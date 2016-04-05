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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1178117911801181
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 16:40

prodigy
Как еврей еврею

Белковского слушать стоит, но как радио, в фоне
Не больше
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 16:50

  pesikot написав:prodigy
Как еврей еврею

Белковского слушать стоит, но как радио, в фоне
Не больше


100% true

я так слушаю всех

как разведчик разведчику-любая информация имеет значение

с 37й минуты про Херсон, военний бюджет 2019-2022 и тд
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 16:54

  prodigy написав:
  pesikot написав:prodigy
Как еврей еврею

Белковского слушать стоит, но как радио, в фоне
Не больше


100% true

я так слушаю всех

как разведчик разведчику-любая информация имеет значение

с 37й минуты про Херсон, военний бюджет 2019-2022 и тд

+100500 ...
Однозначно ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 16:58

  fler написав:
  otg написав:
  fler написав:В пятницу, 27 мая, группа депутатов от КПРФ законодательного собрания Приморского края обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить войну в Украине и немедленно вывести войска из соседней страны. :shock:
Глава фракции коммунистов, вице-спикер ЗС ПК Анатолий Долгачев от демарша коллег открестился.
«Долгачёв ох***л от происходящего», — уточнил источник в приморском парламенте.
https://tsn.ua/ru/svit/vo-vladivostoke- ... t=10124789
Эта группа состоит из 2-х человек. И они не совсем к Путену обратились. Один просто выступил, а второй поддержал. Оказываются некоторые коммунисты тоже мозги имеют. Сейчас деньги на штраф собирают.


Очень сомневаюсь, что депутат стал бы выступать с таким обращением, которое подписали только 2 человека, один из которых он сам :roll:

Цілком рашистський ресурс https://www.kommersant.ru/doc/5369701 описує деталі.
Колись в Приморському краї було чимало людей, які індентифікували себе українцями. Правда тепер часто рфівці з українськими корінням намагаються бути більшими путіністами за путіна.
Ой+
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