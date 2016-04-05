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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1173117411751176>
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 22:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:В пример надо брать Иран - там обширная

відосик є - "каково жить в стране изгое",
пригадайте мудню із збитим літаком..... це вже крайність.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 22:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  V2 написав:Розробка такої зброї - досить тривалий процес.

Тривалий це якщо з нуля робити. В Україні жодної зброі з нуля не створено. Тому на практиці чому розробки Грому два фінансувались СА а не МО України в 2015 2019 роках жодної ракети не стало на озброєння ? Тому на чергових виборах мудрий украінський народ визнав роботу Петра незадовільною та звільнив його з посади президента.
Ти щось маєш проти мудрого українського народу?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 22:38

  Zebra написав:В пример надо брать Иран - там обширная ракетная программа с 90-х годов привела к тому, что у них есть все от ракет малой дальности до 200 километров, средней - до 600 км и баллистические и крылатые до 2000 км.

І це при тому що в Ірану не було такої шикарної бази яка дісталась Україні від союзу.
А в Україні за тридцять років так і спромоглись профінансувати навіть створення аналогу іскандера рашки. Корупція це зло і поки що жодному уряду України її не вдалось приборкати. Немає бажання ні у влади (яка бере) ні у народу (який дає) це робити, усі сторони корупція влаштовує щоб там не говорили.
І на цьому форумі повно людей які і давали і брали хабарі.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 22:41

  Kudrjavuy написав:
  Успіх написав:А я знову там, де долар = 0 :D

І є гарні новини - таки прийшли посилки з Європи!👍
Хоч не до рук Успіха, але прийшли - і це головне!

Так що тепер ТОЧНО все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!©®™👍

:cry:
https://video.fdok3-1.fna.fbcdn.net/v/t ... e=6291498F

Російськомовні регіони платять свою ціну за любов до Росії та російської мови. Хз чи мені їх шкода. Вони свій шлях обирали на кожних виборах, вперто голосуючи за про російські сили.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 22:42

  Ukrainian написав:Тривалий це якщо з нуля робити. В Україні жодної зброі з нуля не створено.

Не правда. Стугна - полностью с нуля. Та же Богдана.
Ракеты класса Гром на Южмаше при СССР тоже не делались, так что полностью новая разработка.

Тому на чергових виборах мудрий украінський народ визнав роботу Петра незадовільною та звільнив його з посади президента.
Ти щось маєш проти мудрого українського народу?

Как показало время - решение оказалось далеко не мудрым ((
И многие об это предупреждали еще в 19 году!
tmp01
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 22:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:А в Україні за тридцять років так і спромоглись профінансувати навіть створення аналогу іскандера рашки. Корупція це зло і поки що жодному уряду України її не вдалось приборкати. Немає бажання ні у влади (яка бере) ні у народу (який дає) це робити, усі сторони корупція влаштовує щоб там не говорили.
І на цьому форумі повно людей які і давали і брали хабарі.

Досить пафосу і промов. не на часі.
************************************
наразі Петро вже на митниці, на виїзді - місію виконав.
может 100500 слів писати йому в слід, він уже вас, кожного не чує.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 22:44

  Kudrjavuy написав:
  Schmit написав: Кажуть, це Вільха (але це не точно). Потрібна нам така зброя? Так отож.

За три месяца их "напильниками" могли собрать...
Рифляндия - форсирует этот процесс, а у нас,............

Не могли, виробництво разбомбили у перші дні війни, а рятувати вціліле здогадались тільки опльовані порохоботи - Чорновол і Пашинський, на яких за це ДБР ще й справи відкрило (напевно мертвечук і на них дав "свідчення").
До війни потрібно було виготовляти в достатній кількості, але дякуючи слугам виробництва тоді простоювали. А тепер "дайте нам HIMARS".
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 22:46

  edvardd написав:
  Kudrjavuy написав:
  Schmit написав: Кажуть, це Вільха (але це не точно). Потрібна нам така зброя? Так отож.

За три месяца их "напильниками" могли собрать...
Рифляндия - форсирует этот процесс, а у нас,............
Пищевая соль закончилась(подчеркну в Украине)
- В достатке только "говорящие головы и клоуны на самокатах"

далась вам эта соль, сегодня в атб продавали Турецкую...

+5 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Если бы ВЫ понимали, что сейчас вынесли публичный приговор ВСЕМ?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 22:48

  Ukrainian написав:
  Kudrjavuy написав:
  Успіх написав:А я знову там, де долар = 0 :D

І є гарні новини - таки прийшли посилки з Європи!👍
Хоч не до рук Успіха, але прийшли - і це головне!

Так що тепер ТОЧНО все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!©®™👍

:cry:
https://video.fdok3-1.fna.fbcdn.net/v/t ... e=6291498F

Російськомовні регіони платять свою ціну за любов до Росії та російської мови. Хз чи мені їх шкода. Вони свій шлях обирали на кожних виборах, вперто голосуючи за про російські сили.

Скушайте пилюльку - Вас попустит от "Соловьёва".
Или "Шапо"? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 22:57

Schmit
 
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