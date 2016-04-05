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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1174117511761177
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 07:47

  budivelnik написав:
  d44 написав:
  tmp01 написав:А вот когда такому как ты нечего сказать по существу вопроса - начинаются сопли про мифических "ботов гетьмана". Фи, уважаемый!
Добре, шановний. Ваша думка про "москитний флот" від "кузні на Рибальському, та про вибухи арсеналів з великими калібрами? Як це вплинуло на сьогодення?
Хто в житті не помилявся - нехай перший кине в мене камінь...
ТМ(с) Народна Мудрість
Але давайте порівняємо наслідки помилки...
Наприклад по війні
8 років війни - втрачено 7% території і 2000 смертей солдат і жодної ракети далі ОРДЛО
3 місяці війни -втрачено 25% території і 3000 смертей солдат і ракетні удари по Україні
Це от приходить дід до лікаря, палець збив. Лікар тяп/ляп перебинтував. А палець почернів, відрізали, перемотали знов тяп/ляп і виписали, а в нього стопа почорніла - відрізали. Замотали знов тяп/ляп перебинтували, нога почерніла - ногу відрізали. Стали розбиратися шо за нах, а перший лікар каже - так в мене він тільки палець втратив, я свої службові обов'язки виконував, то останній лікар винен, він пацієнту ногу не зберіг. Ага?
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 08:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пообщался с родственниками Центральной Украины. Говорят, техника через них идет валом. Где точно, промолчу.
Но и больницы забиты нашими ранеными битком. Все плановые операции отменены всвязи с этим.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 08:08

  d44 написав:
  budivelnik написав:
  d44 написав:Добре, шановний. Ваша думка про "москитний флот" від "кузні на Рибальському, та про вибухи арсеналів з великими калібрами? Як це вплинуло на сьогодення?
Хто в житті не помилявся - нехай перший кине в мене камінь...
ТМ(с) Народна Мудрість
Але давайте порівняємо наслідки помилки...
Наприклад по війні
8 років війни - втрачено 7% території і 2000 смертей солдат і жодної ракети далі ОРДЛО
3 місяці війни -втрачено 25% території і 3000 смертей солдат і ракетні удари по Україні
Це от приходить дід до лікаря, палець збив. Лікар тяп/ляп перебинтував. А палець почернів, відрізали, перемотали знов тяп/ляп і виписали, а в нього стопа почорніла - відрізали. Замотали знов тяп/ляп перебинтували, нога почерніла - ногу відрізали. Стали розбиратися шо за нах, а перший лікар каже - так в мене він тільки палець втратив, я свої службові обов'язки виконував, то останній лікар винен, він пацієнту ногу не зберіг. Ага?
А може навпаки...
Прийшов перши все почистив, перебинтував, створив умови для будівництва заводу по виготовленні пеніциліну...
Але в нього кінчився термін повноважень..
На його місце прийшов інший і почав
Розмінувати
Подивитись в очі
ЦРУ бреше
Ідем на шашлики
і так три роки...
За які все що доброго створив перший- встигло закінчитись..
От дії другого й привели до гангрени яка зїла 25% території...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 08:17

За сутки на юге Украины потери противника составили: 63 рашиста и 3 современных танка Т-72, 5 единиц другой бронированной техники и 2 автомобильной, реактивную систему залпового огня «Град», самоходную артустановку, 1 самолет и 6 вертолетов.
Рашисты подтянули на Херсонщину эшелон из около 30 единиц пятидесятилетних расконсервированных танков Т-62, а также автомобильную технику, боевые бронированные машины, реактивные системы залпового огня», - говорится в сообщении.
По украинским позициям враг нанес 5 ударов вертолетами Ми-8. Пытаясь еще раз атаковать наши позиции тремя вертолетами, враг получил достойный отпор, атака сорвана.
Также во время авиационной активности в небе над Николаевской и Херсонской областями были ликвидированы 2 вражеских ракеты типа «воздух – воздух». Выпущены они были из того же самолета Су-35, который был сбит нашим истребителем Миг-29.
https://novosti-n.org/news/Na-yuge-VSU- ... Ug--242963
fler
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 08:34

  fler написав:За сутки на юге Украины потери противника составили: 63 рашиста и 3 современных танка Т-72, 5 единиц другой бронированной техники и 2 автомобильной, реактивную систему залпового огня «Град», самоходную артустановку, 1 самолет и 6 вертолетов.
Рашисты подтянули на Херсонщину эшелон из около 30 единиц пятидесятилетних расконсервированных танков Т-62, а также автомобильную технику, боевые бронированные машины, реактивные системы залпового огня», - говорится в сообщении.
По украинским позициям враг нанес 5 ударов вертолетами Ми-8. Пытаясь еще раз атаковать наши позиции тремя вертолетами, враг получил достойный отпор, атака сорвана.
Также во время авиационной активности в небе над Николаевской и Херсонской областями были ликвидированы 2 вражеских ракеты типа «воздух – воздух». Выпущены они были из того же самолета Су-35, который был сбит нашим истребителем Миг-29.
https://novosti-n.org/news/Na-yuge-VSU- ... Ug--242963
Все это хорошо, но мало. К сожалению враг пополняет более быстрыми темпами свои втраты, чем мы их уничтожаем.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 08:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:чем мы их уничтожаем

Не ми, а наші воїни !!! :twisted:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 09:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нестор Шуфрич може перетинати державний кордон без обмежень, його однопартійці з мільйонами у валізах і десятками коштовних годинників теж. Депутатки від партії "Слуга народу" можуть вільно зустрічатися з біженцями на блакитних берегах Франції. А от Порошенку виїхати у законне відрядження на ПА НАТО заборонено
Підстав немає. Жодних запобіжних заходів проти Порошенка зараз не існує, депутати не є військовозобов'язаними, жоден закон не обмежує права лідера опозиції виїхати за кордон.

І мета очевидна, заявлена, анонсована і самим Порошенком і західними партнерами: переговори про постачання зброї та підтримку євроатлантичного курсу.

Що означає неприпустима у демократичному суспільстві така поведінка по відношенню до лідера опозиції?

Все просто. Потрібна диктатура, щоб здати території..
Зброя не потрібна.
НАТО не потрібне.
Членство у ЄС не потрібне, бо не потрібні верховенство права і свобода слова .

Зеленський у той самий день, вчора запевняв студентів Стенфорду у прихильності до демократії. Казав :

"Ми всі несемо ці жертви, але ми віддаємо цю жертву заради майбутнього – майбутнього вільної й демократичної України. Якщо ми боремося за такий тип держави, за такий спосіб життя, де найголовнішими принципами є свобода й демократія, і якщо ми боремося за це і захищаємо саме це, то як я можу мати якусь іншу думку? Ніхто не допустить цього серед нашого народу, і мені б особисто це ("закручування гайок" ) не сподобалося. Я гадаю, що я й не готовий до такого."

Ну, або Зеленський лицемірний брехун, у що повірити навіть страшно, або він президент лише для обкладинок іноземних журналів, а керує країною не ця демократична особа, а якийсь диктатор маньяк, який домовився з Путіним нищити демократію і здавати території.
https://espreso.tv/khto-i-chomu-ne-pust ... u-vilnyusi
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