tmp01 написав:

Это не проебы, а целенаправленная практика сдачи страны Путину.Пунктики можно перечислять очень долго, и все они начались с 2019 и четко выстраиваются в логическую цепочку....- Гром-2 с дальностью стрельбы до Москвы- Нептуп- своя САУ 155мм Богдана- Стугны в 2021 г - НИ ОДНОГО заказа от армии, бешенно повезло что не успели арабам отгрузить их партию и Таня Черновол с Пашинским их успели вывезти- уголовное дело на Черновол и Пашинского за предыдущий пункт оккрыли в первые дн войны (!)- курсы изучения Стугн - Черновол и Пашинский организовали на волонтерских началах в начале 2022 г. (армия не хотела учить операторов ПТРК)- придумали логистический хаб на Чонгаре, под прикрытием которого разминировали перешейки и отвели войска от Крыма накануне войны- разминирования на Донбассе, постоянные отводы войск на многих участках, из-за которых войска потеряли выгодные и оборудованные еще с 2014г. позиции- посадки активистов и боевых генералов по "левым" уголовным делам- несколько раз срезали финансовое довольствие армии- публично "срались" с НАТО- банкротство КРаЗа (порезали армейские заказы)- не решались транспортные проблемы армии (опять волонтеры тянут джипы со всего мира как в 2014 году)- сюда же - похеренный вопрос ББМ (Козак, Варта, Дозор и т.д.)- три года динамили проблемы теробороны и доступ к оружию для населения- срыв операции по вагнеровцам- остановили все разведывательно-диверсионные операции в Лугандоне и разогнали соответствующее управление- уголовное дело по клистронам, широкая огласка (срыв поставок запчастей из рашки, раскрытие и уничтожение агентов)- изъятие из боевых частей (!) клистронов в рамках этого уголовного дела, что обезоружило наши С-300- в страну вернулась вся экс-региональная сволочь, отсудили у Украины кучу денег и вернули себе должности, политическое влияние и т.д.- расцвет росс. пропаганды в Украине, даже партия Шария(!) допускается к выборам- украинские спутниковые каналы сделали платными, на фоне бесплатных российских- восстановилась привязка к российским энергоресурсам (уголь, электрика, ядерные сборки)и это только то, что вспомнил за три минуты...