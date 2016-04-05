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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11761177117811791180>
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 12:57

  tmp01 написав:Это не проебы, а целенаправленная практика сдачи страны Путину.
Пунктики можно перечислять очень долго, и все они начались с 2019 и четко выстраиваются в логическую цепочку....
- Гром-2 с дальностью стрельбы до Москвы
- Нептуп
- своя САУ 155мм Богдана
- Стугны в 2021 г - НИ ОДНОГО заказа от армии, бешенно повезло что не успели арабам отгрузить их партию и Таня Черновол с Пашинским их успели вывезти
- уголовное дело на Черновол и Пашинского за предыдущий пункт оккрыли в первые дн войны (!)
- курсы изучения Стугн - Черновол и Пашинский организовали на волонтерских началах в начале 2022 г. (армия не хотела учить операторов ПТРК)
- придумали логистический хаб на Чонгаре, под прикрытием которого разминировали перешейки и отвели войска от Крыма накануне войны
- разминирования на Донбассе, постоянные отводы войск на многих участках, из-за которых войска потеряли выгодные и оборудованные еще с 2014г. позиции
- посадки активистов и боевых генералов по "левым" уголовным делам
- несколько раз срезали финансовое довольствие армии
- публично "срались" с НАТО
- банкротство КРаЗа (порезали армейские заказы)
- не решались транспортные проблемы армии (опять волонтеры тянут джипы со всего мира как в 2014 году)
- сюда же - похеренный вопрос ББМ (Козак, Варта, Дозор и т.д.)
- три года динамили проблемы теробороны и доступ к оружию для населения
- срыв операции по вагнеровцам
- остановили все разведывательно-диверсионные операции в Лугандоне и разогнали соответствующее управление
- уголовное дело по клистронам, широкая огласка (срыв поставок запчастей из рашки, раскрытие и уничтожение агентов)
- изъятие из боевых частей (!) клистронов в рамках этого уголовного дела, что обезоружило наши С-300
- в страну вернулась вся экс-региональная сволочь, отсудили у Украины кучу денег и вернули себе должности, политическое влияние и т.д.
- расцвет росс. пропаганды в Украине, даже партия Шария(!) допускается к выборам
- украинские спутниковые каналы сделали платными, на фоне бесплатных российских
- восстановилась привязка к российским энергоресурсам (уголь, электрика, ядерные сборки)

и это только то, что вспомнил за три минуты...

Прекрасний художній твір(тому що без доказів). У вас талан, вам потрібно писати на замовлення, тобто за бабки.

Питання тільки одне і чомусь не озвучене вами: а хто той зрадник?? ХТО?
Наскільки я зрозумів у всьому(більшості цього "списку") винен Зеленський.
Відповім вам так: виявляється(напевно це буде відкриттям для вас) керувати державою трошки складніше ніж строчити коментарі на форумі.
Тобто це не зрада, а просто помилки, недопрацювання, хибні оцінки ситуації і т.д. + ваші фантазії/домисли

Тепер докази моєї позиції:
Такий список можна скласти на будь-якого президента починаючи від Кравчука(просто так позбувся ЯЗ) і закінчуючи Порошенком(тут зрада на зраді і зрадою поганяє :D ). Виходить усі вони зрадники.
Дальше я розгляну всім відомого персонажа Пу. Пу точно знав що буде війна з Україною. У РФ є(було) 600 лярдів "заначки". 1 ракета Калібр коштує 6,5 лями. Можна було купити/виготовити 92307 ракет Калібр. А при серійному виробництві очевидно в рази більше. Фактично можна було знищити Україну одними ракетами Калібр. Що мішало???
Очевидна зрада Пу. Пу точно зрадник РФ. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 13:22

На півдні наші звільнили кілька населених пунктів. Військові у шоці від того, що вони побачили, коли туди зайшли. Орки не лишають після себе нікого живого. Просто на вулицях повно трупів - дітей, жінок, чоловіків, собак, гусей, корів... :(

ПС. Я розумію, коли літні люди не виїхали з села, бо їм важко фізично та психологічно. Але чому молодь з дітьми не виїхали? Було ж достатньо часу.. На шо розраховували? Мало новин було про Бучу, Бородянку тощо? Чи корову було шкода залишити?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 13:23

  andrijk777 написав:
  tmp01 написав:Это не проебы, а целенаправленная практика сдачи страны Путину.
Пунктики можно перечислять очень долго, и все они начались с 2019 и четко выстраиваются в логическую цепочку....
- Гром-2 с дальностью стрельбы до Москвы
- Нептуп
- своя САУ 155мм Богдана
- Стугны в 2021 г - НИ ОДНОГО заказа от армии, бешенно повезло что не успели арабам отгрузить их партию и Таня Черновол с Пашинским их успели вывезти
- уголовное дело на Черновол и Пашинского за предыдущий пункт оккрыли в первые дн войны (!)
- курсы изучения Стугн - Черновол и Пашинский организовали на волонтерских началах в начале 2022 г. (армия не хотела учить операторов ПТРК)
- придумали логистический хаб на Чонгаре, под прикрытием которого разминировали перешейки и отвели войска от Крыма накануне войны
- разминирования на Донбассе, постоянные отводы войск на многих участках, из-за которых войска потеряли выгодные и оборудованные еще с 2014г. позиции
- посадки активистов и боевых генералов по "левым" уголовным делам
- несколько раз срезали финансовое довольствие армии
- публично "срались" с НАТО
- банкротство КРаЗа (порезали армейские заказы)
- не решались транспортные проблемы армии (опять волонтеры тянут джипы со всего мира как в 2014 году)
- сюда же - похеренный вопрос ББМ (Козак, Варта, Дозор и т.д.)
- три года динамили проблемы теробороны и доступ к оружию для населения
- срыв операции по вагнеровцам
- остановили все разведывательно-диверсионные операции в Лугандоне и разогнали соответствующее управление
- уголовное дело по клистронам, широкая огласка (срыв поставок запчастей из рашки, раскрытие и уничтожение агентов)
- изъятие из боевых частей (!) клистронов в рамках этого уголовного дела, что обезоружило наши С-300
- в страну вернулась вся экс-региональная сволочь, отсудили у Украины кучу денег и вернули себе должности, политическое влияние и т.д.
- расцвет росс. пропаганды в Украине, даже партия Шария(!) допускается к выборам
- украинские спутниковые каналы сделали платными, на фоне бесплатных российских
- восстановилась привязка к российским энергоресурсам (уголь, электрика, ядерные сборки)

и это только то, что вспомнил за три минуты...

Прекрасний художній твір(тому що без доказів). У вас талан, вам потрібно писати на замовлення, тобто за бабки.

Питання тільки одне і чомусь не озвучене вами: а хто той зрадник?? ХТО?
Наскільки я зрозумів у всьому(більшості цього "списку") винен Зеленський.
Відповім вам так: виявляється(напевно це буде відкриттям для вас) керувати державою трошки складніше ніж строчити коментарі на форумі.
Тобто це не зрада, а просто помилки, недопрацювання, хибні оцінки ситуації і т.д. + ваші фантазії/домисли

Оце ви правильно написали, що "керувати державою трошки складніше ніж строчити коментарі на форумі". Приведені вище пункти - "це не зрада, а просто помилки, недопрацювання, хибні оцінки ситуації і т.д".
Цілком згоден.
Тільки щось занадто багато цих помилок, які довели "пацієнта" до критичного стану. Схоже операцію хворому організму довірили робити не товстому лікарю, а красеню сантехніку.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 13:33

  otg написав:
  Schmit написав:Тільки щось занадто багато цих помилок, які довели "пацієнта" до критичного стану. Схоже операцію хворому організму довірили робити не товстому лікарю, а красеню сантехніку.
Про ці помилки чомусь розповідають в осн порохоботи. Обʼєктивно налаштовані люди бачать що позитива на багато більше чим помилок. А помилки будуть, як без них. Не помиляється той що нісого не робить.

Моя думка - потрібно негайно припиняти це розділення, забути про помилки, бо в єдності українці завжди перемагали, а як тільки починалось розділення - починались поразки.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 13:39

  edvardd написав:
  V2 написав:
  edvardd написав:ещё раз повторяю, он выложил видео стратегического объекта, со словами ещё им можно пользоваться - повторно наводя на него артилерию, а теперь разводит сопли, любого другого за такое давно бы закрыли, и он этим видео реально подставляет людей на передку...подробностей давать не буду, у меня в отличии от него мозги есть...


Повторю ще раз - Бутусов не з тих людей, які б це робили, оскільки цінує справжніх воїнів на передку!!!

российский военный корреспондент Александр Коц поблагодарил Бутусова за обнародованный ролик.

"Бутусов фиксирует результаты работы российской артиллерии по мосту через Северский Донец, соединяющий Северодонецк и Лисичанск. Второй мост, напомню, уничтожен. Спасибо, Юра, за объективный контроль. Проведем корректировку. Продолжай наблюдение", – написал Коц в своем Telegram-канале.
Сегодня прошла инфа, что мост разбили, теперь народ в Северодонецке без снабжения - вот так Бутусов цінує справжніх воїнів на передку?


Вы дійсно думаєте що Бутусова слухали як корегувальника вогню????
Чи це тільки спроба росіян навісити собак на нього?
Чому тоді наведення вогню цими персонажами не викликало такої уваги у вас?
https://tsn.ua/ato/arestovich-zasudiv-u ... 08075.html
komant733
 
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  Schmit написав:
  otg написав:
  Schmit написав:Тільки щось занадто багато цих помилок, які довели "пацієнта" до критичного стану. Схоже операцію хворому організму довірили робити не товстому лікарю, а красеню сантехніку.
Про ці помилки чомусь розповідають в осн порохоботи. Обʼєктивно налаштовані люди бачать що позитива на багато більше чим помилок. А помилки будуть, як без них. Не помиляється той що нісого не робить.

Моя думка - потрібно негайно припиняти це розділення, забути про помилки, бо в єдності українці завжди перемагали, а як тільки починалось розділення


Питання Порошенка, по свідченням Медведчука,який тільки і бажає Україні розбрату, НА ЧАСІ!!!
А хто провалив захист півдня України, НЕ НА ЧАСІ......
І це найбільше дивує .....
komant733
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 13:59

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 14:02

  komant733 написав:Питання Порошенка, по свідченням Медведчука,який тільки і бажає Україні розбрату, НА ЧАСІ!!!

Это не "Питання Порошенка," Это Вопрос пятой колонны возглавляющей коррупцию.
Которая подготовила Украине корейский сценарий, что бы скрыть свои преступления в Украине. https://www.bloomberg.com/opinion/artic ... ium-europe
И "сознательные ошибки" новой власти, идущей по той же стезе.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 14:06

  Schmit написав:Моя думка - потрібно негайно припиняти це розділення, забути про помилки, бо в єдності українці завжди перемагали, а як тільки починалось розділення - починались поразки.
Во, это другое дело. Я только "За"
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 14:16

  pesikot написав:
  yama написав:https://petition.president.gov.ua/petition/137678
https://petition.president.gov.ua/petition/137676
https://petition.president.gov.ua/petition/137682

А газ ты откуда получать будешь ?
Критикуя - предлагай альтернативы

Умереть или погреться перед смертью ? я бы так ставил вопрос. Между теплом и жизнью я бы выбрал жизнь. Даже если это поможет сберечь чужую жизнь я готов померзнуть немного.
А зачем мне вообще газ ? я могу без газа - лето на дворе . А до зимы еще можно победить . Ну и я не вижу ничего зазорного что бы померзнуть за победу , я итак зимой вынуждено работал 3 месяца при +11 +13 в помещении. У нас сейчас избыток электричества , то есть потребление электричества упало более чем на 50% - не вижу проблем заменить газ электричеством. Для меня не понятно почему мы 8 лет торгуем на крови газом рф . Простой пример : допустим ваш сосед ( из соседней избы) будет быть вас и вашу жену и не только быть , убьет пару ваших родственников ( допустим детей) выгонит вас из вашего дома жить в подвал , но вы будет дальше покупать у него газ \ дрова ( да что бы то не было) ? Это ж нормально по вашему. это ж не из пальца высосано это факты : многие прожили в подвалах по 2-3 месяца,под обстрелами,без еды и нормальной воды, многие потеряли своих детей и жен , лишились жилья , даже не говоря о такой мелочи как потеря доходов\работы. что еще надо потерять или чего вам мало на чаше весов что бы не покупать у орков что либо ?
Востаннє редагувалось yama в Суб 28 тра, 2022 14:24, всього редагувалось 1 раз.
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