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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1172117311741175
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 21:23

  V2 написав:
  edvardd написав:она права, этот дятел недавно выложил видео


Вона дуже помиляється і просто мститься.
В тому числі і за відповіді на такі питання:
Бутусов не викладає відео зі фронту в режимі реального часу, бо для нього воїни на передку - дійсно побратими та герої, а не як деякі"борці" в глибокому котлі Ужгорода чи Чернівців!!!

ещё раз повторяю, он выложил видео стратегического объекта, со словами ещё им можно пользоваться - повторно наводя на него артилерию, а теперь разводит сопли, любого другого за такое давно бы закрыли, и он этим видео реально подставляет людей на передку...подробностей давать не буду, у меня в отличии от него мозги есть...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 21:38

Прекращате заниматься откровенным онанизмом, с дивана.
Все эти вопросы поднимать, и кричать о них нужно было РАНЕЕ, когда это было реально.
Странно, но за это ВЫ "забрасывали меня камнями" - на параллельной ветке.

Сейчас стоит только отбиваться - бить Врага.
Этот враг не только с Рифляндии - половина здесь, "пятая колонна" в тандеме с "Калядныками" при чём на шее у всех силовых структур Украины.

Я не зря упоминал слова приписываемые Нестор Ивановичу Махно:
- Бить белых, пока не покраснеют!
- Бить красных пока не побелеют!
- И то, чему в очередной раз учит(повторяет) история - "дружить со всеми и никому не верить."
Kudrjavuy
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