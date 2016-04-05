Додано: П'ят 27 тра, 2022 20:53

Amat написав: Пане tmp01, а так же другие участники форума...

Я предлагаю Вам обсудить КАЖДЫЙ из пунктов.



З.Ы. Поне tmp01 не похож на бота (ИМХО, конечно), а мысли интересные. Давайте подискутируем (как взрослые люди)... может что новое узнаем... Может даже с аргументами Пане tmp01, а так же другие участники форума...Я предлагаю Вам обсудить КАЖДЫЙ из пунктов.З.Ы. Поне tmp01 не похож на бота (ИМХО, конечно), а мысли интересные. Давайте подискутируем (как взрослые люди)... может что новое узнаем... Может даже с аргументами

Ну чего ж не подискутировать - с умным человеком всегда приятно))Сразу скажу - сейчас жалею, что не записывал этот список анти-украинских действий власти последние три года.Это вспоминал лишь то, что в память врезалось.Еще пункт, свежий вспомнил:- полное игнорирование приготовки путлера к войне и забалтывание населения.Примеры: "шашлыки и не паниковать" и так все помнят.Но - директор ЦРУ приезжал зимой, и кроме всего прочего, был озвучен ключевой момент захвата Киева - десант в Гостомеле.Что бы сделал адекватный патриот? Наверное разместил бы там мотопехоту, усиленную танками и продумал ПВО?По факту - аэродром обороняла легковооруженная нацгвардия. Молодцы, низкий им поклон!Но бронетехники, особенно тяжелой, не было.Из ПВО - три Иглы, которыми сбили три вертолета. И Шилка с половиной(!) боекомплекта. Который закончился за пару минут стрельбы.Так что первая волна десанта была отбита чудом и геройством.Мы все видели видео жителей с десятками вертолетов на пути к Гостомелю (и над водой, и над домами - видео много). Там бы 80% можно было бы сжечь, если подготовиться!Туда же - недавнее интервью генерала Марченко про Николаев:"по прибытии в Николаев 25 февраля увидел, что среди населения царят панические настроения, а между органами власти и силовыми структурами взаимодействия нет"Т.е. планов обороны ключевых городов никто заранее не прорабатывал и тем более не собирался реализовывать.Не окажись там Марченко (которого до этого ручная ген.прокурорша Зе засадила за решетку) - Николаев пошел бы по пути Херсона.