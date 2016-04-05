Додано: П'ят 27 тра, 2022 18:22

budivelnik написав: andrijk777 написав: створював суперзброю і СТВОРИВ не одну, а війну все-рівно програв. створював суперзброю і СТВОРИВ не одну, а війну все-рівно програв. Ще раз для тих хто мислить прямолінійно і в яких в головах тільки відсутність Вільхи....

Вільха - це те що на поверхні....

А зараз чомусь

а - відсутні системи ППО

б - відсутні запаси бронежилетів( чи волонтери не збирають їх з усього світу? сам недавно пересилав 5 касок куплених в Німеччині в Бучу і Запоріжжя)

в - відсутня на момент агресії сили Тероборони

...

і таких прикладів - тисячі...

Тому Вільха це просто один з яскравих..але не єдиних пазлів,який вказує на пройоби в політиці чинної влади.... Ще раз для тих хто мислить прямолінійно і в яких в головах тільки відсутність Вільхи....Вільха - це те що на поверхні....А зараз чомусьа - відсутні системи ППОб - відсутні запаси бронежилетів( чи волонтери не збирають їх з усього світу? сам недавно пересилав 5 касок куплених в Німеччині в Бучу і Запоріжжя)в - відсутня на момент агресії сили Тероборони...і таких прикладів - тисячі...Тому Вільха це просто один з яскравих..але не єдиних пазлів,який вказує на пройоби в політиці чинної влади....

Это не проебы, а целенаправленная практика сдачи страны Путину.Пунктики можно перечислять очень долго, и все они начались с 2019 и четко выстраиваются в логическую цепочку....- Гром-2 с дальностью стрельбы до Москвы- Нептуп- своя САУ 155мм Богдана- Стугны в 2021 г - НИ ОДНОГО заказа от армии, бешенно повезло что не успели арабам отгрузить их партию и Таня Черновол с Пашинским их успели вывезти- уголовное дело на Черновол и Пашинского за предыдущий пункт оккрыли в первые дн войны (!)- курсы изучения Стугн - Черновол и Пашинский организовали на волонтерских началах в начале 2022 г. (армия не хотела учить операторов ПТРК)- придумали логистический хаб на Чонгаре, под прикрытием которого разминировали перешейки и отвели войска от Крыма накануне войны- разминирования на Донбассе, постоянные отводы войск на многих участках, из-за которых войска потеряли выгодные и оборудованные еще с 2014г. позиции- посадки активистов и боевых генералов по "левым" уголовным делам- несколько раз срезали финансовое довольствие армии- публично "срались" с НАТО- банкротство КРаЗа (порезали армейские заказы)- не решались транспортные проблемы армии (опять волонтеры тянут джипы со всего мира как в 2014 году)- сюда же - похеренный вопрос ББМ (Козак, Варта, Дозор и т.д.)- три года динамили проблемы теробороны и доступ к оружию для населения- срыв операции по вагнеровцам- остановили все разведывательно-диверсионные операции в Лугандоне и разогнали соответствующее управление- уголовное дело по клистронам, широкая огласка (срыв поставок запчастей из рашки, раскрытие и уничтожение агентов)- изъятие из боевых частей (!) клистронов в рамках этого уголовного дела, что обезоружило наши С-300- в страну вернулась вся экс-региональная сволочь, отсудили у Украины кучу денег и вернули себе должности, политическое влияние и т.д.- расцвет росс. пропаганды в Украине, даже партия Шария(!) допускается к выборам- украинские спутниковые каналы сделали платными, на фоне бесплатных российских- восстановилась привязка к российским энергоресурсам (уголь, электрика, ядерные сборки)и это только то, что вспомнил за три минуты...