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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1175117611771178
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 11:26

  V2 написав:
  edvardd написав:ещё раз повторяю, он выложил видео стратегического объекта, со словами ещё им можно пользоваться - повторно наводя на него артилерию, а теперь разводит сопли, любого другого за такое давно бы закрыли, и он этим видео реально подставляет людей на передку...подробностей давать не буду, у меня в отличии от него мозги есть...


Повторю ще раз - Бутусов не з тих людей, які б це робили, оскільки цінує справжніх воїнів на передку!!!

российский военный корреспондент Александр Коц поблагодарил Бутусова за обнародованный ролик.

"Бутусов фиксирует результаты работы российской артиллерии по мосту через Северский Донец, соединяющий Северодонецк и Лисичанск. Второй мост, напомню, уничтожен. Спасибо, Юра, за объективный контроль. Проведем корректировку. Продолжай наблюдение", – написал Коц в своем Telegram-канале.
Сегодня прошла инфа, что мост разбили, теперь народ в Северодонецке без снабжения - вот так Бутусов цінує справжніх воїнів на передку?
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 11:31

дал маху юра...
konstantin kirovograd
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