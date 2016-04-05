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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1176117711781179>
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 11:26

  V2 написав:
  edvardd написав:ещё раз повторяю, он выложил видео стратегического объекта, со словами ещё им можно пользоваться - повторно наводя на него артилерию, а теперь разводит сопли, любого другого за такое давно бы закрыли, и он этим видео реально подставляет людей на передку...подробностей давать не буду, у меня в отличии от него мозги есть...


Повторю ще раз - Бутусов не з тих людей, які б це робили, оскільки цінує справжніх воїнів на передку!!!

российский военный корреспондент Александр Коц поблагодарил Бутусова за обнародованный ролик.

"Бутусов фиксирует результаты работы российской артиллерии по мосту через Северский Донец, соединяющий Северодонецк и Лисичанск. Второй мост, напомню, уничтожен. Спасибо, Юра, за объективный контроль. Проведем корректировку. Продолжай наблюдение", – написал Коц в своем Telegram-канале.
Сегодня прошла инфа, что мост разбили, теперь народ в Северодонецке без снабжения - вот так Бутусов цінує справжніх воїнів на передку?
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 11:31

дал маху юра...
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 11:54

  Schmit написав:Якщо виграємо війну, то забудуться усі "про..би" і на наступних виборах Зеленський переможе. У разі ж замороження конфлікту з втратою додаткових від рівня 23.02 територій за усі "про..би" доведеться відповідати і тільки нейтралізація конкурентів, чорний піар врятують ситуацію. Атака на опозицію - план Б на такий випадок і влада вже почала його реалізацію.

Є третій варіант, самий кращий для влади - війна до 2024 року. Ніяких виборів під час війни не буде. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 11:56

  konstantin kirovograd написав:дал маху юра...

Бутусов звичайно гімнюк, але повірити москалю, повірити що в кацапів із всіх засобів розвідки і коректування вогню в сєверодонецьку лише бутусов - то таки дурість
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 12:05

  V2 написав:Нестор Шуфрич може перетинати державний кордон без обмежень, його однопартійці з мільйонами у валізах і десятками коштовних годинників теж. Депутатки від партії "Слуга народу" можуть вільно зустрічатися з біженцями на блакитних берегах Франції. А от Порошенку виїхати у законне відрядження на ПА НАТО заборонено
Підстав немає. Жодних запобіжних заходів проти Порошенка зараз не існує, депутати не є військовозобов'язаними, жоден закон не обмежує права лідера опозиції виїхати за кордон.

І мета очевидна, заявлена, анонсована і самим Порошенком і західними партнерами: переговори про постачання зброї та підтримку євроатлантичного курсу.

Що означає неприпустима у демократичному суспільстві така поведінка по відношенню до лідера опозиції?

Все просто. Потрібна диктатура, щоб здати території..
Зброя не потрібна.
НАТО не потрібне.
Членство у ЄС не потрібне, бо не потрібні верховенство права і свобода слова .

Зеленський у той самий день, вчора запевняв студентів Стенфорду у прихильності до демократії. Казав :

"Ми всі несемо ці жертви, але ми віддаємо цю жертву заради майбутнього – майбутнього вільної й демократичної України. Якщо ми боремося за такий тип держави, за такий спосіб життя, де найголовнішими принципами є свобода й демократія, і якщо ми боремося за це і захищаємо саме це, то як я можу мати якусь іншу думку? Ніхто не допустить цього серед нашого народу, і мені б особисто це ("закручування гайок" ) не сподобалося. Я гадаю, що я й не готовий до такого."

Ну, або Зеленський лицемірний брехун, у що повірити навіть страшно, або він президент лише для обкладинок іноземних журналів, а керує країною не ця демократична особа, а якийсь диктатор маньяк, який домовився з Путіним нищити демократію і здавати території.
https://espreso.tv/khto-i-chomu-ne-pust ... u-vilnyusi



  Schmit написав:


Интересно, нафига давать здесь, на форуме официальную информацию?
viewtopic.php?p=5439163#p5439163 (Верховный Суд объявил войну Украине и её населению, в пользу благолепия коррупции продавшей Украину и своим кубышкам на Каймановых островах)
Кто за чем, как, в каком объёме противостоит Украине?
Теперь, шакальё всё поднимает ВОЙ.
Каковы должны быть методы реального противостояния этой нелюди(мародёров)?
Жаль официальные слова от Народного Героя Украины Н.И.Махно мондёр, скажем прямо - по наитию удаляет.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 12:14

  edvardd написав:российский военный корреспондент Александр Коц поблагодарил Бутусова за обнародованный ролик.

"Бутусов фиксирует результаты работы российской артиллерии по мосту через Северский Донец, соединяющий Северодонецк и Лисичанск. Второй мост, напомню, уничтожен. Спасибо, Юра, за объективный контроль. Проведем корректировку. Продолжай наблюдение", – написал Коц в своем Telegram-канале.
Сегодня прошла инфа, что мост разбили, теперь народ в Северодонецке без снабжения - вот так Бутусов цінує справжніх воїнів на передку?

І без Бутусова там вистарчає інформаторів. Пропагандони мочать противника під дружне улюлюкання лохторату.
Mirax
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 12:36

  Kudrjavuy написав:
  V2 написав:Нестор Шуфрич може перетинати державний кордон без обмежень, його однопартійці з мільйонами у валізах і десятками коштовних годинників теж. Депутатки від партії "Слуга народу" можуть вільно зустрічатися з біженцями на блакитних берегах Франції. А от Порошенку виїхати у законне відрядження на ПА НАТО заборонено
Підстав немає. Жодних запобіжних заходів проти Порошенка зараз не існує, депутати не є військовозобов'язаними, жоден закон не обмежує права лідера опозиції виїхати за кордон.

І мета очевидна, заявлена, анонсована і самим Порошенком і західними партнерами: переговори про постачання зброї та підтримку євроатлантичного курсу.

Що означає неприпустима у демократичному суспільстві така поведінка по відношенню до лідера опозиції?

Все просто. Потрібна диктатура, щоб здати території..
Зброя не потрібна.
НАТО не потрібне.
Членство у ЄС не потрібне, бо не потрібні верховенство права і свобода слова .

Зеленський у той самий день, вчора запевняв студентів Стенфорду у прихильності до демократії. Казав :

"Ми всі несемо ці жертви, але ми віддаємо цю жертву заради майбутнього – майбутнього вільної й демократичної України. Якщо ми боремося за такий тип держави, за такий спосіб життя, де найголовнішими принципами є свобода й демократія, і якщо ми боремося за це і захищаємо саме це, то як я можу мати якусь іншу думку? Ніхто не допустить цього серед нашого народу, і мені б особисто це ("закручування гайок" ) не сподобалося. Я гадаю, що я й не готовий до такого."

Ну, або Зеленський лицемірний брехун, у що повірити навіть страшно, або він президент лише для обкладинок іноземних журналів, а керує країною не ця демократична особа, а якийсь диктатор маньяк, який домовився з Путіним нищити демократію і здавати території.
https://espreso.tv/khto-i-chomu-ne-pust ... u-vilnyusi



  Schmit написав:


Интересно, нафига давать здесь, на форуме официальную информацию?
viewtopic.php?p=5439163#p5439163 (Верховный Суд объявил войну Украине и её населению, в пользу благолепия коррупции продавшей Украину и своим кубышкам на Каймановых островах)
Кто за чем, как, в каком объёме противостоит Украине?
Теперь, шакальё всё поднимает ВОЙ.
Каковы должны быть методы реального противостояния этой нелюди(мародёров)?
Жаль официальные слова от Народного Героя Украины Н.И.Махно мондёр, скажем прямо - по наитию удаляет.
Бедный Айдер. Так не слуги же первыми начали эти разборки во время войны. Посмотри что порохоботы льют.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 12:44

  Schmit написав:рівня 23.02 територій за усі "про..би" доведеться відповідати
Да да, Зе на висельницу :) Петя этого очень хочет, но это ему не поможет.

і тільки нейтралізація конкурентів, чорний піар врятують ситуацію. Атака на опозицію - план Б на такий випадок і влада вже почала його реалізацію.
Глупость. Ваш Петя первым начал эту войну. При чем во время войны реальной. Я уже сто раз приводил пример ЮВТ. Та хоть баба, но слово держит. А здесь Зе вынужден отвечать. Он сейчас воюет на два фронта. С внешним врагом и с внутренним. Но воевать против того кто воюет с внешним врагом это значит быть на стороне внешнего врага. Хотя возможно. Здесь приводились записи как они вместе с Путеным хихикали.
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 12:57

  tmp01 написав:Это не проебы, а целенаправленная практика сдачи страны Путину.
Пунктики можно перечислять очень долго, и все они начались с 2019 и четко выстраиваются в логическую цепочку....
- Гром-2 с дальностью стрельбы до Москвы
- Нептуп
- своя САУ 155мм Богдана
- Стугны в 2021 г - НИ ОДНОГО заказа от армии, бешенно повезло что не успели арабам отгрузить их партию и Таня Черновол с Пашинским их успели вывезти
- уголовное дело на Черновол и Пашинского за предыдущий пункт оккрыли в первые дн войны (!)
- курсы изучения Стугн - Черновол и Пашинский организовали на волонтерских началах в начале 2022 г. (армия не хотела учить операторов ПТРК)
- придумали логистический хаб на Чонгаре, под прикрытием которого разминировали перешейки и отвели войска от Крыма накануне войны
- разминирования на Донбассе, постоянные отводы войск на многих участках, из-за которых войска потеряли выгодные и оборудованные еще с 2014г. позиции
- посадки активистов и боевых генералов по "левым" уголовным делам
- несколько раз срезали финансовое довольствие армии
- публично "срались" с НАТО
- банкротство КРаЗа (порезали армейские заказы)
- не решались транспортные проблемы армии (опять волонтеры тянут джипы со всего мира как в 2014 году)
- сюда же - похеренный вопрос ББМ (Козак, Варта, Дозор и т.д.)
- три года динамили проблемы теробороны и доступ к оружию для населения
- срыв операции по вагнеровцам
- остановили все разведывательно-диверсионные операции в Лугандоне и разогнали соответствующее управление
- уголовное дело по клистронам, широкая огласка (срыв поставок запчастей из рашки, раскрытие и уничтожение агентов)
- изъятие из боевых частей (!) клистронов в рамках этого уголовного дела, что обезоружило наши С-300
- в страну вернулась вся экс-региональная сволочь, отсудили у Украины кучу денег и вернули себе должности, политическое влияние и т.д.
- расцвет росс. пропаганды в Украине, даже партия Шария(!) допускается к выборам
- украинские спутниковые каналы сделали платными, на фоне бесплатных российских
- восстановилась привязка к российским энергоресурсам (уголь, электрика, ядерные сборки)

и это только то, что вспомнил за три минуты...

Прекрасний художній твір(тому що без доказів). У вас талан, вам потрібно писати на замовлення, тобто за бабки.

Питання тільки одне і чомусь не озвучене вами: а хто той зрадник?? ХТО?
Наскільки я зрозумів у всьому(більшості цього "списку") винен Зеленський.
Відповім вам так: виявляється(напевно це буде відкриттям для вас) керувати державою трошки складніше ніж строчити коментарі на форумі.
Тобто це не зрада, а просто помилки, недопрацювання, хибні оцінки ситуації і т.д. + ваші фантазії/домисли

Тепер докази моєї позиції:
Такий список можна скласти на будь-якого президента починаючи від Кравчука(просто так позбувся ЯЗ) і закінчуючи Порошенком(тут зрада на зраді і зрадою поганяє :D ). Виходить усі вони зрадники.
Дальше я розгляну всім відомого персонажа Пу. Пу точно знав що буде війна з Україною. У РФ є(було) 600 лярдів "заначки". 1 ракета Калібр коштує 6,5 лями. Можна було купити/виготовити 92307 ракет Калібр. А при серійному виробництві очевидно в рази більше. Фактично можна було знищити Україну одними ракетами Калібр. Що мішало???
Очевидна зрада Пу. Пу точно зрадник РФ. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 13:08

  otg написав:Бедный Айдер. Так не слуги же первыми начали эти разборки во время войны. Посмотри что порохоботы льют.

https://citaty.info/man/nestor-mahno
Годы проходят, а классика остаётся вечной!
Нет партий, … а есть кучки шарлатанов, которые во имя личных выгод и острых ощущений… уничтожают трудовой народ.

Бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют!

…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…

Об одном лишь приходится пожалеть мне, выпуская этот очерк в свет: это — что он выходит не в Украине и не на украинском языке. Культурно украинский народ шаг за шагом идет к полному определению своего индивидуального своеобразия и это важно. Но в том, что я не могу издать своих записок на языке своего народа, вина не моя, а тех условий, в которых нахожусь.


Речь в том, что Судова Влада - была полностью паразитирована "Мерветчуками", что поставили себе на службу как внешний Враг, так и внутренний.
А объявили войну - по причине их публичного обличения Медведчуком, в прямой работе на Агрессора.
И нежелания сдавать "кормушку" вскормленную ещё КГБ СССР.
Kudrjavuy
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