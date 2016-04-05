tmp01 написав:Гром-2 с дальностью стрельбы до Москвы
Це той який розроблявся з 1994 року по 2013 на базі Сапсан? Цікаво чому порошенко не запусти їх у серію?
Насколько помню историю, их тормознули при Яныке. И при Порохе как раз восстановили эту программу. Я сам из Днепра и есть знакомые на Южмаше. Помню, там был большой оптимизм на эту тему. Помню, двигатели испытывали в Павлограде. И шасси уже показывали в прессе. Но в 2019 все финансирование программы остановили ((
tmp01 написав:Это не проебы, а целенаправленная практика сдачи страны Путину.
Та капець, "яку країну та якого гетьмана втратили", дістали вже петюніни фани (боти). А все набагато простіше - якби не просрали арсенали з великими калібрами та комплектами до РСЗО, "Точками" то все було б зовсім по іншому. Війна йде впритул, артилеріська. Вона все зараз вирішує. А де наші снаряди? Ну так цеж не ларьок Рошен. щоб їх охороняти. Зате щось там "здали", "москітний флот" може? Можна ж і так питання ставити... Чому так легко тут пасуться порохоботи та труть все інше?
Очень легко назвать не приятное тебе мнение - ботом? Ты ошибаешься, я не фан Пороха. Я трезво смотрю на жизнь и умею анализировать.
А вот когда такому как ты нечего сказать по существу вопроса - начинаются сопли про мифических "ботов гетьмана". Фи, уважаемый!
tmp01 написав:Гром-2 с дальностью стрельбы до Москвы
Це той який розроблявся з 1994 року по 2013 на базі Сапсан? Цікаво чому порошенко не запусти їх у серію?
Насколько помню историю, их тормознули при Яныке. И при Порохе как раз восстановили эту программу. Я сам из Днепра и есть знакомые на Южмаше. Помню, там был большой оптимизм на эту тему. Помню, двигатели испытывали в Павлограде. И шасси уже показывали в прессе. Но в 2019 все финансирование программы остановили ((
Чому Петро не відновив програму ? Де 200 ракет які мали почати поставляти в 2015 році? Оперативно-тактичний ракетний комплекс «Сапсан» — проєкт оперативно-тактичного ракетного комплексу, що створювався спільними зусиллями ДКБ «Південне» і Південмашу.
Очікувана серія 200 одиниць Завершення проєктування 2012 рік Початок поставок до ЗСУ 2015 рік
Роботи тривали з 2009 року, проте 2013 року Міністр оборони України Павло Лебедєв повідомив, що програму розробки комплексу «Сапсан» згорнуто.
tmp01 написав:Гром-2 с дальностью стрельбы до Москвы
Це той який розроблявся з 1994 року по 2013 на базі Сапсан? Цікаво чому порошенко не запусти їх у серію?
Насколько помню историю, их тормознули при Яныке. И при Порохе как раз восстановили эту программу. Я сам из Днепра и есть знакомые на Южмаше. Помню, там был большой оптимизм на эту тему. Помню, двигатели испытывали в Павлограде. И шасси уже показывали в прессе. Но в 2019 все финансирование программы остановили ((
Программа финансировалась за счет саудитов. Толи не успели, толи чтото у них не срослось. А может все и продолжалось, но не освещалось в прессе занятой пропагандой велыкого будивныцтва. У меня смутные воспоминания о там что вроде писали про отправку в СА опытного экземпляра, но не факт. Факт в том что при любых раскладах заказа от МО небыло Видимо Хомчаку лавры Буденого не давали покоя
div_tmp написав:Программа финансировалась за счет саудитов. Толи не успели, толи чтото у них не срослось. А может все и продолжалось, но не освещалось в прессе занятой пропагандой велыкого будивныцтва. У меня смутные воспоминания о там что вроде писали про отправку в СА опытного экземпляра, но не факт. Факт в том что при любых раскладах заказа от МО небыло Видимо Хомчаку лавры Буденого не давали покоя
Якщо розробка тривала з 1994 і в 2013 була завершена, то чому з 2015 по 2019 не було поставлено до ЗСУ жодної ракети цього типу? Чому не було замовлень від МО в 2015-2019 роках ?
tmp01 написав:Это не проебы, а целенаправленная практика сдачи страны Путину. Пунктики можно перечислять очень долго, и все они начались с 2019 и четко выстраиваются в логическую цепочку... и это только то, что вспомнил за три минуты...
И... ? Где логическое завершение этой светлой мысли? Что же пошло не так и почему "сдача" не удалась?
ПС. Как надоел уже этот срач про "если бы да кабы"..
Если вспомним - Зе втихаря отправил Ленку в Италию, отсидеться. А на второй день войны уже отправил делегацию на переговоры в Минск(!). Явно для формальной подготовки капитуляции. Но война пошла не по ГБ-шному плану и Зе пришлось переобуваться на лету.
Простите за тупость, задам вопрос по-другому: с какой целью написаны эти два ваших поста? Какие выводы надо сделать из выделенного цветом? Зраду разгоняете во время войны? Настраиваете народ против Президента?
ПС. Прошу всіх читачів звернути увагу, що подібні пости чомусь пишуться виключно однією мовою - ворожою. Співпадіння?
tmp01 написав:А вот когда такому как ты нечего сказать по существу вопроса - начинаются сопли про мифических "ботов гетьмана". Фи, уважаемый!
Добре, шановний. Ваша думка про "москитний флот" від "кузні на Рибальському, та про вибухи арсеналів з великими калібрами? Як це вплинуло на сьогодення?
Хто в житті не помилявся - нехай перший кине в мене камінь... ТМ(с) Народна Мудрість Але давайте порівняємо наслідки помилки... Наприклад по війні 8 років війни - втрачено 7% території і 2000 смертей солдат і жодної ракети далі ОРДЛО 3 місяці війни -втрачено 25% території і 3000 смертей солдат і ракетні удари по Україні