Додано: П'ят 27 тра, 2022 20:17

d44 написав: tmp01 написав: А вот когда такому как ты нечего сказать по существу вопроса - начинаются сопли про мифических "ботов гетьмана". Фи, уважаемый! А вот когда такому как ты нечего сказать по существу вопроса - начинаются сопли про мифических "ботов гетьмана". Фи, уважаемый! Добре, шановний. Ваша думка про "москитний флот" від "кузні на Рибальському, та про вибухи арсеналів з великими калібрами? Як це вплинуло на сьогодення? Добре, шановний. Ваша думка про "москитний флот" від "кузні на Рибальському, та про вибухи арсеналів з великими калібрами? Як це вплинуло на сьогодення?

Сорри - пишу на русском.Москитный флот - в целом идея не плохая. Но это речные катера, максимум прибрежной зоны. Для защиты портов сгодились бы.А ими пытались заменить потерянный флот - это была глупость. А их море гоняли демонстративно!Так же глупыми были решения уже в 19-21 годах начать строить во Франции более крупные корабли, вплоть до фрегатов. Вроде кредиты на это брали.Лучше бы эти деньги на береговую оборону ушли, те же Нептуны.Большие калибры - имеете ввиду 152мм?Сложный вопрос. У нас производства этих снарядов никогда не было. Из всех бывших стран из орбиты СССР, насколько помню, только Болгария построила завод по их производству (уже в концу 90-х, при помощи западных технологий).Взрывы складов нам подпортили картину, тут ГБ-ты постарались ((Но и в 14-15 годах мы их очень много потратили.Мое мнение - правильно начали думать о переходе на 155мм в 2017 году. Такие снаряды и купить легко на мировом рынке, и готовый завод купить и у себя запустить.Жаль, что потом проект Богданы похоронили ((Опять таки, Зе-власть даже не пыталась решить проблему снарядов 152мм после 2019 годаСейчас война подтвердила этот расклад - крохи остатков снарядов 152мм выгребли с Восточной Европы, и переход на 155мм таки безальтернативен. Но делаем это во время войны, со всеми вытекающими ((