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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1176117711781179
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 13:22

На півдні наші звільнили кілька населених пунктів. Військові у шоці від того, що вони побачили, коли туди зайшли. Орки не лишають після себе нікого живого. Просто на вулицях повно трупів - дітей, жінок, чоловіків, собак, гусей, корів... :(

ПС. Я розумію, коли літні люди не виїхали з села, бо їм важко фізично та психологічно. Але чому молодь з дітьми не виїхали? Було ж достатньо часу.. На шо розраховували? Мало новин було про Бучу, Бородянку тощо? Чи корову було шкода залишити?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 13:23

  andrijk777 написав:
  tmp01 написав:Это не проебы, а целенаправленная практика сдачи страны Путину.
Пунктики можно перечислять очень долго, и все они начались с 2019 и четко выстраиваются в логическую цепочку....
- Гром-2 с дальностью стрельбы до Москвы
- Нептуп
- своя САУ 155мм Богдана
- Стугны в 2021 г - НИ ОДНОГО заказа от армии, бешенно повезло что не успели арабам отгрузить их партию и Таня Черновол с Пашинским их успели вывезти
- уголовное дело на Черновол и Пашинского за предыдущий пункт оккрыли в первые дн войны (!)
- курсы изучения Стугн - Черновол и Пашинский организовали на волонтерских началах в начале 2022 г. (армия не хотела учить операторов ПТРК)
- придумали логистический хаб на Чонгаре, под прикрытием которого разминировали перешейки и отвели войска от Крыма накануне войны
- разминирования на Донбассе, постоянные отводы войск на многих участках, из-за которых войска потеряли выгодные и оборудованные еще с 2014г. позиции
- посадки активистов и боевых генералов по "левым" уголовным делам
- несколько раз срезали финансовое довольствие армии
- публично "срались" с НАТО
- банкротство КРаЗа (порезали армейские заказы)
- не решались транспортные проблемы армии (опять волонтеры тянут джипы со всего мира как в 2014 году)
- сюда же - похеренный вопрос ББМ (Козак, Варта, Дозор и т.д.)
- три года динамили проблемы теробороны и доступ к оружию для населения
- срыв операции по вагнеровцам
- остановили все разведывательно-диверсионные операции в Лугандоне и разогнали соответствующее управление
- уголовное дело по клистронам, широкая огласка (срыв поставок запчастей из рашки, раскрытие и уничтожение агентов)
- изъятие из боевых частей (!) клистронов в рамках этого уголовного дела, что обезоружило наши С-300
- в страну вернулась вся экс-региональная сволочь, отсудили у Украины кучу денег и вернули себе должности, политическое влияние и т.д.
- расцвет росс. пропаганды в Украине, даже партия Шария(!) допускается к выборам
- украинские спутниковые каналы сделали платными, на фоне бесплатных российских
- восстановилась привязка к российским энергоресурсам (уголь, электрика, ядерные сборки)

и это только то, что вспомнил за три минуты...

Прекрасний художній твір(тому що без доказів). У вас талан, вам потрібно писати на замовлення, тобто за бабки.

Питання тільки одне і чомусь не озвучене вами: а хто той зрадник?? ХТО?
Наскільки я зрозумів у всьому(більшості цього "списку") винен Зеленський.
Відповім вам так: виявляється(напевно це буде відкриттям для вас) керувати державою трошки складніше ніж строчити коментарі на форумі.
Тобто це не зрада, а просто помилки, недопрацювання, хибні оцінки ситуації і т.д. + ваші фантазії/домисли

Оце ви правильно написали, що "керувати державою трошки складніше ніж строчити коментарі на форумі". Приведені вище пункти - "це не зрада, а просто помилки, недопрацювання, хибні оцінки ситуації і т.д".
Цілком згоден.
Тільки щось занадто багато цих помилок, які довели "пацієнта" до критичного стану. Схоже операцію хворому організму довірили робити не товстому лікарю, а красеню сантехніку.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 13:30

  Schmit написав:Тільки щось занадто багато цих помилок, які довели "пацієнта" до критичного стану. Схоже операцію хворому організму довірили робити не товстому лікарю, а красеню сантехніку.
Про ці помилки чомусь розповідають в осн порохоботи. Обʼєктивно налаштовані люди бачать що позитива на багато більше чим помилок. А помилки будуть, як без них. Не помиляється той що нісого не робить.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 13:33

  otg написав:
  Schmit написав:Тільки щось занадто багато цих помилок, які довели "пацієнта" до критичного стану. Схоже операцію хворому організму довірили робити не товстому лікарю, а красеню сантехніку.
Про ці помилки чомусь розповідають в осн порохоботи. Обʼєктивно налаштовані люди бачать що позитива на багато більше чим помилок. А помилки будуть, як без них. Не помиляється той що нісого не робить.

Моя думка - потрібно негайно припиняти це розділення, забути про помилки, бо в єдності українці завжди перемагали, а як тільки починалось розділення - починались поразки.
Schmit
 
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