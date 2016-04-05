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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1177117811791180
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 14:49

  yama написав:
  pesikot написав:А газ ты откуда получать будешь ?
Критикуя - предлагай альтернативы

Умереть или погреться перед смертью ? я бы так ставил вопрос. Между теплом и жизнью я бы выбрал жизнь. Даже если это поможет сберечь чужую жизнь я готов померзнуть немного.
А зачем мне вообще газ ? я могу без газа - лето на дворе . А до зимы еще можно победить . Ну и я не вижу ничего зазорного что бы померзнуть за победу , я итак зимой вынуждено работал 3 месяца при +11 +13 в помещении. У нас сейчас избыток электричества , то есть потребление электричества упало более чем на 50% - не вижу проблем заменить газ электричеством. Для меня не понятно почему мы 8 лет торгуем на крови газом рф . Простой пример : допустим ваш сосед ( из соседней избы) будет быть вас и вашу жену и не только быть , убьет пару ваших родственников ( допустим детей) выгонит вас из вашего дома жить в подвал , но вы будет дальше покупать у него газ \ дрова ( да что бы то не было) ? Это ж нормально по вашему. это ж не из пальца высосано это факты : многие прожили в подвалах по 2-3 месяца,под обстрелами,без еды и нормальной воды, многие потеряли своих детей и жен , лишились жилья , даже не говоря о такой мелочи как потеря доходов\работы. что еще надо потерять или чего вам мало на чаше весов что бы не покупать у орков что либо ?

а где Вы смотрите потребление ээ? стандартный отчет Укренерго - йок.

но поводу померзнуть - когда отключили отопление этой весной? надо было отключить еще в конце марта. опять же цену на газ не хотим повышать? отож.

снова к ээ - вы же помните, что ЗАЕС пока не под нашим контролем - а это крупнейшая АЕС. так что с ээ тоже возможны приколы в отопительный сезон - если мы к тому времени ее не отвоюем.

пусть идет как идет, такими темпами Раше уже скоро будет нечего качать.
и да, запасы газа на зиму как будем делать? - а это важный вопрос
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 14:50

  otg написав:
  fler написав:В пятницу, 27 мая, группа депутатов от КПРФ законодательного собрания Приморского края обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить войну в Украине и немедленно вывести войска из соседней страны. :shock:
Глава фракции коммунистов, вице-спикер ЗС ПК Анатолий Долгачев от демарша коллег открестился.
«Долгачёв ох***л от происходящего», — уточнил источник в приморском парламенте.
https://tsn.ua/ru/svit/vo-vladivostoke- ... t=10124789
Эта группа состоит из 2-х человек. И они не совсем к Путену обратились. Один просто выступил, а второй поддержал. Оказываются некоторые коммунисты тоже мозги имеют. Сейчас деньги на штраф собирают.


Очень сомневаюсь, что депутат стал бы выступать с таким обращением, которое подписали только 2 человека, один из которых он сам :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 14:51

  edvardd написав:
  V2 написав:
  edvardd написав:ещё раз повторяю, он выложил видео стратегического объекта, со словами ещё им можно пользоваться - повторно наводя на него артилерию, а теперь разводит сопли, любого другого за такое давно бы закрыли, и он этим видео реально подставляет людей на передку...подробностей давать не буду, у меня в отличии от него мозги есть...


Повторю ще раз - Бутусов не з тих людей, які б це робили, оскільки цінує справжніх воїнів на передку!!!

российский военный корреспондент Александр Коц поблагодарил Бутусова за обнародованный ролик

Ну да, ну да
Российский военкор - ну просто светоч правдивой информации :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 14:56

  Хомякоид написав:
  andrijk777 написав:
  Schmit написав:Тільки щось занадто багато цих помилок, які довели "пацієнта" до критичного стану. Схоже операцію хворому організму довірили робити не товстому лікарю, а красеню сантехніку.

А це пояснюється ще простіше.
1. Україна(світ) стала більш "цифровізованою". Раніш зірвалась ЧАЕС - ніхто не знав. Зараз Зе пчихнув - всі обговорюють.
2. Українці почали значно більше цікавитись політикою.

На 2 пункті зупинюсь. Факт здачі ЯЗ я вже згадував. Тепер згадаю факт передачі(продажу) РФ ракет Х-55 і Х-55СМ в кінці 1999 року, тобто тоді коли путін вже фактично керував РФ!

І це не просто зрада - це подвійна зрада!!!
Мало того що ці ракети потрібні нам зараз. Тепер РФ використовує наші ж ракети проти нас! Бомбить наші міста нашими ракетами!!!
І це не просто якісь там ракети а високотехнологічна зброя. І тих ракет було 575, тобто майже половина випущених по Україні.
Якби стаття про це вийшла на першій полосі Таймс, то думаю англійці/американці би сильно поміняли відношення і до цієї війни і до України як держави.

Але сьогодні ніхто особливо про це не згадує. Вся Лівобережна Україна вважає Кучму найкращим президентом України.
Ось такі реалії, нажаль.


Кучма самий паскудний президент після зека звичайно.

https://lb.ua/news/2021/05/20/485106_ku ... tingu.html
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 15:01

  yama написав:
  pesikot написав:
  yama написав:https://petition.president.gov.ua/petition/137678
https://petition.president.gov.ua/petition/137676
https://petition.president.gov.ua/petition/137682

А газ ты откуда получать будешь ?
Критикуя - предлагай альтернативы

Умереть или погреться перед смертью ? я бы так ставил вопрос. Между теплом и жизнью я бы выбрал жизнь. Даже если это поможет сберечь чужую жизнь я готов померзнуть немного.

То есть, вариант - брать газ откуда-то с другой стороны, ты просто не рассматриваешь ?

Только смерть, только холод
Я тебя услышал
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 15:11

  Ukrainian написав:Отакої

️Нардеп від Європейської солідарності Ірина Геращенко Офіційно підтвердила, що Порошенко намагався виїхати за кордон. Його не випустили, хоч дозвіл підписав Стефанчук.

Полуправда - хуже лжи

Порошенко во второй раз не выпустили из Украины (видео)
Политики утверждают, что Порошенко имел с собой соответствующий QR-код. Нардеп от "ЕС" Виктория Сюмар в Facebook уточнила, что QR-код на КПВВ считали, следовательно командировка была действительна.

Как писал УНИАН, 27 мая Петр Порошенко пытался уехать из Украины с рабочим визитом в Вильнюс. Пограничники развернули политика из-за того, что не смогли считать его QR-код.

Ось таке "об"єднання" під час війни ...
Сумно, бля ...
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 15:13

  andrijk777 написав:Але сьогодні ніхто особливо про це не згадує. Вся Лівобережна Україна вважає Кучму найкращим президентом України.
Ось такі реалії, нажаль.

Хоть Вы не подливайте масло в огонь. И прекращайте пользоваться геббельсовскими наративами.
Вам по Данилычу давали полный расклад.
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