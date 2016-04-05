А газ ты откуда получать будешь ? Критикуя - предлагай альтернативы
а зачем мне вообще газ ? я могу без газа - лето на дворе . А до зимы еще можно победить . Ну и я не вижу ничего зазорного что бы померзнуть за победу , я итак зимой вынуждено работал 3 месяца при +11 +13 в помещении. У нас сейчас избыток электричества , то есть потребление электричества упало более чем на 50% - не вижу проблем заменить газ електричеством.
komant733 написав:Питання Порошенка, по свідченням Медведчука,який тільки і бажає Україні розбрату, НА ЧАСІ!!!
Это не "Питання Порошенка," Это Вопрос пятой колонны возглавляющей коррупцию. Которая подготовила Украине корейский сценарий, что бы скрыть свои преступления в Украине. https://www.bloomberg.com/opinion/artic ... ium-europe И "сознательные ошибки" новой власти, идущей по той же стезе.
Будь яка влада в Україні очолює корупцію.... Ще не один президент України від цього не відмовлявся.... Але чому,в розпал війни,продаж вугілля 7-8 років тому,на часі,а 3х місячний" пройо.б" по Аристовичу,не на часі?Але ці люди зараз у владі,тому їх дії,можливо,будуть більш катастрофічними ....людей ,які використовують мізки меншість....
Простой пример : допустим ваш сосед ( из соседней избы) будет быть вас и вашу жену и не только быть , убьет пару ваших родственников ( допустим детей) выгонит вас из вашего дома жить в подвал , но вы будет дальше покупать у него газ \ дрова ( да что бы то не было) ? Это ж нормально по вашему. это ж не из пальца высосано это факты : многие прожили в подвалах по 2-3 месяца,под обстрелами,без еды и нормальной воды, многие потеряли своих детей, жен, мужей , лишились жилья , даже не говоря о такой мелочи как потеря доходов\работы. что еще надо потерять или чего вам мало на чаше весов что бы не покупать у орков что либо ? Покупать что либо у рф о выглядит как рекомендация " когда вас насилуют надо расслабится и получать удовольствие"
В пятницу, 27 мая, группа депутатов от КПРФ законодательного собрания Приморского края обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить войну в Украине и немедленно вывести войска из соседней страны. Глава фракции коммунистов, вице-спикер ЗС ПК Анатолий Долгачев от демарша коллег открестился. «Долгачёв ох***л от происходящего», — уточнил источник в приморском парламенте. https://tsn.ua/ru/svit/vo-vladivostoke- ... t=10124789
Schmit написав:Тільки щось занадто багато цих помилок, які довели "пацієнта" до критичного стану. Схоже операцію хворому організму довірили робити не товстому лікарю, а красеню сантехніку.
А це пояснюється ще простіше. 1. Україна(світ) стала більш "цифровізованою". Раніш зірвалась ЧАЕС - ніхто не знав. Зараз Зе пчихнув - всі обговорюють. 2. Українці почали значно більше цікавитись політикою.
На 2 пункті зупинюсь. Факт здачі ЯЗ я вже згадував. Тепер згадаю факт передачі(продажу) РФ ракет Х-55 і Х-55СМ в кінці 1999 року, тобто тоді коли путін вже фактично керував РФ!
І це не просто зрада - це подвійна зрада!!! Мало того що ці ракети потрібні нам зараз. Тепер РФ використовує наші ж ракети проти нас! Бомбить наші міста нашими ракетами!!! І це не просто якісь там ракети а високотехнологічна зброя. І тих ракет було 575, тобто майже половина випущених по Україні. Якби стаття про це вийшла на першій полосі Таймс, то думаю англійці/американці би сильно поміняли відношення і до цієї війни і до України як держави.
Але сьогодні ніхто особливо про це не згадує. Вся Лівобережна Україна вважає Кучму найкращим президентом України. Ось такі реалії, нажаль.
fler написав:В пятницу, 27 мая, группа депутатов от КПРФ законодательного собрания Приморского края обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить войну в Украине и немедленно вывести войска из соседней страны. Глава фракции коммунистов, вице-спикер ЗС ПК Анатолий Долгачев от демарша коллег открестился. «Долгачёв ох***л от происходящего», — уточнил источник в приморском парламенте. https://tsn.ua/ru/svit/vo-vladivostoke- ... t=10124789
Эта группа состоит из 2-х человек. И они не совсем к Путену обратились. Один просто выступил, а второй поддержал. Оказываются некоторые коммунисты тоже мозги имеют. Сейчас деньги на штраф собирают.
"Разговор был очень напряженным, очень серьезным. путин дал положительные сигналы, чтобы одобрить решение по экспорту украинского зерна через морские порты Черного моря. путин заверил, что усилия по обмену пленными снова будут активизированы, он уверен, что такой обмен будет возможен в ближайшее время", — отметил он.
Также в разговоре путин якобы пообещал, что у Международного комитета Красного Креста будет свободный доступ к украинским военнопленным.
Заверил ... будут активизированы ... будет возможен ... якобы пообещал ...
Schmit написав:Тільки щось занадто багато цих помилок, які довели "пацієнта" до критичного стану. Схоже операцію хворому організму довірили робити не товстому лікарю, а красеню сантехніку.
А це пояснюється ще простіше. 1. Україна(світ) стала більш "цифровізованою". Раніш зірвалась ЧАЕС - ніхто не знав. Зараз Зе пчихнув - всі обговорюють. 2. Українці почали значно більше цікавитись політикою.
На 2 пункті зупинюсь. Факт здачі ЯЗ я вже згадував. Тепер згадаю факт передачі(продажу) РФ ракет Х-55 і Х-55СМ в кінці 1999 року, тобто тоді коли путін вже фактично керував РФ!
І це не просто зрада - це подвійна зрада!!! Мало того що ці ракети потрібні нам зараз. Тепер РФ використовує наші ж ракети проти нас! Бомбить наші міста нашими ракетами!!! І це не просто якісь там ракети а високотехнологічна зброя. І тих ракет було 575, тобто майже половина випущених по Україні. Якби стаття про це вийшла на першій полосі Таймс, то думаю англійці/американці би сильно поміняли відношення і до цієї війни і до України як держави.
Але сьогодні ніхто особливо про це не згадує. Вся Лівобережна Україна вважає Кучму найкращим президентом України. Ось такі реалії, нажаль.
Кучма самий паскудний президент після зека звичайно.