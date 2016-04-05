|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 27 тра, 2022 21:23
V2 написав: edvardd написав:
она права, этот дятел недавно выложил видео
Вона дуже помиляється і просто мститься.
В тому числі і за відповіді на такі питання:
Бутусов не викладає відео зі фронту в режимі реального часу, бо для нього воїни на передку - дійсно побратими та герої, а не як деякі"борці" в глибокому котлі Ужгорода чи Чернівців!!!
ещё раз повторяю, он выложил видео стратегического объекта, со словами ещё им можно пользоваться - повторно наводя на него артилерию, а теперь разводит сопли, любого другого за такое давно бы закрыли, и он этим видео реально подставляет людей на передку...подробностей давать не буду, у меня в отличии от него мозги есть...
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7355
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 129 раз.
- Подякували: 1960 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 тра, 2022 21:38
Прекращате заниматься откровенным онанизмом, с дивана.
Все эти вопросы поднимать, и кричать о них нужно было РАНЕЕ, когда это было реально.
Странно, но за это ВЫ "забрасывали меня камнями" - на параллельной ветке.
Сейчас стоит только отбиваться - бить Врага.
Этот враг не только с Рифляндии - половина здесь, "пятая колонна" в тандеме с "Калядныками" при чём на шее у всех силовых структур Украины.
Я не зря упоминал слова приписываемые Нестор Ивановичу Махно:
- Бить белых, пока не покраснеют!
- Бить красных пока не побелеют!
- И то, чему в очередной раз учит(повторяет) история - "дружить со всеми и никому не верить."
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 9616
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 743 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|95585
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|452777
|
|
|1
|3006
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|