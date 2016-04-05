RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1172117311741175>
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 20:19

  budivelnik написав:
  d44 написав:
  tmp01 написав:А вот когда такому как ты нечего сказать по существу вопроса - начинаются сопли про мифических "ботов гетьмана". Фи, уважаемый!
Добре, шановний. Ваша думка про "москитний флот" від "кузні на Рибальському, та про вибухи арсеналів з великими калібрами? Як це вплинуло на сьогодення?
Хто в житті не помилявся - нехай перший кине в мене камінь...
ТМ(с) Народна Мудрість
Але давайте порівняємо наслідки помилки...
Наприклад по війні
8 років війни - втрачено 7% території і 2000 смертей солдат і жодної ракети далі ОРДЛО
3 місяці війни -втрачено 25% території і 3000 смертей солдат і ракетні удари по Україні

За Кучми та кравчука взагалі по нулях
Це означає що?
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10882
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 20:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:она права, этот дятел недавно выложил видео


Вона дуже помиляється і просто мститься.
В тому числі і за відповіді на такі питання:



Бутусов не викладає відео зі фронту в режимі реального часу, бо для нього воїни на передку - дійсно побратими та герої, а не як деякі"борці" в глибокому котлі Ужгорода чи Чернівців!!!
V2
4
 
Повідомлень: 7526
З нами з: 03.07.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 20:25

  Ukrainian написав:
  div_tmp написав:Программа финансировалась за счет саудитов.
Толи не успели, толи чтото у них не срослось. А может все и продолжалось, но не освещалось в прессе занятой пропагандой велыкого будивныцтва.
У меня смутные воспоминания о там что вроде писали про отправку в СА опытного экземпляра, но не факт. Факт в том что при любых раскладах заказа от МО небыло
Видимо Хомчаку лавры Буденого не давали покоя

Якщо розробка тривала з 1994 і в 2013 була завершена, то чому з 2015 по 2019 не було поставлено до ЗСУ жодної ракети цього типу? Чому не було замовлень від МО в 2015-2019 роках ?


Та разработка была техническими эскизами и не более. Даже если деньги выделялись они тупо пилились. Поэтому она была не завершена, а прекращена
Реальная разработка началась после договора с саудитами когда появились средства на опытные образцы + заказчик заинтересованный не в откатах, а в результате.
Были сделаны, то что освещалось, двигатель и голова. Наколько помню была унификация с другими ракетными программами, в частности по топливу.
Востаннє редагувалось div_tmp в П'ят 27 тра, 2022 20:28, всього редагувалось 1 раз.
div_tmp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23
З нами з: 25.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 20:27

  fler написав:
  tmp01 написав:
  fler написав:
И... ? Где логическое завершение этой светлой мысли? Что же пошло не так и почему "сдача" не удалась? :evil:

ПС. Как надоел уже этот срач про "если бы да кабы"..


Если вспомним - Зе втихаря отправил Ленку в Италию, отсидеться. А на второй день войны уже отправил делегацию на переговоры в Минск(!). Явно для формальной подготовки капитуляции.
Но война пошла не по ГБ-шному плану и Зе пришлось переобуваться на лету.


Простите за тупость, задам вопрос по-другому: с какой целью написаны эти два ваших поста? Какие выводы надо сделать из выделенного цветом? Зраду разгоняете во время войны? Настраиваете народ против Президента? :evil:

ПС. Прошу всіх читачів звернути увагу, що подібні пости чомусь пишуться виключно однією мовою - ворожою. Співпадіння?


Просто идеальный пример (точки зрения) от пані fler
Сначала я тоже подумал, что пан tmp01 "разгоняет зраду", о чем собственно и спрашивает пані fler...
Ну и понятно, что на него сразу напали с вопросами другие участники форума... (о которых я тоже порой думаю как о "на ставке за тапы". Но не суть.

Главное, что хотел сказать:
1) Пане tmp01, на вас, к сожалению, тоже влияет "информационное поле" в котором вы находитесь... И даже если вы сейчас уверенны, что ваши источники информации "в теме, имеют причастность, и точно знают о чем говорят", то это, к сожалению, тоже условно... Так как они тоже прибывают в "поле" (информационном). Так устроен человеческий мозг- ему нужна "точка отсчета".
2) Но вот, что интересно... Впервые на этом форуме я вижу хоть какой-нибудь перечень событий (но важно, не подтвержденных фактов "зрады", а именно "событий трактуемых, как зрада текущей власти"... Акцент этого пункта именно на перечне событий. Как их трактовать и, тем более, кто именно виноват в них, в данном пункте предлагаю оставить "за скопками"... Так как ни вы, ни я, ни форумчане не знают кто именно отдавал приказы и принимал решения что бы все ваши пункты реализовать...

Это я к чему

3) Не забывайте, что информ. поле влияет на вас так же, как и на других форумчан (у них оно свое), но и у вас тоже...

4) Но вот как я и сказал в начале (до пункта 1) вы привели хоть какой-нибудь (и даже очень какой) перечень аргументов зрады (текущей власти)... хоть и без доказательств...
5) у меня, например, нет никакой информации ни по одному из пунктов!
6) у меня есть "сомнения" только по последнему пункту... И с моим уровнем информированности весьма СУЩЕСТВЕННЫЕ сомнения... Что очередной раз для меня доказало, что вы действительно говорите то, что думаете (и полагаю считаете достаточно проверенной информацией)..., но, что касается атомной энергетики, я почти уверен, что вы ошибаетесь... Собственно, потому я и пишу этот пост. В остальных ваших пунктах - реально интересно, но у меня нет информации ни за, ни против.

Так вот к сути...

Пане tmp01, а так же другие участники форума...
Я предлагаю Вам обсудить КАЖДЫЙ из пунктов.
Но не на увровне эмоций, типа - " у вас нет доказательств (как я считаю)", но и до уровня "ты порохобот, а Зе молодец" (утрируя).
Давайте поговорим о фактах...
Но не только в контексте времени (факт случился), скорее о а) причинах этих событий и б) возможно, эти факты созданы не "высшей властью", а может просто на уровне "исполнителей" или "среднего звена"..., которых топы не контролируют..
А может и действительно именно Зеленским, Ермаком и прочей текущей властью...

З.Ы. Поне tmp01 не похож на бота (ИМХО, конечно), а мысли интересные. Давайте подискутируем (как взрослые люди)... может что новое узнаем... Может даже с аргументами :wink: :roll:
Amat
 
Повідомлень: 2101
З нами з: 21.12.11
Подякував: 97 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 20:32

  Ukrainian написав:
  budivelnik написав:
  d44 написав:Добре, шановний. Ваша думка про "москитний флот" від "кузні на Рибальському, та про вибухи арсеналів з великими калібрами? Як це вплинуло на сьогодення?
Хто в житті не помилявся - нехай перший кине в мене камінь...
ТМ(с) Народна Мудрість
Але давайте порівняємо наслідки помилки...
Наприклад по війні
8 років війни - втрачено 7% території і 2000 смертей солдат і жодної ракети далі ОРДЛО
3 місяці війни -втрачено 25% території і 3000 смертей солдат і ракетні удари по Україні
За Кучми та кравчука взагалі по нулях
Це означає що?
Привести кількість озброєння яким володіла Україна
за Кравчука... - приблизно на 2 млн армію
Кучми .... - на 1,5 млн армію....
Ющенка ... - на 1 млн армію
Януковича - на 0,017 млн армію ( заява Секретаря РНБО Турчинова в березні 2014 - у нас боєздатних 17 000 військових)
Порошенка - на 0,5 млн армію
Зеленський? -на скільки мав збільшити? в 20 разів як Порошенко ? а в нього на старті було 0,3 млн - поясните чому?

До сьогодні каски з бронежилетами як гуманітарку таскаєм
Джипи за рахунок пожертв купуємо
Порахувати скільки можна було джипів вартістю в 1 млн грн за 80 млрд грн закатаних в асфальт купити?
Та у нас на 5 солдатів було б по джипу
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25731
З нами з: 15.01.09
Подякував: 252 раз.
Подякували: 2901 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 20:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Чому Петро не відновив програму ?


Але ти й тріль!!!
Спробую ще раз пояснити, хоча не факт, що зрозумієш!

Розробка такої зброї - досить тривалий процес.
Нагадаю трішки хронології часів Петра, який тобі стоїть кісткою в горлі.
Отже,
17 Травня, 2017
З’явились фотографії пускової установки оперативно-тактичного ракетного комплексу «Грім»
https://mil.in.ua/uk/zyavylys-fotohrafi ... eksu-hrim/

7 Грудня, 2017
Протягом року очікуються польові випробування ОТРК “Грім”
«Південмаш» КБ «Південне» ОПК ОТРК ОТРК «Сапсан»/«Грім-2»
Національний промисловий портал повідомив, що директор “НВО “Павлоградський хімічний завод” Леонід Шиман розказав для Дніпроград про фінальну стадію розробки ОТРК “Грім”:
https://mil.in.ua/uk/protyahom-roku-och ... otrk-hrim/

02.01.2018
У травні 2017 року в мережі з’явився знімок шасі оперативно-тактичного комплексу “Грім-2”:
Станом на зараз ОТРК вже пройшов випробування двигуна ракет:
https://mil.in.ua/uk/vrazhayuchi-foto-v ... su-hrim-2/

10 Жовтня, 2018
Ракета “Грім”: відбулись важливі випробування та готовий конструкторський макет!
https://mil.in.ua/uk/d1-80-d0-b0-d0-ba- ... -80-d0-be/

19 Жовтня, 2018
Ракетний комплекс Грім-2: завершено випробування головок самонаведення
https://mil.in.ua/uk/d1-80-d0-b0-d0-ba- ... -b8-d0-bf/

Висновки зможеш зробити сам чи далі будеш продовжувати свої вкиди?!!
V2
4
 
Повідомлень: 7526
З нами з: 03.07.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 20:53

  Amat написав:Пане tmp01, а так же другие участники форума...
Я предлагаю Вам обсудить КАЖДЫЙ из пунктов.

З.Ы. Поне tmp01 не похож на бота (ИМХО, конечно), а мысли интересные. Давайте подискутируем (как взрослые люди)... может что новое узнаем... Может даже с аргументами :wink: :roll:

Ну чего ж не подискутировать - с умным человеком всегда приятно))

Сразу скажу - сейчас жалею, что не записывал этот список анти-украинских действий власти последние три года.
Это вспоминал лишь то, что в память врезалось.

Еще пункт, свежий вспомнил:
- полное игнорирование приготовки путлера к войне и забалтывание населения.

Примеры: "шашлыки и не паниковать" и так все помнят.

Но - директор ЦРУ приезжал зимой, и кроме всего прочего, был озвучен ключевой момент захвата Киева - десант в Гостомеле.
Что бы сделал адекватный патриот? Наверное разместил бы там мотопехоту, усиленную танками и продумал ПВО?
По факту - аэродром обороняла легковооруженная нацгвардия. Молодцы, низкий им поклон!
Но бронетехники, особенно тяжелой, не было.
Из ПВО - три Иглы, которыми сбили три вертолета. И Шилка с половиной(!) боекомплекта. Который закончился за пару минут стрельбы.
Так что первая волна десанта была отбита чудом и геройством.

Мы все видели видео жителей с десятками вертолетов на пути к Гостомелю (и над водой, и над домами - видео много). Там бы 80% можно было бы сжечь, если подготовиться!

Туда же - недавнее интервью генерала Марченко про Николаев:
"по прибытии в Николаев 25 февраля увидел, что среди населения царят панические настроения, а между органами власти и силовыми структурами взаимодействия нет"
https://censor.net/ru/news/3343285/gene ... varovskiyi

Т.е. планов обороны ключевых городов никто заранее не прорабатывал и тем более не собирался реализовывать. :(
Не окажись там Марченко (которого до этого ручная ген.прокурорша Зе засадила за решетку) - Николаев пошел бы по пути Херсона.
tmp01
 
Повідомлень: 958
З нами з: 14.03.12
Подякував: 126 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 21:01

Цікавий сюжет про гелікоптери!


Думаю, шановний Hotab доповнить! ;)
V2
4
 
Повідомлень: 7526
З нами з: 03.07.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 21:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  d44 написав:Та капець, "яку країну та якого гетьмана втратили", дістали вже петюніни фани (боти). А все набагато простіше - якби не просрали арсенали з великими калібрами та комплектами до РСЗО, "Точками" то все було б зовсім по іншому. Війна йде впритул, артилеріська. Вона все зараз вирішує. А де наші снаряди? Ну так цеж не ларьок Рошен. щоб їх охороняти.

По суті, підірвані склади є найбільшим пройопом Порошенка. Тільки різниця в тому, що програму переозброєння зірвала сама зелена влада, а склади ворожі діверсанти.
Власне, з нафтобаз теж можна було паливо забрати, солдат в казарми не селити, але "тут другое.."
lapay
 
Повідомлень: 13114
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1201 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 21:09

  Успіх написав:А я знову там, де долар = 0 :D

І є гарні новини - таки прийшли посилки з Європи!👍
Хоч не до рук Успіха, але прийшли - і це головне!

Так що тепер ТОЧНО все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!©®™👍

:cry:
https://video.fdok3-1.fna.fbcdn.net/v/t ... e=6291498F
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9616
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1172117311741175>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95585
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 452777
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3006
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1947)
27.05.2022 22:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.