V2 написав:edvardd написав:ещё раз повторяю, он выложил видео стратегического объекта, со словами ещё им можно пользоваться - повторно наводя на него артилерию, а теперь разводит сопли, любого другого за такое давно бы закрыли, и он этим видео реально подставляет людей на передку...подробностей давать не буду, у меня в отличии от него мозги есть...
Повторю ще раз - Бутусов не з тих людей, які б це робили, оскільки цінує справжніх воїнів на передку!!!
российский военный корреспондент Александр Коц поблагодарил Бутусова за обнародованный ролик.
"Бутусов фиксирует результаты работы российской артиллерии по мосту через Северский Донец, соединяющий Северодонецк и Лисичанск. Второй мост, напомню, уничтожен. Спасибо, Юра, за объективный контроль. Проведем корректировку. Продолжай наблюдение", – написал Коц в своем Telegram-канале.
Сегодня прошла инфа, что мост разбили, теперь народ в Северодонецке без снабжения - вот так Бутусов цінує справжніх воїнів на передку?