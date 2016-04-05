edvardd написав:ещё раз повторяю, он выложил видео стратегического объекта, со словами ещё им можно пользоваться - повторно наводя на него артилерию, а теперь разводит сопли, любого другого за такое давно бы закрыли, и он этим видео реально подставляет людей на передку...подробностей давать не буду, у меня в отличии от него мозги есть...
Повторю ще раз - Бутусов не з тих людей, які б це робили, оскільки цінує справжніх воїнів на передку!!!
российский военный корреспондент Александр Коц поблагодарил Бутусова за обнародованный ролик.
"Бутусов фиксирует результаты работы российской артиллерии по мосту через Северский Донец, соединяющий Северодонецк и Лисичанск. Второй мост, напомню, уничтожен. Спасибо, Юра, за объективный контроль. Проведем корректировку. Продолжай наблюдение", – написал Коц в своем Telegram-канале. Сегодня прошла инфа, что мост разбили, теперь народ в Северодонецке без снабжения - вот так Бутусов цінує справжніх воїнів на передку?
Schmit написав:Якщо виграємо війну, то забудуться усі "про..би" і на наступних виборах Зеленський переможе. У разі ж замороження конфлікту з втратою додаткових від рівня 23.02 територій за усі "про..би" доведеться відповідати і тільки нейтралізація конкурентів, чорний піар врятують ситуацію. Атака на опозицію - план Б на такий випадок і влада вже почала його реалізацію.
Є третій варіант, самий кращий для влади - війна до 2024 року. Ніяких виборів під час війни не буде.
V2 написав:Нестор Шуфрич може перетинати державний кордон без обмежень, його однопартійці з мільйонами у валізах і десятками коштовних годинників теж. Депутатки від партії "Слуга народу" можуть вільно зустрічатися з біженцями на блакитних берегах Франції. А от Порошенку виїхати у законне відрядження на ПА НАТО заборонено Підстав немає. Жодних запобіжних заходів проти Порошенка зараз не існує, депутати не є військовозобов'язаними, жоден закон не обмежує права лідера опозиції виїхати за кордон.
І мета очевидна, заявлена, анонсована і самим Порошенком і західними партнерами: переговори про постачання зброї та підтримку євроатлантичного курсу.
Що означає неприпустима у демократичному суспільстві така поведінка по відношенню до лідера опозиції?
Все просто. Потрібна диктатура, щоб здати території.. Зброя не потрібна. НАТО не потрібне. Членство у ЄС не потрібне, бо не потрібні верховенство права і свобода слова .
Зеленський у той самий день, вчора запевняв студентів Стенфорду у прихильності до демократії. Казав :
"Ми всі несемо ці жертви, але ми віддаємо цю жертву заради майбутнього – майбутнього вільної й демократичної України. Якщо ми боремося за такий тип держави, за такий спосіб життя, де найголовнішими принципами є свобода й демократія, і якщо ми боремося за це і захищаємо саме це, то як я можу мати якусь іншу думку? Ніхто не допустить цього серед нашого народу, і мені б особисто це ("закручування гайок" ) не сподобалося. Я гадаю, що я й не готовий до такого."
Ну, або Зеленський лицемірний брехун, у що повірити навіть страшно, або він президент лише для обкладинок іноземних журналів, а керує країною не ця демократична особа, а якийсь диктатор маньяк, який домовився з Путіним нищити демократію і здавати території. https://espreso.tv/khto-i-chomu-ne-pust ... u-vilnyusi
Schmit написав:
Интересно, нафига давать здесь, на форуме официальную информацию? viewtopic.php?p=5439163#p5439163 (Верховный Суд объявил войну Украине и её населению, в пользу благолепия коррупции продавшей Украину и своим кубышкам на Каймановых островах) Кто за чем, как, в каком объёме противостоит Украине? Теперь, шакальё всё поднимает ВОЙ. Каковы должны быть методы реального противостояния этой нелюди(мародёров)? Жаль официальные слова от Народного Героя Украины Н.И.Махно мондёр, скажем прямо - по наитию удаляет.
edvardd написав:российский военный корреспондент Александр Коц поблагодарил Бутусова за обнародованный ролик.
"Бутусов фиксирует результаты работы российской артиллерии по мосту через Северский Донец, соединяющий Северодонецк и Лисичанск. Второй мост, напомню, уничтожен. Спасибо, Юра, за объективный контроль. Проведем корректировку. Продолжай наблюдение", – написал Коц в своем Telegram-канале. Сегодня прошла инфа, что мост разбили, теперь народ в Северодонецке без снабжения - вот так Бутусов цінує справжніх воїнів на передку?
І без Бутусова там вистарчає інформаторів. Пропагандони мочать противника під дружне улюлюкання лохторату.
V2 написав:Нестор Шуфрич може перетинати державний кордон без обмежень, його однопартійці з мільйонами у валізах і десятками коштовних годинників теж. Депутатки від партії "Слуга народу" можуть вільно зустрічатися з біженцями на блакитних берегах Франції. А от Порошенку виїхати у законне відрядження на ПА НАТО заборонено Підстав немає. Жодних запобіжних заходів проти Порошенка зараз не існує, депутати не є військовозобов'язаними, жоден закон не обмежує права лідера опозиції виїхати за кордон.
І мета очевидна, заявлена, анонсована і самим Порошенком і західними партнерами: переговори про постачання зброї та підтримку євроатлантичного курсу.
Що означає неприпустима у демократичному суспільстві така поведінка по відношенню до лідера опозиції?
Все просто. Потрібна диктатура, щоб здати території.. Зброя не потрібна. НАТО не потрібне. Членство у ЄС не потрібне, бо не потрібні верховенство права і свобода слова .
Зеленський у той самий день, вчора запевняв студентів Стенфорду у прихильності до демократії. Казав :
"Ми всі несемо ці жертви, але ми віддаємо цю жертву заради майбутнього – майбутнього вільної й демократичної України. Якщо ми боремося за такий тип держави, за такий спосіб життя, де найголовнішими принципами є свобода й демократія, і якщо ми боремося за це і захищаємо саме це, то як я можу мати якусь іншу думку? Ніхто не допустить цього серед нашого народу, і мені б особисто це ("закручування гайок" ) не сподобалося. Я гадаю, що я й не готовий до такого."
Ну, або Зеленський лицемірний брехун, у що повірити навіть страшно, або він президент лише для обкладинок іноземних журналів, а керує країною не ця демократична особа, а якийсь диктатор маньяк, який домовився з Путіним нищити демократію і здавати території. https://espreso.tv/khto-i-chomu-ne-pust ... u-vilnyusi
Schmit написав:
Интересно, нафига давать здесь, на форуме официальную информацию? viewtopic.php?p=5439163#p5439163 (Верховный Суд объявил войну Украине и её населению, в пользу благолепия коррупции продавшей Украину и своим кубышкам на Каймановых островах) Кто за чем, как, в каком объёме противостоит Украине? Теперь, шакальё всё поднимает ВОЙ. Каковы должны быть методы реального противостояния этой нелюди(мародёров)? Жаль официальные слова от Народного Героя Украины Н.И.Махно мондёр, скажем прямо - по наитию удаляет.
Бедный Айдер. Так не слуги же первыми начали эти разборки во время войны. Посмотри что порохоботы льют.
Schmit написав:рівня 23.02 територій за усі "про..би" доведеться відповідати
Да да, Зе на висельницу Петя этого очень хочет, но это ему не поможет.
і тільки нейтралізація конкурентів, чорний піар врятують ситуацію. Атака на опозицію - план Б на такий випадок і влада вже почала його реалізацію.
Глупость. Ваш Петя первым начал эту войну. При чем во время войны реальной. Я уже сто раз приводил пример ЮВТ. Та хоть баба, но слово держит. А здесь Зе вынужден отвечать. Он сейчас воюет на два фронта. С внешним врагом и с внутренним. Но воевать против того кто воюет с внешним врагом это значит быть на стороне внешнего врага. Хотя возможно. Здесь приводились записи как они вместе с Путеным хихикали.
tmp01 написав:Это не проебы, а целенаправленная практика сдачи страны Путину. Пунктики можно перечислять очень долго, и все они начались с 2019 и четко выстраиваются в логическую цепочку.... - Гром-2 с дальностью стрельбы до Москвы - Нептуп - своя САУ 155мм Богдана - Стугны в 2021 г - НИ ОДНОГО заказа от армии, бешенно повезло что не успели арабам отгрузить их партию и Таня Черновол с Пашинским их успели вывезти - уголовное дело на Черновол и Пашинского за предыдущий пункт оккрыли в первые дн войны (!) - курсы изучения Стугн - Черновол и Пашинский организовали на волонтерских началах в начале 2022 г. (армия не хотела учить операторов ПТРК) - придумали логистический хаб на Чонгаре, под прикрытием которого разминировали перешейки и отвели войска от Крыма накануне войны - разминирования на Донбассе, постоянные отводы войск на многих участках, из-за которых войска потеряли выгодные и оборудованные еще с 2014г. позиции - посадки активистов и боевых генералов по "левым" уголовным делам - несколько раз срезали финансовое довольствие армии - публично "срались" с НАТО - банкротство КРаЗа (порезали армейские заказы) - не решались транспортные проблемы армии (опять волонтеры тянут джипы со всего мира как в 2014 году) - сюда же - похеренный вопрос ББМ (Козак, Варта, Дозор и т.д.) - три года динамили проблемы теробороны и доступ к оружию для населения - срыв операции по вагнеровцам - остановили все разведывательно-диверсионные операции в Лугандоне и разогнали соответствующее управление - уголовное дело по клистронам, широкая огласка (срыв поставок запчастей из рашки, раскрытие и уничтожение агентов) - изъятие из боевых частей (!) клистронов в рамках этого уголовного дела, что обезоружило наши С-300 - в страну вернулась вся экс-региональная сволочь, отсудили у Украины кучу денег и вернули себе должности, политическое влияние и т.д. - расцвет росс. пропаганды в Украине, даже партия Шария(!) допускается к выборам - украинские спутниковые каналы сделали платными, на фоне бесплатных российских - восстановилась привязка к российским энергоресурсам (уголь, электрика, ядерные сборки)
и это только то, что вспомнил за три минуты...
Прекрасний художній твір(тому що без доказів). У вас талан, вам потрібно писати на замовлення, тобто за бабки.
Питання тільки одне і чомусь не озвучене вами: а хто той зрадник?? ХТО? Наскільки я зрозумів у всьому(більшості цього "списку") винен Зеленський. Відповім вам так: виявляється(напевно це буде відкриттям для вас) керувати державою трошки складніше ніж строчити коментарі на форумі. Тобто це не зрада, а просто помилки, недопрацювання, хибні оцінки ситуації і т.д. + ваші фантазії/домисли
Тепер докази моєї позиції: Такий список можна скласти на будь-якого президента починаючи від Кравчука(просто так позбувся ЯЗ) і закінчуючи Порошенком(тут зрада на зраді і зрадою поганяє ). Виходить усі вони зрадники. Дальше я розгляну всім відомого персонажа Пу. Пу точно знав що буде війна з Україною. У РФ є(було) 600 лярдів "заначки". 1 ракета Калібр коштує 6,5 лями. Можна було купити/виготовити 92307 ракет Калібр. А при серійному виробництві очевидно в рази більше. Фактично можна було знищити Україну одними ракетами Калібр. Що мішало??? Очевидна зрада Пу. Пу точно зрадник РФ.
Нет партий, … а есть кучки шарлатанов, которые во имя личных выгод и острых ощущений… уничтожают трудовой народ.
Бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют!
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…
Об одном лишь приходится пожалеть мне, выпуская этот очерк в свет: это — что он выходит не в Украине и не на украинском языке. Культурно украинский народ шаг за шагом идет к полному определению своего индивидуального своеобразия и это важно. Но в том, что я не могу издать своих записок на языке своего народа, вина не моя, а тех условий, в которых нахожусь.
Речь в том, что Судова Влада - была полностью паразитирована "Мерветчуками", что поставили себе на службу как внешний Враг, так и внутренний. А объявили войну - по причине их публичного обличения Медведчуком, в прямой работе на Агрессора. И нежелания сдавать "кормушку" вскормленную ещё КГБ СССР.