tmp01 написав:А вот когда такому как ты нечего сказать по существу вопроса - начинаются сопли про мифических "ботов гетьмана". Фи, уважаемый!
Добре, шановний. Ваша думка про "москитний флот" від "кузні на Рибальському, та про вибухи арсеналів з великими калібрами? Як це вплинуло на сьогодення?
Хто в житті не помилявся - нехай перший кине в мене камінь... ТМ(с) Народна Мудрість Але давайте порівняємо наслідки помилки... Наприклад по війні 8 років війни - втрачено 7% території і 2000 смертей солдат і жодної ракети далі ОРДЛО 3 місяці війни -втрачено 25% території і 3000 смертей солдат і ракетні удари по Україні
За Кучми та кравчука взагалі по нулях Це означає що?
div_tmp написав:Программа финансировалась за счет саудитов. Толи не успели, толи чтото у них не срослось. А может все и продолжалось, но не освещалось в прессе занятой пропагандой велыкого будивныцтва. У меня смутные воспоминания о там что вроде писали про отправку в СА опытного экземпляра, но не факт. Факт в том что при любых раскладах заказа от МО небыло Видимо Хомчаку лавры Буденого не давали покоя
Якщо розробка тривала з 1994 і в 2013 була завершена, то чому з 2015 по 2019 не було поставлено до ЗСУ жодної ракети цього типу? Чому не було замовлень від МО в 2015-2019 роках ?
Та разработка была техническими эскизами и не более. Даже если деньги выделялись они тупо пилились. Поэтому она была не завершена, а прекращена Реальная разработка началась после договора с саудитами когда появились средства на опытные образцы + заказчик заинтересованный не в откатах, а в результате. Были сделаны, то что освещалось, двигатель и голова. Наколько помню была унификация с другими ракетными программами, в частности по топливу.
Востаннє редагувалось div_tmp в П'ят 27 тра, 2022 20:28, всього редагувалось 1 раз.
fler написав: И... ? Где логическое завершение этой светлой мысли? Что же пошло не так и почему "сдача" не удалась?
ПС. Как надоел уже этот срач про "если бы да кабы"..
Если вспомним - Зе втихаря отправил Ленку в Италию, отсидеться. А на второй день войны уже отправил делегацию на переговоры в Минск(!). Явно для формальной подготовки капитуляции. Но война пошла не по ГБ-шному плану и Зе пришлось переобуваться на лету.
Простите за тупость, задам вопрос по-другому: с какой целью написаны эти два ваших поста? Какие выводы надо сделать из выделенного цветом? Зраду разгоняете во время войны? Настраиваете народ против Президента?
ПС. Прошу всіх читачів звернути увагу, що подібні пости чомусь пишуться виключно однією мовою - ворожою. Співпадіння?
Просто идеальный пример (точки зрения) от пані fler Сначала я тоже подумал, что пан tmp01 "разгоняет зраду", о чем собственно и спрашивает пані fler... Ну и понятно, что на него сразу напали с вопросами другие участники форума... (о которых я тоже порой думаю как о "на ставке за тапы". Но не суть.
Главное, что хотел сказать: 1) Пане tmp01, на вас, к сожалению, тоже влияет "информационное поле" в котором вы находитесь... И даже если вы сейчас уверенны, что ваши источники информации "в теме, имеют причастность, и точно знают о чем говорят", то это, к сожалению, тоже условно... Так как они тоже прибывают в "поле" (информационном). Так устроен человеческий мозг- ему нужна "точка отсчета". 2) Но вот, что интересно... Впервые на этом форуме я вижу хоть какой-нибудь перечень событий (но важно, не подтвержденных фактов "зрады", а именно "событий трактуемых, как зрада текущей власти"... Акцент этого пункта именно на перечне событий. Как их трактовать и, тем более, кто именно виноват в них, в данном пункте предлагаю оставить "за скопками"... Так как ни вы, ни я, ни форумчане не знают кто именно отдавал приказы и принимал решения что бы все ваши пункты реализовать...
Это я к чему
3) Не забывайте, что информ. поле влияет на вас так же, как и на других форумчан (у них оно свое), но и у вас тоже...
4) Но вот как я и сказал в начале (до пункта 1) вы привели хоть какой-нибудь (и даже очень какой) перечень аргументов зрады (текущей власти)... хоть и без доказательств... 5) у меня, например, нет никакой информации ни по одному из пунктов! 6) у меня есть "сомнения" только по последнему пункту... И с моим уровнем информированности весьма СУЩЕСТВЕННЫЕ сомнения... Что очередной раз для меня доказало, что вы действительно говорите то, что думаете (и полагаю считаете достаточно проверенной информацией)..., но, что касается атомной энергетики, я почти уверен, что вы ошибаетесь... Собственно, потому я и пишу этот пост. В остальных ваших пунктах - реально интересно, но у меня нет информации ни за, ни против.
Так вот к сути...
Пане tmp01, а так же другие участники форума... Я предлагаю Вам обсудить КАЖДЫЙ из пунктов. Но не на увровне эмоций, типа - " у вас нет доказательств (как я считаю)", но и до уровня "ты порохобот, а Зе молодец" (утрируя). Давайте поговорим о фактах... Но не только в контексте времени (факт случился), скорее о а) причинах этих событий и б) возможно, эти факты созданы не "высшей властью", а может просто на уровне "исполнителей" или "среднего звена"..., которых топы не контролируют.. А может и действительно именно Зеленским, Ермаком и прочей текущей властью...
З.Ы. Поне tmp01 не похож на бота (ИМХО, конечно), а мысли интересные. Давайте подискутируем (как взрослые люди)... может что новое узнаем... Может даже с аргументами
d44 написав:Добре, шановний. Ваша думка про "москитний флот" від "кузні на Рибальському, та про вибухи арсеналів з великими калібрами? Як це вплинуло на сьогодення?
Хто в житті не помилявся - нехай перший кине в мене камінь... ТМ(с) Народна Мудрість Але давайте порівняємо наслідки помилки... Наприклад по війні 8 років війни - втрачено 7% території і 2000 смертей солдат і жодної ракети далі ОРДЛО 3 місяці війни -втрачено 25% території і 3000 смертей солдат і ракетні удари по Україні
За Кучми та кравчука взагалі по нулях Це означає що?
Привести кількість озброєння яким володіла Україна за Кравчука... - приблизно на 2 млн армію Кучми .... - на 1,5 млн армію.... Ющенка ... - на 1 млн армію Януковича - на 0,017 млн армію ( заява Секретаря РНБО Турчинова в березні 2014 - у нас боєздатних 17 000 військових) Порошенка - на 0,5 млн армію Зеленський? -на скільки мав збільшити? в 20 разів як Порошенко ? а в нього на старті було 0,3 млн - поясните чому?
До сьогодні каски з бронежилетами як гуманітарку таскаєм Джипи за рахунок пожертв купуємо Порахувати скільки можна було джипів вартістю в 1 млн грн за 80 млрд грн закатаних в асфальт купити? Та у нас на 5 солдатів було б по джипу
Ukrainian написав:Чому Петро не відновив програму ?
Але ти й тріль!!! Спробую ще раз пояснити, хоча не факт, що зрозумієш!
Розробка такої зброї - досить тривалий процес. Нагадаю трішки хронології часів Петра, який тобі стоїть кісткою в горлі. Отже, 17 Травня, 2017 З’явились фотографії пускової установки оперативно-тактичного ракетного комплексу «Грім» https://mil.in.ua/uk/zyavylys-fotohrafi ... eksu-hrim/
7 Грудня, 2017 Протягом року очікуються польові випробування ОТРК “Грім” «Південмаш» КБ «Південне» ОПК ОТРК ОТРК «Сапсан»/«Грім-2» Національний промисловий портал повідомив, що директор “НВО “Павлоградський хімічний завод” Леонід Шиман розказав для Дніпроград про фінальну стадію розробки ОТРК “Грім”: https://mil.in.ua/uk/protyahom-roku-och ... otrk-hrim/
Amat написав:Пане tmp01, а так же другие участники форума... Я предлагаю Вам обсудить КАЖДЫЙ из пунктов.
З.Ы. Поне tmp01 не похож на бота (ИМХО, конечно), а мысли интересные. Давайте подискутируем (как взрослые люди)... может что новое узнаем... Может даже с аргументами
Ну чего ж не подискутировать - с умным человеком всегда приятно))
Сразу скажу - сейчас жалею, что не записывал этот список анти-украинских действий власти последние три года. Это вспоминал лишь то, что в память врезалось.
Еще пункт, свежий вспомнил: - полное игнорирование приготовки путлера к войне и забалтывание населения.
Примеры: "шашлыки и не паниковать" и так все помнят.
Но - директор ЦРУ приезжал зимой, и кроме всего прочего, был озвучен ключевой момент захвата Киева - десант в Гостомеле. Что бы сделал адекватный патриот? Наверное разместил бы там мотопехоту, усиленную танками и продумал ПВО? По факту - аэродром обороняла легковооруженная нацгвардия. Молодцы, низкий им поклон! Но бронетехники, особенно тяжелой, не было. Из ПВО - три Иглы, которыми сбили три вертолета. И Шилка с половиной(!) боекомплекта. Который закончился за пару минут стрельбы. Так что первая волна десанта была отбита чудом и геройством.
Мы все видели видео жителей с десятками вертолетов на пути к Гостомелю (и над водой, и над домами - видео много). Там бы 80% можно было бы сжечь, если подготовиться!
Туда же - недавнее интервью генерала Марченко про Николаев: "по прибытии в Николаев 25 февраля увидел, что среди населения царят панические настроения, а между органами власти и силовыми структурами взаимодействия нет" https://censor.net/ru/news/3343285/gene ... varovskiyi
Т.е. планов обороны ключевых городов никто заранее не прорабатывал и тем более не собирался реализовывать. Не окажись там Марченко (которого до этого ручная ген.прокурорша Зе засадила за решетку) - Николаев пошел бы по пути Херсона.
d44 написав:Та капець, "яку країну та якого гетьмана втратили", дістали вже петюніни фани (боти). А все набагато простіше - якби не просрали арсенали з великими калібрами та комплектами до РСЗО, "Точками" то все було б зовсім по іншому. Війна йде впритул, артилеріська. Вона все зараз вирішує. А де наші снаряди? Ну так цеж не ларьок Рошен. щоб їх охороняти.
По суті, підірвані склади є найбільшим пройопом Порошенка. Тільки різниця в тому, що програму переозброєння зірвала сама зелена влада, а склади ворожі діверсанти. Власне, з нафтобаз теж можна було паливо забрати, солдат в казарми не селити, але "тут другое.."