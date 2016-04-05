yama написав:

pesikot написав: А газ ты откуда получать будешь ?

Критикуя - предлагай альтернативы А газ ты откуда получать будешь ?Критикуя - предлагай альтернативы

Умереть или погреться перед смертью ? я бы так ставил вопрос. Между теплом и жизнью я бы выбрал жизнь. Даже если это поможет сберечь чужую жизнь я готов померзнуть немного.А зачем мне вообще газ ? я могу без газа - лето на дворе . А до зимы еще можно победить . Ну и я не вижу ничего зазорного что бы померзнуть за победу , я итак зимой вынуждено работал 3 месяца при +11 +13 в помещении. У нас сейчас избыток электричества , то есть потребление электричества упало более- не вижу проблем заменить газ электричеством. Для меня не понятно почему мы 8 лет торгуем на крови газом рф .что еще надо потерять или чего вам мало на чаше весов что бы не покупать у орков что либо ?