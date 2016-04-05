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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1173117411751176
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 23:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Грім отримав гроші від СА тому і відновив роботу


Молодець, підтягнув вже обізнаність по Грому.
Читай далі. Трішки підказки - було виготовлено 2 Громи - один нам, один саудитам.
Щодо "до чого РСЗВ та нептуп" - оцінка 2, вчи далі!!!

До речі, чому ж після 2019 р. роботи по Грому припинились?

Крім того, юкрейніан, історія пам'ятає твої повідомлення і про підтримку рашки, і про підтримку проросійської опозиції:
viewtopic.php?p=2470510#p2470510
viewtopic.php?p=2268995#p2268995

viewtopic.php?p=2524906#p2524906

viewtopic.php?p=2300261#p2300261
Востаннє редагувалось V2 в П'ят 27 тра, 2022 23:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 23:31

  V2 написав:
  Ukrainian написав:Грім отримав гроші від СА тому і відновив роботу


Молодець, підтягнув вже обізнаність по Грому.
Читай далі. Трішки підказки - було виготовлено 2 Громи - один нам, один саудитам.
Щодо "до чого РСЗВ та нептуп" - оцінка 2, вчи далі!!!

До речі, чому ж після 2019 р. роботи по Грому припинились?


Мудрий український народ визнав роботу Петра незадовільною та звільнив його. Народу мабуть видніше усі здобутки Петра.
До речі де Петро зараз?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 23:32

Отакої

️Нардеп від Європейської солідарності Ірина Геращенко Офіційно підтвердила, що Порошенко намагався виїхати за кордон. Його не випустили, хоч дозвіл підписав Стефанчук.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 23:37

  Ukrainian написав:Отакої

️Нардеп від Європейської солідарності Ірина Геращенко Офіційно підтвердила, що Порошенко намагався виїхати за кордон. Його не випустили, хоч дозвіл підписав Стефанчук.



Цитуй повністю, а не як і раніше робиш вкиди:

Влада зірвала участь Петра Порошенка у Парламентській асамблеї НАТО попри те, що документи із затвердженням складу офіційної делегації підписав Голова Верховної Ради Стефанчук
Про це повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко. Вона оприлюднила відповідне Розпорядження Голови ВР.
Але сьогодні увечері Порошенка не пропустили через кордон. Без пояснення причин. Прикордонники на пункті перетину Рава Руська несли якусь нісенітницю про «підроблене чи скасоване розпорядження», хоч всіх інших депутатів, чи то слуги, що інспектують курорти Італії, чи то ОПЗЖ, що вивозять коштовності, випускають з країни без жодних проблем", – зазначає Ірина Геращенко.

"Керівництво фракції "ЄС" весь вечір намагалося зв’язатися з головою ВР, аби зрозуміти, що відбувається, однак він не вийшов на контакт. Хоч мав би захищати парламентаризм і демократію, а не толерувати подвійні стандарти щодо депутатів. Чорні списки відтепер є не лише в так званому Єдиному марафоні, але і на кордоні", – зауважує депутатка.

"Сегрегація депутатів вже давно відбувається за партійною приналежністю, але подібне зухвальство ми бачимо вперше, і це повертає країну в часи Януковича", – застерігає Ірина Геращенко.

"Європейська Солідарність" розцінює цю провокацію як замовлення влади, що продовжує війну з Порошенком, замість зосередитися на війні з Путіним і Росією. Це не просто підрив задекларованої єдності, а повна її руйнація. Це дріб’язкова і негідна політика. Ця провокація направлена на розкол суспільства, руйнацію міжнародного іміджу України",
https://espreso.tv/vlada-zirvala-uchast ... rashchenko
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 23:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  V2 написав:Влада зірвала участь Петра Порошенка у Парламентській асамблеї НАТО попри те, що документи із затвердженням складу офіційної делегації підписав Голова Верховної Ради Стефанчук

Без одного Гриця вода освятиться
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 01:11

  Schmit написав:
  Kudrjavuy написав:
  Schmit написав: Кажуть, це Вільха (але це не точно). Потрібна нам така зброя? Так отож.

За три месяца их "напильниками" могли собрать...
Рифляндия - форсирует этот процесс, а у нас,............

Не могли, виробництво разбомбили у перші дні війни, а рятувати вціліле здогадались тільки опльовані порохоботи - Чорновол і Пашинський, на яких за це ДБР ще й справи відкрило (напевно мертвечук і на них дав "свідчення").
До війни потрібно було виготовляти в достатній кількості, але дякуючи слугам виробництва тоді простоювали. А тепер "дайте нам HIMARS".

Жаль, что Вы до конца не понимаете озвученного Вами же.
Kudrjavuy
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