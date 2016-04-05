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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1170117111721173
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 19:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tmp01 написав:Гром-2 с дальностью стрельбы до Москвы

Це той який розроблявся з 1994 року по 2013 на базі Сапсан? Цікаво чому порошенко не запусти їх у серію?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 19:07

  Ukrainian написав:
  tmp01 написав:Гром-2 с дальностью стрельбы до Москвы

Це той який розроблявся з 1994 року по 2013 на базі Сапсан? Цікаво чому порошенко не запусти їх у серію?

Насколько помню историю, их тормознули при Яныке.
И при Порохе как раз восстановили эту программу. Я сам из Днепра и есть знакомые на Южмаше. Помню, там был большой оптимизм на эту тему.
Помню, двигатели испытывали в Павлограде. И шасси уже показывали в прессе.
Но в 2019 все финансирование программы остановили ((
tmp01
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 19:10

  d44 написав:
  tmp01 написав:Это не проебы, а целенаправленная практика сдачи страны Путину.
Та капець, "яку країну та якого гетьмана втратили", дістали вже петюніни фани (боти). А все набагато простіше - якби не просрали арсенали з великими калібрами та комплектами до РСЗО, "Точками" то все було б зовсім по іншому. Війна йде впритул, артилеріська. Вона все зараз вирішує. А де наші снаряди? Ну так цеж не ларьок Рошен. щоб їх охороняти. Зате щось там "здали", "москітний флот" може? Можна ж і так питання ставити...
Чому так легко тут пасуться порохоботи та труть все інше?

Очень легко назвать не приятное тебе мнение - ботом?
Ты ошибаешься, я не фан Пороха. Я трезво смотрю на жизнь и умею анализировать.

А вот когда такому как ты нечего сказать по существу вопроса - начинаются сопли про мифических "ботов гетьмана". Фи, уважаемый!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 19:12

  tmp01 написав:
  Ukrainian написав:
  tmp01 написав:Гром-2 с дальностью стрельбы до Москвы

Це той який розроблявся з 1994 року по 2013 на базі Сапсан? Цікаво чому порошенко не запусти їх у серію?

Насколько помню историю, их тормознули при Яныке.
И при Порохе как раз восстановили эту программу. Я сам из Днепра и есть знакомые на Южмаше. Помню, там был большой оптимизм на эту тему.
Помню, двигатели испытывали в Павлограде. И шасси уже показывали в прессе.
Но в 2019 все финансирование программы остановили ((

Чому Петро не відновив програму ? Де 200 ракет які мали почати поставляти в 2015 році?
Оперативно-тактичний ракетний комплекс «Сапсан» — проєкт оперативно-тактичного ракетного комплексу, що створювався спільними зусиллями ДКБ «Південне» і Південмашу.

Очікувана серія 200 одиниць
Завершення проєктування 2012 рік
Початок поставок до ЗСУ 2015 рік

Роботи тривали з 2009 року, проте 2013 року Міністр оборони України Павло Лебедєв повідомив, що програму розробки комплексу «Сапсан» згорнуто.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Сапсан_(ракетний_комплекс)
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 19:14

  tmp01 написав:
  Ukrainian написав:
  tmp01 написав:Гром-2 с дальностью стрельбы до Москвы

Це той який розроблявся з 1994 року по 2013 на базі Сапсан? Цікаво чому порошенко не запусти їх у серію?

Насколько помню историю, их тормознули при Яныке.
И при Порохе как раз восстановили эту программу. Я сам из Днепра и есть знакомые на Южмаше. Помню, там был большой оптимизм на эту тему.
Помню, двигатели испытывали в Павлограде. И шасси уже показывали в прессе.
Но в 2019 все финансирование программы остановили ((


Программа финансировалась за счет саудитов.
Толи не успели, толи чтото у них не срослось. А может все и продолжалось, но не освещалось в прессе занятой пропагандой велыкого будивныцтва.
У меня смутные воспоминания о там что вроде писали про отправку в СА опытного экземпляра, но не факт. Факт в том что при любых раскладах заказа от МО небыло
Видимо Хомчаку лавры Буденого не давали покоя
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 19:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  div_tmp написав:Программа финансировалась за счет саудитов.
Толи не успели, толи чтото у них не срослось. А может все и продолжалось, но не освещалось в прессе занятой пропагандой велыкого будивныцтва.
У меня смутные воспоминания о там что вроде писали про отправку в СА опытного экземпляра, но не факт. Факт в том что при любых раскладах заказа от МО небыло
Видимо Хомчаку лавры Буденого не давали покоя

Якщо розробка тривала з 1994 і в 2013 була завершена, то чому з 2015 по 2019 не було поставлено до ЗСУ жодної ракети цього типу? Чому не було замовлень від МО в 2015-2019 роках ?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 19:27

  tmp01 написав:
  fler написав:
  tmp01 написав:Это не проебы, а целенаправленная практика сдачи страны Путину.
Пунктики можно перечислять очень долго, и все они начались с 2019 и четко выстраиваются в логическую цепочку...
и это только то, что вспомнил за три минуты...


И... ? Где логическое завершение этой светлой мысли? Что же пошло не так и почему "сдача" не удалась? :evil:

ПС. Как надоел уже этот срач про "если бы да кабы"..


Если вспомним - Зе втихаря отправил Ленку в Италию, отсидеться. А на второй день войны уже отправил делегацию на переговоры в Минск(!). Явно для формальной подготовки капитуляции.
Но война пошла не по ГБ-шному плану и Зе пришлось переобуваться на лету.


Простите за тупость, задам вопрос по-другому: с какой целью написаны эти два ваших поста? Какие выводы надо сделать из выделенного цветом? Зраду разгоняете во время войны? Настраиваете народ против Президента? :evil:

ПС. Прошу всіх читачів звернути увагу, що подібні пости чомусь пишуться виключно однією мовою - ворожою. Співпадіння?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 19:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tmp01 написав:А вот когда такому как ты нечего сказать по существу вопроса - начинаются сопли про мифических "ботов гетьмана". Фи, уважаемый!
Добре, шановний. Ваша думка про "москитний флот" від "кузні на Рибальському, та про вибухи арсеналів з великими калібрами? Як це вплинуло на сьогодення?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 20:07

  d44 написав:
  tmp01 написав:А вот когда такому как ты нечего сказать по существу вопроса - начинаются сопли про мифических "ботов гетьмана". Фи, уважаемый!
Добре, шановний. Ваша думка про "москитний флот" від "кузні на Рибальському, та про вибухи арсеналів з великими калібрами? Як це вплинуло на сьогодення?
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