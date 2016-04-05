V2 написав:Розробка такої зброї - досить тривалий процес.
Тривалий це якщо з нуля робити. В Україні жодної зброі з нуля не створено. Тому на практиці чому розробки Грому два фінансувались СА а не МО України в 2015 2019 роках жодної ракети не стало на озброєння ? Тому на чергових виборах мудрий украінський народ визнав роботу Петра незадовільною та звільнив його з посади президента. Ти щось маєш проти мудрого українського народу?
Ukrainian написав:А в Україні за тридцять років так і спромоглись профінансувати навіть створення аналогу іскандера рашки. Корупція це зло і поки що жодному уряду України її не вдалось приборкати. Немає бажання ні у влади (яка бере) ні у народу (який дає) це робити, усі сторони корупція влаштовує щоб там не говорили. І на цьому форумі повно людей які і давали і брали хабарі.
Досить пафосу і промов. не на часі. ************************************ наразі Петро вже на митниці, на виїзді - місію виконав. может 100500 слів писати йому в слід, він уже вас, кожного не чує.
Schmit написав: Кажуть, це Вільха (але це не точно). Потрібна нам така зброя? Так отож.
За три месяца их "напильниками" могли собрать... Рифляндия - форсирует этот процесс, а у нас,............
Не могли, виробництво разбомбили у перші дні війни, а рятувати вціліле здогадались тільки опльовані порохоботи - Чорновол і Пашинський, на яких за це ДБР ще й справи відкрило (напевно мертвечук і на них дав "свідчення"). До війни потрібно було виготовляти в достатній кількості, але дякуючи слугам виробництва тоді простоювали. А тепер "дайте нам HIMARS".
Ukrainian написав:А в Україні за тридцять років так і спромоглись профінансувати навіть створення аналогу іскандера рашки. Корупція це зло і поки що жодному уряду України її не вдалось приборкати. Немає бажання ні у влади (яка бере) ні у народу (який дає) це робити, усі сторони корупція влаштовує щоб там не говорили. І на цьому форумі повно людей які і давали і брали хабарі.
Досить пафосу і промов. не на часі. ************************************ наразі Петро вже на митниці, на виїзді - місію виконав. может 100500 слів писати йому в слід, він уже вас, кожного не чує.
Ukrainian написав:жодної ракети не стало на озброєння
Чоловіче, зміни дилера! Нептун, Вільха, відновлення робіт над Громом ... Це - об'єктивна реальність. Тому, перестань зловживати!!!
Мова про балістичні ракети класу іскандер До чого тут РСЗВ вільха та ПКР нептун Грім отримав гроші від СА тому і відновив роботу, не тому що Петро так захотів. А де до речі Петро? Ще раз нагадую. Украінський мудрий народ визнав роботу Петра на посаді президента незадовільною та звільнив його. Думаю народу видніше усі здобутки Петра
Востаннє редагувалось Ukrainian в П'ят 27 тра, 2022 23:29, всього редагувалось 1 раз.