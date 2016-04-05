️Нардеп від Європейської солідарності Ірина Геращенко Офіційно підтвердила, що Порошенко намагався виїхати за кордон. Його не випустили, хоч дозвіл підписав Стефанчук.
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Влада зірвала участь Петра Порошенка у Парламентській асамблеї НАТО попри те, що документи із затвердженням складу офіційної делегації підписав Голова Верховної Ради Стефанчук Про це повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко. Вона оприлюднила відповідне Розпорядження Голови ВР. Але сьогодні увечері Порошенка не пропустили через кордон. Без пояснення причин. Прикордонники на пункті перетину Рава Руська несли якусь нісенітницю про «підроблене чи скасоване розпорядження», хоч всіх інших депутатів, чи то слуги, що інспектують курорти Італії, чи то ОПЗЖ, що вивозять коштовності, випускають з країни без жодних проблем", – зазначає Ірина Геращенко.
"Керівництво фракції "ЄС" весь вечір намагалося зв’язатися з головою ВР, аби зрозуміти, що відбувається, однак він не вийшов на контакт. Хоч мав би захищати парламентаризм і демократію, а не толерувати подвійні стандарти щодо депутатів. Чорні списки відтепер є не лише в так званому Єдиному марафоні, але і на кордоні", – зауважує депутатка.
"Сегрегація депутатів вже давно відбувається за партійною приналежністю, але подібне зухвальство ми бачимо вперше, і це повертає країну в часи Януковича", – застерігає Ірина Геращенко.
"Європейська Солідарність" розцінює цю провокацію як замовлення влади, що продовжує війну з Порошенком, замість зосередитися на війні з Путіним і Росією. Це не просто підрив задекларованої єдності, а повна її руйнація. Це дріб’язкова і негідна політика. Ця провокація направлена на розкол суспільства, руйнацію міжнародного іміджу України", https://espreso.tv/vlada-zirvala-uchast ... rashchenko
V2 написав:Нептун, Вільха, відновлення робіт над Громом ...
Вы, простите за мои 5 копеек, но судя из сегодняшней оперативной обстановки... - пора производить расчёты завтрашнего дня с учётом: Группировки в Чёрном море(а ЯО с "моЦквы" врагу дали забрать) Приднестровья Белоруссии Границы с рифляндией Крымом и захваченной территорией. Пора рассматривать "всеобщую мобилизацию" прежде всего в производстве, ВПК, транспорте, ... стратегических отраслях .(Где этот глашатай о соли? ) При чём с официальным сокращением влияния пятой колоны и ДРГ. Меня ещё в 14м смутило участие сирийцев, пакистанцев,....
Только теперь это будет всё вместе.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 27 тра, 2022 23:46, всього редагувалось 1 раз.