d44 написав:Добре, шановний. Ваша думка про "москитний флот" від "кузні на Рибальському, та про вибухи арсеналів з великими калібрами? Як це вплинуло на сьогодення?
Хто в житті не помилявся - нехай перший кине в мене камінь... ТМ(с) Народна Мудрість Але давайте порівняємо наслідки помилки... Наприклад по війні 8 років війни - втрачено 7% території і 2000 смертей солдат і жодної ракети далі ОРДЛО 3 місяці війни -втрачено 25% території і 3000 смертей солдат і ракетні удари по Україні
За Кучми та кравчука взагалі по нулях Це означає що?
Привести кількість озброєння яким володіла Україна за Кравчука... - приблизно на 2 млн армію Кучми .... - на 1,5 млн армію.... Ющенка ... - на 1 млн армію Януковича - на 0,017 млн армію ( заява Секретаря РНБО Турчинова в березні 2014 - у нас боєздатних 17 000 військових) Порошенка - на 0,5 млн армію Зеленський? -на скільки мав збільшити? в 20 разів як Порошенко ? а в нього на старті було 0,3 млн - поясните чому?
До сьогодні каски з бронежилетами як гуманітарку таскаєм Джипи за рахунок пожертв купуємо Порахувати скільки можна було джипів вартістю в 1 млн грн за 80 млрд грн закатаних в асфальт купити? Та у нас на 5 солдатів було б по джипу
Ukrainian написав:Чому Петро не відновив програму ?
Але ти й тріль!!! Спробую ще раз пояснити, хоча не факт, що зрозумієш!
Розробка такої зброї - досить тривалий процес. Нагадаю трішки хронології часів Петра, який тобі стоїть кісткою в горлі. Отже, 17 Травня, 2017 З’явились фотографії пускової установки оперативно-тактичного ракетного комплексу «Грім» https://mil.in.ua/uk/zyavylys-fotohrafi ... eksu-hrim/
7 Грудня, 2017 Протягом року очікуються польові випробування ОТРК “Грім” «Південмаш» КБ «Південне» ОПК ОТРК ОТРК «Сапсан»/«Грім-2» Національний промисловий портал повідомив, що директор “НВО “Павлоградський хімічний завод” Леонід Шиман розказав для Дніпроград про фінальну стадію розробки ОТРК “Грім”: https://mil.in.ua/uk/protyahom-roku-och ... otrk-hrim/
Amat написав:Пане tmp01, а так же другие участники форума... Я предлагаю Вам обсудить КАЖДЫЙ из пунктов.
З.Ы. Поне tmp01 не похож на бота (ИМХО, конечно), а мысли интересные. Давайте подискутируем (как взрослые люди)... может что новое узнаем... Может даже с аргументами
Ну чего ж не подискутировать - с умным человеком всегда приятно))
Сразу скажу - сейчас жалею, что не записывал этот список анти-украинских действий власти последние три года. Это вспоминал лишь то, что в память врезалось.
Еще пункт, свежий вспомнил: - полное игнорирование приготовки путлера к войне и забалтывание населения.
Примеры: "шашлыки и не паниковать" и так все помнят.
Но - директор ЦРУ приезжал зимой, и кроме всего прочего, был озвучен ключевой момент захвата Киева - десант в Гостомеле. Что бы сделал адекватный патриот? Наверное разместил бы там мотопехоту, усиленную танками и продумал ПВО? По факту - аэродром обороняла легковооруженная нацгвардия. Молодцы, низкий им поклон! Но бронетехники, особенно тяжелой, не было. Из ПВО - три Иглы, которыми сбили три вертолета. И Шилка с половиной(!) боекомплекта. Который закончился за пару минут стрельбы. Так что первая волна десанта была отбита чудом и геройством.
Мы все видели видео жителей с десятками вертолетов на пути к Гостомелю (и над водой, и над домами - видео много). Там бы 80% можно было бы сжечь, если подготовиться!
Туда же - недавнее интервью генерала Марченко про Николаев: "по прибытии в Николаев 25 февраля увидел, что среди населения царят панические настроения, а между органами власти и силовыми структурами взаимодействия нет" https://censor.net/ru/news/3343285/gene ... varovskiyi
Т.е. планов обороны ключевых городов никто заранее не прорабатывал и тем более не собирался реализовывать. Не окажись там Марченко (которого до этого ручная ген.прокурорша Зе засадила за решетку) - Николаев пошел бы по пути Херсона.
edvardd написав:она права, этот дятел недавно выложил видео
Вона дуже помиляється і просто мститься. В тому числі і за відповіді на такі питання: Бутусов не викладає відео зі фронту в режимі реального часу, бо для нього воїни на передку - дійсно побратими та герої, а не як деякі"борці" в глибокому котлі Ужгорода чи Чернівців!!!
ещё раз повторяю, он выложил видео стратегического объекта, со словами ещё им можно пользоваться - повторно наводя на него артилерию, а теперь разводит сопли, любого другого за такое давно бы закрыли, и он этим видео реально подставляет людей на передку...подробностей давать не буду, у меня в отличии от него мозги есть...
"Разговор был очень напряженным, очень серьезным. путин дал положительные сигналы, чтобы одобрить решение по экспорту украинского зерна через морские порты Черного моря. путин заверил, что усилия по обмену пленными снова будут активизированы, он уверен, что такой обмен будет возможен в ближайшее время", — отметил он.
Также в разговоре путин якобы пообещал, что у Международного комитета Красного Креста будет свободный доступ к украинским военнопленным.
Schmit написав: Кажуть, це Вільха (але це не точно). Потрібна нам така зброя? Так отож.
За три месяца их "напильниками" могли собрать... Рифляндия - форсирует этот процесс, а у нас,............ Пищевая соль закончилась(подчеркну в Украине) - В достатке только "говорящие головы и клоуны на самокатах"
далась вам эта соль, сегодня в атб продавали Турецкую...
edvardd написав:ещё раз повторяю, он выложил видео стратегического объекта, со словами ещё им можно пользоваться - повторно наводя на него артилерию, а теперь разводит сопли, любого другого за такое давно бы закрыли, и он этим видео реально подставляет людей на передку...подробностей давать не буду, у меня в отличии от него мозги есть...
Повторю ще раз - Бутусов не з тих людей, які б це робили, оскільки цінує справжніх воїнів на передку!!!
В пример надо брать Иран - там обширная ракетная программа с 90-х годов привела к тому, что у них есть все от ракет малой дальности до 200 километров, средней - до 600 км и баллистические и крылатые до 2000 км.