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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1170117111721173>
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 17:36

  andrijk777 написав:
  Schmit написав:
  konstantin kirovograd написав:сколько можно с этими ракетами носится уже---вы что реально думаете что эти ракеты спасли бы нас или мы бы победили кацапстан за три дня имея тысячи ракет...

Ну не за три дня, но да. И Гостомель с Бучей и Мариуполем были бы целы, и Юг не пришлось бы хз как теперь отбивать. А возможно(скорее всего) крупная война вообще бы и не началась.

Якось смішно таке читати. Був вже один(Гітлер) який все створював суперзброю і СТВОРИВ не одну, а війну все-рівно програв.
Якби та Вільха була настільки ефективна і відносно недорога її фінансування би точно не припинили.

Пропонуєте нашим солдатам з вилами оборонятись? Смішно.
То навіщо ми тоді слізно просимо HIMARS у США? та сама Вільха у деякій мірі.
Памятаете фото знищеної техніки з Бучі у перші дні? Кажуть, це Вільха (але це не точно). Потрібна нам така зброя? Так отож.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 17:38

  andrijk777 написав:створював суперзброю і СТВОРИВ не одну, а війну все-рівно програв.
Ще раз для тих хто мислить прямолінійно і в яких в головах тільки відсутність Вільхи....
Вільха - це те що на поверхні....
А зараз чомусь
а - відсутні системи ППО
б - відсутні запаси бронежилетів( чи волонтери не збирають їх з усього світу? сам недавно пересилав 5 касок куплених в Німеччині в Бучу і Запоріжжя)
в - відсутня на момент агресії сили Тероборони
...
і таких прикладів - тисячі...
Тому Вільха це просто один з яскравих..але не єдиних пазлів,який вказує на про в політиці чинної влади....
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 17:56

  budivelnik написав:Після перемоги - може хоч тоді більшість признає помилкою своє голосування за популізм в 2019?

Майже на 100% впевнений що цього не буде.
Навіть більше. Після перемоги на виборах 2024р скоріш за все виберуть Зеленького.
Хоча ситуація змінюється настільки швидко, що може бути ще купа непередбачуваних подій за наступних 2 роки.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 18:00

  andrijk777 написав:Після перемоги на виборах 2024р скоріш за все виберуть Зеленького.
З Зеленським - ще треба перемогти..
Поки він сидів і писав відосики , не лізучи в керівництво армією - ми ще давали собі ради..
Якщо й далі буде сидіти і не хамити Заходу(особливо Англії і Польщі) - то Перемога стане ближчою
Як тільки вилізе з бункера з дурними запитаннями
чого ми не в Нато
без відповіді
Хто розмінував Чонгар
Ми будемо воювати дальше 2024....
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 18:22

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:створював суперзброю і СТВОРИВ не одну, а війну все-рівно програв.
Ще раз для тих хто мислить прямолінійно і в яких в головах тільки відсутність Вільхи....
Вільха - це те що на поверхні....
А зараз чомусь
а - відсутні системи ППО
б - відсутні запаси бронежилетів( чи волонтери не збирають їх з усього світу? сам недавно пересилав 5 касок куплених в Німеччині в Бучу і Запоріжжя)
в - відсутня на момент агресії сили Тероборони
...
і таких прикладів - тисячі...
Тому Вільха це просто один з яскравих..але не єдиних пазлів,який вказує на пройоби в політиці чинної влади....

Это не проебы, а целенаправленная практика сдачи страны Путину.
Пунктики можно перечислять очень долго, и все они начались с 2019 и четко выстраиваются в логическую цепочку....
- Гром-2 с дальностью стрельбы до Москвы
- Нептуп
- своя САУ 155мм Богдана
- Стугны в 2021 г - НИ ОДНОГО заказа от армии, бешенно повезло что не успели арабам отгрузить их партию и Таня Черновол с Пашинским их успели вывезти
- уголовное дело на Черновол и Пашинского за предыдущий пункт оккрыли в первые дн войны (!)
- курсы изучения Стугн - Черновол и Пашинский организовали на волонтерских началах в начале 2022 г. (армия не хотела учить операторов ПТРК)
- придумали логистический хаб на Чонгаре, под прикрытием которого разминировали перешейки и отвели войска от Крыма накануне войны
- разминирования на Донбассе, постоянные отводы войск на многих участках, из-за которых войска потеряли выгодные и оборудованные еще с 2014г. позиции
- посадки активистов и боевых генералов по "левым" уголовным делам
- несколько раз срезали финансовое довольствие армии
- публично "срались" с НАТО
- банкротство КРаЗа (порезали армейские заказы)
- не решались транспортные проблемы армии (опять волонтеры тянут джипы со всего мира как в 2014 году)
- сюда же - похеренный вопрос ББМ (Козак, Варта, Дозор и т.д.)
- три года динамили проблемы теробороны и доступ к оружию для населения
- срыв операции по вагнеровцам
- остановили все разведывательно-диверсионные операции в Лугандоне и разогнали соответствующее управление
- уголовное дело по клистронам, широкая огласка (срыв поставок запчастей из рашки, раскрытие и уничтожение агентов)
- изъятие из боевых частей (!) клистронов в рамках этого уголовного дела, что обезоружило наши С-300
- в страну вернулась вся экс-региональная сволочь, отсудили у Украины кучу денег и вернули себе должности, политическое влияние и т.д.
- расцвет росс. пропаганды в Украине, даже партия Шария(!) допускается к выборам
- украинские спутниковые каналы сделали платными, на фоне бесплатных российских
- восстановилась привязка к российским энергоресурсам (уголь, электрика, ядерные сборки)

и это только то, что вспомнил за три минуты...
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 18:42

  tmp01 написав:Это не проебы, а целенаправленная практика сдачи страны Путину.
Пунктики можно перечислять очень долго, и все они начались с 2019 и четко выстраиваются в логическую цепочку...
и это только то, что вспомнил за три минуты...


И... ? Где логическое завершение этой светлой мысли? Что же пошло не так и почему "сдача" не удалась? :evil:

ПС. Как надоел уже этот срач про "если бы да кабы"..
fler
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Цей чат-бот приймає інформацію про місцезнаходження російської техніки, солдатів і вибухонебезпечних предметів для їх розмінування.

Також користуйтеся додатком «Bachu», який доступний для смартфонів на платформах iOS ➡️ apple.co/37A5PRG та Android ➡️ bit.ly/3kZq0LK
Сервіс працює навіть без інтернету, а вся інформація автоматично пересилається на офіційний чат-бот.

➡️ t.me/Traitor_Search_bot

Чат-бот створений для інформування про зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами. А також для викриття інтернет-агентів, які «зливають» ворогу важливі дані або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників.

➡️ t.me/stop_marauder_ua_bot

Чат-бот збирає інформацію про мародерів, які розкрадають чуже майно під час війни. Ці дані будуть перевірені та розміщені на створеному СБУ сайті: stopmarauder.com.ua

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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 18:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Что же пошло не так и почему "сдача" не удалась?
Чим більша шафа - тим сильніше падає..
Україна це не тільки Президент..і його оточення
Є ще суспільство, яке створило два майдани і один підсрачник діючому Президенту
Є Армія, яка може політично неосвічена..але Патріотично настроєна.

Тому ніякий агент , закинутий до влади - Україну не розвалить...але нашкодити зможе.
Зараз нам нашколили
Ми втратили 125000 км2 і десятки тисяч життів..
Але взамін отримали
Підтримку світу
І пропозицію Англії створити Англо-Польсько-Українсько-Прибалтійський Союз....
Щось втрачаєм - щось знаходим...
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 18:59

  fler написав:
  tmp01 написав:Это не проебы, а целенаправленная практика сдачи страны Путину.
Пунктики можно перечислять очень долго, и все они начались с 2019 и четко выстраиваются в логическую цепочку...
и это только то, что вспомнил за три минуты...


И... ? Где логическое завершение этой светлой мысли? Что же пошло не так и почему "сдача" не удалась? :evil:

ПС. Как надоел уже этот срач про "если бы да кабы"..

Благодаря героизму военных, добровольцев под Киевом, Харьковом, Сумами, Черниговом и т.д.
Благодаря волонтерам и самоорганизации людей, той же стихийной самообороны.
И произошло это не благодаря ЗЕ, а вопреки!

Если вспомним - Зе втихаря отправил Ленку в Италию, отсидеться. А на второй день войны уже отправил делегацию на переговоры в Минск(!). Явно для формальной подготовки капитуляции.
Но война пошла не по ГБ-шному плану и Зе пришлось переобуваться на лету.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 19:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tmp01 написав:Это не проебы, а целенаправленная практика сдачи страны Путину.
Та капець, "яку країну та якого гетьмана втратили", дістали вже петюніни фани (боти). А все набагато простіше - якби не просрали арсенали з великими калібрами та комплектами до РСЗО, "Точками" то все було б зовсім по іншому. Війна йде впритул, артилеріська. Вона все зараз вирішує. А де наші снаряди? Ну так цеж не ларьок Рошен. щоб їх охороняти. Зате щось там "здали", "москітний флот" може? Можна ж і так питання ставити...
Чому так легко тут пасуться порохоботи та труть все інше?
Востаннє редагувалось d44 в П'ят 27 тра, 2022 19:05, всього редагувалось 2 разів.
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