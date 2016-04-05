V2 написав:

Нестор Шуфрич може перетинати державний кордон без обмежень, його однопартійці з мільйонами у валізах і десятками коштовних годинників теж. Депутатки від партії "Слуга народу" можуть вільно зустрічатися з біженцями на блакитних берегах Франції. А от Порошенку виїхати у законне відрядження на ПА НАТО забороненоПідстав немає. Жодних запобіжних заходів проти Порошенка зараз не існує, депутати не є військовозобов'язаними, жоден закон не обмежує права лідера опозиції виїхати за кордон.І мета очевидна, заявлена, анонсована і самим Порошенком і західними партнерами: переговори про постачання зброї та підтримку євроатлантичного курсу.Що означає неприпустима у демократичному суспільстві така поведінка по відношенню до лідера опозиції?Все просто. Потрібна диктатура, щоб здати території..Зброя не потрібна.НАТО не потрібне.Членство у ЄС не потрібне, бо не потрібні верховенство права і свобода слова .Зеленський у той самий день, вчора запевняв студентів Стенфорду у прихильності до демократії. Казав :"Ми всі несемо ці жертви, але ми віддаємо цю жертву заради майбутнього – майбутнього вільної й демократичної України. Якщо ми боремося за такий тип держави, за такий спосіб життя, де найголовнішими принципами є свобода й демократія, і якщо ми боремося за це і захищаємо саме це, то як я можу мати якусь іншу думку? Ніхто не допустить цього серед нашого народу, і мені б особисто це ("закручування гайок" ) не сподобалося. Я гадаю, що я й не готовий до такого."Ну, або Зеленський лицемірний брехун, у що повірити навіть страшно, або він президент лише для обкладинок іноземних журналів, а керує країною не ця демократична особа, а якийсь диктатор маньяк, який домовився з Путіним нищити демократію і здавати території.