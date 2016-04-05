️Нардеп від Європейської солідарності Ірина Геращенко Офіційно підтвердила, що Порошенко намагався виїхати за кордон. Його не випустили, хоч дозвіл підписав Стефанчук.
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Влада зірвала участь Петра Порошенка у Парламентській асамблеї НАТО попри те, що документи із затвердженням складу офіційної делегації підписав Голова Верховної Ради Стефанчук Про це повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко. Вона оприлюднила відповідне Розпорядження Голови ВР. Але сьогодні увечері Порошенка не пропустили через кордон. Без пояснення причин. Прикордонники на пункті перетину Рава Руська несли якусь нісенітницю про «підроблене чи скасоване розпорядження», хоч всіх інших депутатів, чи то слуги, що інспектують курорти Італії, чи то ОПЗЖ, що вивозять коштовності, випускають з країни без жодних проблем", – зазначає Ірина Геращенко.
"Керівництво фракції "ЄС" весь вечір намагалося зв’язатися з головою ВР, аби зрозуміти, що відбувається, однак він не вийшов на контакт. Хоч мав би захищати парламентаризм і демократію, а не толерувати подвійні стандарти щодо депутатів. Чорні списки відтепер є не лише в так званому Єдиному марафоні, але і на кордоні", – зауважує депутатка.
"Сегрегація депутатів вже давно відбувається за партійною приналежністю, але подібне зухвальство ми бачимо вперше, і це повертає країну в часи Януковича", – застерігає Ірина Геращенко.
"Європейська Солідарність" розцінює цю провокацію як замовлення влади, що продовжує війну з Порошенком, замість зосередитися на війні з Путіним і Росією. Це не просто підрив задекларованої єдності, а повна її руйнація. Це дріб’язкова і негідна політика. Ця провокація направлена на розкол суспільства, руйнацію міжнародного іміджу України", https://espreso.tv/vlada-zirvala-uchast ... rashchenko
Schmit написав: Кажуть, це Вільха (але це не точно). Потрібна нам така зброя? Так отож.
За три месяца их "напильниками" могли собрать... Рифляндия - форсирует этот процесс, а у нас,............
Не могли, виробництво разбомбили у перші дні війни, а рятувати вціліле здогадались тільки опльовані порохоботи - Чорновол і Пашинський, на яких за це ДБР ще й справи відкрило (напевно мертвечук і на них дав "свідчення"). До війни потрібно було виготовляти в достатній кількості, але дякуючи слугам виробництва тоді простоювали. А тепер "дайте нам HIMARS".
Жаль, что Вы до конца не понимаете озвученного Вами же.
Администрация Байдена готовится отправить в Украину передовые ракетные системы большой дальности, поскольку страна несет потери на востоке от наступающих российских войск, заявили представители администрации США и сотрудники Конгресса.
Этот шаг, о котором может быть объявлено уже на следующей неделе, включает в себя предоставление реактивной системы залпового огня, или РСЗО, американского оружия, способного запускать поток ракет на много миль дальше, чем нынешние украинские возможности.
Ракетная система была главной просьбой украинских официальных лиц, которые говорят, что это необходимо для сдерживания наступления российских войск , которые в пятницу заявили о своем полном контроле над стратегически важным городом Лиман на востоке Украины, что принесло Москве еще одну победу в ее наступлении на восточном Донбассе. . CNN впервые сообщил о подготовке США к отправке системы. ...
Оригинал:
U.S. is preparing to send long-range rocket systems to Ukraine Updated May 27, 2022 at 5:14 p.m.