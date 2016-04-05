tmp01 написав:Это не проебы, а целенаправленная практика сдачи страны Путину. Пунктики можно перечислять очень долго, и все они начались с 2019 и четко выстраиваются в логическую цепочку.... - Гром-2 с дальностью стрельбы до Москвы - Нептуп - своя САУ 155мм Богдана - Стугны в 2021 г - НИ ОДНОГО заказа от армии, бешенно повезло что не успели арабам отгрузить их партию и Таня Черновол с Пашинским их успели вывезти - уголовное дело на Черновол и Пашинского за предыдущий пункт оккрыли в первые дн войны (!) - курсы изучения Стугн - Черновол и Пашинский организовали на волонтерских началах в начале 2022 г. (армия не хотела учить операторов ПТРК) - придумали логистический хаб на Чонгаре, под прикрытием которого разминировали перешейки и отвели войска от Крыма накануне войны - разминирования на Донбассе, постоянные отводы войск на многих участках, из-за которых войска потеряли выгодные и оборудованные еще с 2014г. позиции - посадки активистов и боевых генералов по "левым" уголовным делам - несколько раз срезали финансовое довольствие армии - публично "срались" с НАТО - банкротство КРаЗа (порезали армейские заказы) - не решались транспортные проблемы армии (опять волонтеры тянут джипы со всего мира как в 2014 году) - сюда же - похеренный вопрос ББМ (Козак, Варта, Дозор и т.д.) - три года динамили проблемы теробороны и доступ к оружию для населения - срыв операции по вагнеровцам - остановили все разведывательно-диверсионные операции в Лугандоне и разогнали соответствующее управление - уголовное дело по клистронам, широкая огласка (срыв поставок запчастей из рашки, раскрытие и уничтожение агентов) - изъятие из боевых частей (!) клистронов в рамках этого уголовного дела, что обезоружило наши С-300 - в страну вернулась вся экс-региональная сволочь, отсудили у Украины кучу денег и вернули себе должности, политическое влияние и т.д. - расцвет росс. пропаганды в Украине, даже партия Шария(!) допускается к выборам - украинские спутниковые каналы сделали платными, на фоне бесплатных российских - восстановилась привязка к российским энергоресурсам (уголь, электрика, ядерные сборки)
и это только то, что вспомнил за три минуты...
Прекрасний художній твір(тому що без доказів). У вас талан, вам потрібно писати на замовлення, тобто за бабки.
Питання тільки одне і чомусь не озвучене вами: а хто той зрадник?? ХТО? Наскільки я зрозумів у всьому(більшості цього "списку") винен Зеленський. Відповім вам так: виявляється(напевно це буде відкриттям для вас) керувати державою трошки складніше ніж строчити коментарі на форумі. Тобто це не зрада, а просто помилки, недопрацювання, хибні оцінки ситуації і т.д. + ваші фантазії/домисли
Тепер докази моєї позиції: Такий список можна скласти на будь-якого президента починаючи від Кравчука(просто так позбувся ЯЗ) і закінчуючи Порошенком(тут зрада на зраді і зрадою поганяє ). Виходить усі вони зрадники. Дальше я розгляну всім відомого персонажа Пу. Пу точно знав що буде війна з Україною. У РФ є(було) 600 лярдів "заначки". 1 ракета Калібр коштує 6,5 лями. Можна було купити/виготовити 92307 ракет Калібр. А при серійному виробництві очевидно в рази більше. Фактично можна було знищити Україну одними ракетами Калібр. Що мішало??? Очевидна зрада Пу. Пу точно зрадник РФ.
На півдні наші звільнили кілька населених пунктів. Військові у шоці від того, що вони побачили, коли туди зайшли. Орки не лишають після себе нікого живого. Просто на вулицях повно трупів - дітей, жінок, чоловіків, собак, гусей, корів...
ПС. Я розумію, коли літні люди не виїхали з села, бо їм важко фізично та психологічно. Але чому молодь з дітьми не виїхали? Було ж достатньо часу.. На шо розраховували? Мало новин було про Бучу, Бородянку тощо? Чи корову було шкода залишити?
tmp01 написав:Это не проебы, а целенаправленная практика сдачи страны Путину. Пунктики можно перечислять очень долго, и все они начались с 2019 и четко выстраиваются в логическую цепочку.... - Гром-2 с дальностью стрельбы до Москвы - Нептуп - своя САУ 155мм Богдана - Стугны в 2021 г - НИ ОДНОГО заказа от армии, бешенно повезло что не успели арабам отгрузить их партию и Таня Черновол с Пашинским их успели вывезти - уголовное дело на Черновол и Пашинского за предыдущий пункт оккрыли в первые дн войны (!) - курсы изучения Стугн - Черновол и Пашинский организовали на волонтерских началах в начале 2022 г. (армия не хотела учить операторов ПТРК) - придумали логистический хаб на Чонгаре, под прикрытием которого разминировали перешейки и отвели войска от Крыма накануне войны - разминирования на Донбассе, постоянные отводы войск на многих участках, из-за которых войска потеряли выгодные и оборудованные еще с 2014г. позиции - посадки активистов и боевых генералов по "левым" уголовным делам - несколько раз срезали финансовое довольствие армии - публично "срались" с НАТО - банкротство КРаЗа (порезали армейские заказы) - не решались транспортные проблемы армии (опять волонтеры тянут джипы со всего мира как в 2014 году) - сюда же - похеренный вопрос ББМ (Козак, Варта, Дозор и т.д.) - три года динамили проблемы теробороны и доступ к оружию для населения - срыв операции по вагнеровцам - остановили все разведывательно-диверсионные операции в Лугандоне и разогнали соответствующее управление - уголовное дело по клистронам, широкая огласка (срыв поставок запчастей из рашки, раскрытие и уничтожение агентов) - изъятие из боевых частей (!) клистронов в рамках этого уголовного дела, что обезоружило наши С-300 - в страну вернулась вся экс-региональная сволочь, отсудили у Украины кучу денег и вернули себе должности, политическое влияние и т.д. - расцвет росс. пропаганды в Украине, даже партия Шария(!) допускается к выборам - украинские спутниковые каналы сделали платными, на фоне бесплатных российских - восстановилась привязка к российским энергоресурсам (уголь, электрика, ядерные сборки)
и это только то, что вспомнил за три минуты...
Прекрасний художній твір(тому що без доказів). У вас талан, вам потрібно писати на замовлення, тобто за бабки.
Питання тільки одне і чомусь не озвучене вами: а хто той зрадник?? ХТО? Наскільки я зрозумів у всьому(більшості цього "списку") винен Зеленський. Відповім вам так: виявляється(напевно це буде відкриттям для вас) керувати державою трошки складніше ніж строчити коментарі на форумі. Тобто це не зрада, а просто помилки, недопрацювання, хибні оцінки ситуації і т.д. + ваші фантазії/домисли
Оце ви правильно написали, що "керувати державою трошки складніше ніж строчити коментарі на форумі". Приведені вище пункти - "це не зрада, а просто помилки, недопрацювання, хибні оцінки ситуації і т.д". Цілком згоден. Тільки щось занадто багато цих помилок, які довели "пацієнта" до критичного стану. Схоже операцію хворому організму довірили робити не товстому лікарю, а красеню сантехніку.
edvardd написав:ещё раз повторяю, он выложил видео стратегического объекта, со словами ещё им можно пользоваться - повторно наводя на него артилерию, а теперь разводит сопли, любого другого за такое давно бы закрыли, и он этим видео реально подставляет людей на передку...подробностей давать не буду, у меня в отличии от него мозги есть...
Повторю ще раз - Бутусов не з тих людей, які б це робили, оскільки цінує справжніх воїнів на передку!!!
российский военный корреспондент Александр Коц поблагодарил Бутусова за обнародованный ролик.
"Бутусов фиксирует результаты работы российской артиллерии по мосту через Северский Донец, соединяющий Северодонецк и Лисичанск. Второй мост, напомню, уничтожен. Спасибо, Юра, за объективный контроль. Проведем корректировку. Продолжай наблюдение", – написал Коц в своем Telegram-канале. Сегодня прошла инфа, что мост разбили, теперь народ в Северодонецке без снабжения - вот так Бутусов цінує справжніх воїнів на передку?
komant733 написав:Питання Порошенка, по свідченням Медведчука,який тільки і бажає Україні розбрату, НА ЧАСІ!!!
Это не "Питання Порошенка," Это Вопрос пятой колонны возглавляющей коррупцию. Которая подготовила Украине корейский сценарий, что бы скрыть свои преступления в Украине. https://www.bloomberg.com/opinion/artic ... ium-europe И "сознательные ошибки" новой власти, идущей по той же стезе.
А газ ты откуда получать будешь ? Критикуя - предлагай альтернативы
Умереть или погреться перед смертью ? я бы так ставил вопрос. Между теплом и жизнью я бы выбрал жизнь. Даже если это поможет сберечь чужую жизнь я готов померзнуть немного. А зачем мне вообще газ ? я могу без газа - лето на дворе . А до зимы еще можно победить . Ну и я не вижу ничего зазорного что бы померзнуть за победу , я итак зимой вынуждено работал 3 месяца при +11 +13 в помещении. У нас сейчас избыток электричества , то есть потребление электричества упало более чем на 50% - не вижу проблем заменить газ электричеством. Для меня не понятно почему мы 8 лет торгуем на крови газом рф . Простой пример : допустим ваш сосед ( из соседней избы) будет быть вас и вашу жену и не только быть , убьет пару ваших родственников ( допустим детей) выгонит вас из вашего дома жить в подвал , но вы будет дальше покупать у него газ \ дрова ( да что бы то не было) ? Это ж нормально по вашему. это ж не из пальца высосано это факты : многие прожили в подвалах по 2-3 месяца,под обстрелами,без еды и нормальной воды, многие потеряли своих детей и жен , лишились жилья , даже не говоря о такой мелочи как потеря доходов\работы. что еще надо потерять или чего вам мало на чаше весов что бы не покупать у орков что либо ?
Востаннє редагувалось yama в Суб 28 тра, 2022 14:24, всього редагувалось 1 раз.