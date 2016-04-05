pesikot написав:А газ ты откуда получать будешь ? Критикуя - предлагай альтернативы
Умереть или погреться перед смертью ? я бы так ставил вопрос. Между теплом и жизнью я бы выбрал жизнь. Даже если это поможет сберечь чужую жизнь я готов померзнуть немного. А зачем мне вообще газ ? я могу без газа - лето на дворе . А до зимы еще можно победить . Ну и я не вижу ничего зазорного что бы померзнуть за победу , я итак зимой вынуждено работал 3 месяца при +11 +13 в помещении. У нас сейчас избыток электричества , то есть потребление электричества упало более чем на 50% - не вижу проблем заменить газ электричеством. Для меня не понятно почему мы 8 лет торгуем на крови газом рф . Простой пример : допустим ваш сосед ( из соседней избы) будет быть вас и вашу жену и не только быть , убьет пару ваших родственников ( допустим детей) выгонит вас из вашего дома жить в подвал , но вы будет дальше покупать у него газ \ дрова ( да что бы то не было) ? Это ж нормально по вашему. это ж не из пальца высосано это факты : многие прожили в подвалах по 2-3 месяца,под обстрелами,без еды и нормальной воды, многие потеряли своих детей и жен , лишились жилья , даже не говоря о такой мелочи как потеря доходов\работы. что еще надо потерять или чего вам мало на чаше весов что бы не покупать у орков что либо ?
а где Вы смотрите потребление ээ? стандартный отчет Укренерго - йок.
но поводу померзнуть - когда отключили отопление этой весной? надо было отключить еще в конце марта. опять же цену на газ не хотим повышать? отож.
снова к ээ - вы же помните, что ЗАЕС пока не под нашим контролем - а это крупнейшая АЕС. так что с ээ тоже возможны приколы в отопительный сезон - если мы к тому времени ее не отвоюем.
пусть идет как идет, такими темпами Раше уже скоро будет нечего качать. и да, запасы газа на зиму как будем делать? - а это важный вопрос
fler написав:В пятницу, 27 мая, группа депутатов от КПРФ законодательного собрания Приморского края обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить войну в Украине и немедленно вывести войска из соседней страны. Глава фракции коммунистов, вице-спикер ЗС ПК Анатолий Долгачев от демарша коллег открестился. «Долгачёв ох***л от происходящего», — уточнил источник в приморском парламенте. https://tsn.ua/ru/svit/vo-vladivostoke- ... t=10124789
Эта группа состоит из 2-х человек. И они не совсем к Путену обратились. Один просто выступил, а второй поддержал. Оказываются некоторые коммунисты тоже мозги имеют. Сейчас деньги на штраф собирают.
Очень сомневаюсь, что депутат стал бы выступать с таким обращением, которое подписали только 2 человека, один из которых он сам
edvardd написав:ещё раз повторяю, он выложил видео стратегического объекта, со словами ещё им можно пользоваться - повторно наводя на него артилерию, а теперь разводит сопли, любого другого за такое давно бы закрыли, и он этим видео реально подставляет людей на передку...подробностей давать не буду, у меня в отличии от него мозги есть...
Повторю ще раз - Бутусов не з тих людей, які б це робили, оскільки цінує справжніх воїнів на передку!!!
российский военный корреспондент Александр Коц поблагодарил Бутусова за обнародованный ролик
Ну да, ну да Российский военкор - ну просто светоч правдивой информации
Schmit написав:Тільки щось занадто багато цих помилок, які довели "пацієнта" до критичного стану. Схоже операцію хворому організму довірили робити не товстому лікарю, а красеню сантехніку.
А це пояснюється ще простіше. 1. Україна(світ) стала більш "цифровізованою". Раніш зірвалась ЧАЕС - ніхто не знав. Зараз Зе пчихнув - всі обговорюють. 2. Українці почали значно більше цікавитись політикою.
На 2 пункті зупинюсь. Факт здачі ЯЗ я вже згадував. Тепер згадаю факт передачі(продажу) РФ ракет Х-55 і Х-55СМ в кінці 1999 року, тобто тоді коли путін вже фактично керував РФ!
І це не просто зрада - це подвійна зрада!!! Мало того що ці ракети потрібні нам зараз. Тепер РФ використовує наші ж ракети проти нас! Бомбить наші міста нашими ракетами!!! І це не просто якісь там ракети а високотехнологічна зброя. І тих ракет було 575, тобто майже половина випущених по Україні. Якби стаття про це вийшла на першій полосі Таймс, то думаю англійці/американці би сильно поміняли відношення і до цієї війни і до України як держави.
Але сьогодні ніхто особливо про це не згадує. Вся Лівобережна Україна вважає Кучму найкращим президентом України. Ось такі реалії, нажаль.
Кучма самий паскудний президент після зека звичайно.