якщо й далі буде сидіти і не хамити Заходу(особливо Англії і Польщі) - то Перемога стане ближчою
Як тільки вилізе з бункера з дурними запитаннями
чого ми не в Нато
без відповіді
Хто розмінував Чонгар
Ми будемо воювати дальше 2024....
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 18:22

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:створював суперзброю і СТВОРИВ не одну, а війну все-рівно програв.
Ще раз для тих хто мислить прямолінійно і в яких в головах тільки відсутність Вільхи....
Вільха - це те що на поверхні....
А зараз чомусь
а - відсутні системи ППО
б - відсутні запаси бронежилетів( чи волонтери не збирають їх з усього світу? сам недавно пересилав 5 касок куплених в Німеччині в Бучу і Запоріжжя)
в - відсутня на момент агресії сили Тероборони
...
і таких прикладів - тисячі...
Тому Вільха це просто один з яскравих..але не єдиних пазлів,який вказує на пройоби в політиці чинної влади....

Это не проебы, а целенаправленная практика сдачи страны Путину.
Пунктики можно перечислять очень долго, и все они начались с 2019 и четко выстраиваются в логическую цепочку....
- Гром-2 с дальностью стрельбы до Москвы
- Нептуп
- своя САУ 155мм Богдана
- Стугны в 2021 г - НИ ОДНОГО заказа от армии, бешенно повезло что не успели арабам отгрузить их партию и Таня Черновол с Пашинским их успели вывезти
- уголовное дело на Черновол и Пашинского за предыдущий пункт оккрыли в первые дн войны (!)
- курсы изучения Стугн - Черновол и Пашинский организовали на волонтерских началах в начале 2022 г. (армия не хотела учить операторов ПТРК)
- придумали логистический хаб на Чонгаре, под прикрытием которого разминировали перешейки и отвели войска от Крыма накануне войны
- разминирования на Донбассе, постоянные отводы войск на многих участках, из-за которых войска потеряли выгодные и оборудованные еще с 2014г. позиции
- посадки активистов и боевых генералов по "левым" уголовным делам
- несколько раз срезали финансовое довольствие армии
- публично "срались" с НАТО
- банкротство КРаЗа (порезали армейские заказы)
- не решались транспортные проблемы армии (опять волонтеры тянут джипы со всего мира как в 2014 году)
- сюда же - похеренный вопрос ББМ (Козак, Варта, Дозор и т.д.)
- три года динамили проблемы теробороны и доступ к оружию для населения
- срыв операции по вагнеровцам
- остановили все разведывательно-диверсионные операции в Лугандоне и разогнали соответствующее управление
- уголовное дело по клистронам, широкая огласка (срыв поставок запчастей из рашки, раскрытие и уничтожение агентов)
- изъятие из боевых частей (!) клистронов в рамках этого уголовного дела, что обезоружило наши С-300
- в страну вернулась вся экс-региональная сволочь, отсудили у Украины кучу денег и вернули себе должности, политическое влияние и т.д.
- расцвет росс. пропаганды в Украине, даже партия Шария(!) допускается к выборам
- украинские спутниковые каналы сделали платными, на фоне бесплатных российских
- восстановилась привязка к российским энергоресурсам (уголь, электрика, ядерные сборки)

и это только то, что вспомнил за три минуты...
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