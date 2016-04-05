tmp01 написав:А вот когда такому как ты нечего сказать по существу вопроса - начинаются сопли про мифических "ботов гетьмана". Фи, уважаемый!
Добре, шановний. Ваша думка про "москитний флот" від "кузні на Рибальському, та про вибухи арсеналів з великими калібрами? Як це вплинуло на сьогодення?
Хто в житті не помилявся - нехай перший кине в мене камінь... ТМ(с) Народна Мудрість Але давайте порівняємо наслідки помилки... Наприклад по війні 8 років війни - втрачено 7% території і 2000 смертей солдат і жодної ракети далі ОРДЛО 3 місяці війни -втрачено 25% території і 3000 смертей солдат і ракетні удари по Україні
Це от приходить дід до лікаря, палець збив. Лікар тяп/ляп перебинтував. А палець почернів, відрізали, перемотали знов тяп/ляп і виписали, а в нього стопа почорніла - відрізали. Замотали знов тяп/ляп перебинтували, нога почерніла - ногу відрізали. Стали розбиратися шо за нах, а перший лікар каже - так в мене він тільки палець втратив, я свої службові обов'язки виконував, то останній лікар винен, він пацієнту ногу не зберіг. Ага?
d44 написав:Добре, шановний. Ваша думка про "москитний флот" від "кузні на Рибальському, та про вибухи арсеналів з великими калібрами? Як це вплинуло на сьогодення?
Хто в житті не помилявся - нехай перший кине в мене камінь... ТМ(с) Народна Мудрість Але давайте порівняємо наслідки помилки... Наприклад по війні 8 років війни - втрачено 7% території і 2000 смертей солдат і жодної ракети далі ОРДЛО 3 місяці війни -втрачено 25% території і 3000 смертей солдат і ракетні удари по Україні
Це от приходить дід до лікаря, палець збив. Лікар тяп/ляп перебинтував. А палець почернів, відрізали, перемотали знов тяп/ляп і виписали, а в нього стопа почорніла - відрізали. Замотали знов тяп/ляп перебинтували, нога почерніла - ногу відрізали. Стали розбиратися шо за нах, а перший лікар каже - так в мене він тільки палець втратив, я свої службові обов'язки виконував, то останній лікар винен, він пацієнту ногу не зберіг. Ага?
А може навпаки... Прийшов перши все почистив, перебинтував, створив умови для будівництва заводу по виготовленні пеніциліну... Але в нього кінчився термін повноважень.. На його місце прийшов інший і почав Розмінувати Подивитись в очі ЦРУ бреше Ідем на шашлики і так три роки... За які все що доброго створив перший- встигло закінчитись.. От дії другого й привели до гангрени яка зїла 25% території...
За сутки на юге Украины потери противника составили: 63 рашиста и 3 современных танка Т-72, 5 единиц другой бронированной техники и 2 автомобильной, реактивную систему залпового огня «Град», самоходную артустановку, 1 самолет и 6 вертолетов. Рашисты подтянули на Херсонщину эшелон из около 30 единиц пятидесятилетних расконсервированных танков Т-62, а также автомобильную технику, боевые бронированные машины, реактивные системы залпового огня», - говорится в сообщении. По украинским позициям враг нанес 5 ударов вертолетами Ми-8. Пытаясь еще раз атаковать наши позиции тремя вертолетами, враг получил достойный отпор, атака сорвана. Также во время авиационной активности в небе над Николаевской и Херсонской областями были ликвидированы 2 вражеских ракеты типа «воздух – воздух». Выпущены они были из того же самолета Су-35, который был сбит нашим истребителем Миг-29. https://novosti-n.org/news/Na-yuge-VSU- ... Ug--242963
fler написав:За сутки на юге Украины потери противника составили: 63 рашиста и 3 современных танка Т-72, 5 единиц другой бронированной техники и 2 автомобильной, реактивную систему залпового огня «Град», самоходную артустановку, 1 самолет и 6 вертолетов. Рашисты подтянули на Херсонщину эшелон из около 30 единиц пятидесятилетних расконсервированных танков Т-62, а также автомобильную технику, боевые бронированные машины, реактивные системы залпового огня», - говорится в сообщении. По украинским позициям враг нанес 5 ударов вертолетами Ми-8. Пытаясь еще раз атаковать наши позиции тремя вертолетами, враг получил достойный отпор, атака сорвана. Также во время авиационной активности в небе над Николаевской и Херсонской областями были ликвидированы 2 вражеских ракеты типа «воздух – воздух». Выпущены они были из того же самолета Су-35, который был сбит нашим истребителем Миг-29. https://novosti-n.org/news/Na-yuge-VSU- ... Ug--242963
Все это хорошо, но мало. К сожалению враг пополняет более быстрыми темпами свои втраты, чем мы их уничтожаем.
Нестор Шуфрич може перетинати державний кордон без обмежень, його однопартійці з мільйонами у валізах і десятками коштовних годинників теж. Депутатки від партії "Слуга народу" можуть вільно зустрічатися з біженцями на блакитних берегах Франції. А от Порошенку виїхати у законне відрядження на ПА НАТО заборонено Підстав немає. Жодних запобіжних заходів проти Порошенка зараз не існує, депутати не є військовозобов'язаними, жоден закон не обмежує права лідера опозиції виїхати за кордон.
І мета очевидна, заявлена, анонсована і самим Порошенком і західними партнерами: переговори про постачання зброї та підтримку євроатлантичного курсу.
Що означає неприпустима у демократичному суспільстві така поведінка по відношенню до лідера опозиції?
Все просто. Потрібна диктатура, щоб здати території.. Зброя не потрібна. НАТО не потрібне. Членство у ЄС не потрібне, бо не потрібні верховенство права і свобода слова .
Зеленський у той самий день, вчора запевняв студентів Стенфорду у прихильності до демократії. Казав :
"Ми всі несемо ці жертви, але ми віддаємо цю жертву заради майбутнього – майбутнього вільної й демократичної України. Якщо ми боремося за такий тип держави, за такий спосіб життя, де найголовнішими принципами є свобода й демократія, і якщо ми боремося за це і захищаємо саме це, то як я можу мати якусь іншу думку? Ніхто не допустить цього серед нашого народу, і мені б особисто це ("закручування гайок" ) не сподобалося. Я гадаю, що я й не готовий до такого."
Ну, або Зеленський лицемірний брехун, у що повірити навіть страшно, або він президент лише для обкладинок іноземних журналів, а керує країною не ця демократична особа, а якийсь диктатор маньяк, який домовився з Путіним нищити демократію і здавати території. https://espreso.tv/khto-i-chomu-ne-pust ... u-vilnyusi