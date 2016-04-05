Додано: П'ят 27 тра, 2022 20:27

fler написав: tmp01 написав: fler написав:

И... ? Где логическое завершение этой светлой мысли? Что же пошло не так и почему "сдача" не удалась?



ПС. Как надоел уже этот срач про "если бы да кабы".. И... ? Где логическое завершение этой светлой мысли? Что же пошло не так и почему "сдача" не удалась?ПС. Как надоел уже этот срач про "если бы да кабы"..



Если вспомним - Зе втихаря отправил Ленку в Италию, отсидеться. А на второй день войны уже отправил делегацию на переговоры в Минск(!). Явно для формальной подготовки капитуляции .

Но война пошла не по ГБ-шному плану и Зе пришлось переобуваться на лету. Если вспомним - Зе втихаря отправил Ленку в Италию, отсидеться. А на второй день войны уже отправил делегацию на переговоры в Минск(!). ЯвноНо война пошла не по ГБ-шному плану и Зе пришлось переобуваться на лету.



Простите за тупость, задам вопрос по-другому: с какой целью написаны эти два ваших поста? Какие выводы надо сделать из выделенного цветом? Зраду разгоняете во время войны? Настраиваете народ против Президента?



ПС. Прошу всіх читачів звернути увагу, що подібні пости чомусь пишуться виключно однією мовою - ворожою. Співпадіння? Простите за тупость, задам вопрос по-другому: с какой целью написаны эти два ваших поста? Какие выводы надо сделать из выделенного цветом? Зраду разгоняете во время войны? Настраиваете народ против Президента?ПС. Прошу всіх читачів звернути увагу, що подібні пости чомусь пишуться виключно однією мовою - ворожою. Співпадіння?

подтвержденных

перечне событий

никакой

Просто идеальный пример (точки зрения) от пані flerСначала я тоже подумал, что пан tmp01 "разгоняет зраду", о чем собственно и спрашивает пані fler...Ну и понятно, что на него сразу напали с вопросами другие участники форума... (о которых я тоже порой думаю как о "на ставке за тапы". Но не суть.Главное, что хотел сказать:1) Пане tmp01, на вас, к сожалению, тоже влияет "информационное поле" в котором вы находитесь... И даже если вы сейчас уверенны, что ваши источники информации "в теме, имеют причастность, и точно знают о чем говорят", то это, к сожалению, тоже условно... Так как они тоже прибывают в "поле" (информационном). Так устроен человеческий мозг- ему нужна "точка отсчета".2) Но вот, что интересно... Впервые на этом форуме я вижу хоть какой-нибудь перечень событий (но важно, нефактов "зрады", а именно "событий трактуемых, как зрада текущей власти"... Акцент этого пункта именно на. Как их трактовать и, тем более, кто именно виноват в них, в данном пункте предлагаю оставить "за скопками"... Так как ни вы, ни я, ни форумчане не знают кто именно отдавал приказы и принимал решения что бы все ваши пункты реализовать...Это я к чему3) Не забывайте, что информ. поле влияет на вас так же, как и на других форумчан (у них оно свое), но и у вас тоже...4) Но вот как я и сказал в начале (до пункта 1) вы привели хоть какой-нибудь (и даже очень какой) перечень аргументов зрады (текущей власти)... хоть и без доказательств...5) у меня, например, нетинформации ни по одному из пунктов!6) у меня есть "сомнения" только по последнему пункту... И с моим уровнем информированности весьма СУЩЕСТВЕННЫЕ сомнения... Что очередной раз для меня доказало, что вы действительно говорите то, что думаете (и полагаю считаете достаточно проверенной информацией)..., но, что касается атомной энергетики, я почти уверен, что вы ошибаетесь... Собственно, потому я и пишу этот пост. В остальных ваших пунктах - реально интересно, но у меня нет информации ни за, ни против.Так вот к сути...Пане tmp01, а так же другие участники форума...Я предлагаю Вам обсудить КАЖДЫЙ из пунктов.Но не на увровне эмоций, типа - " у вас нет доказательств (как я считаю)", но и до уровня "ты порохобот, а Зе молодец" (утрируя).Давайте поговорим о фактах...Но не только в контексте времени (факт случился), скорее о а) причинах этих событий и б) возможно, эти факты созданы не "высшей властью", а может просто на уровне "исполнителей" или "среднего звена"..., которых топы не контролируют..А может и действительно именно Зеленским, Ермаком и прочей текущей властью...З.Ы. Поне tmp01 не похож на бота (ИМХО, конечно), а мысли интересные. Давайте подискутируем (как взрослые люди)... может что новое узнаем... Может даже с аргументами