fler написав:В пятницу, 27 мая, группа депутатов от КПРФ законодательного собрания Приморского края обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить войну в Украине и немедленно вывести войска из соседней страны. Глава фракции коммунистов, вице-спикер ЗС ПК Анатолий Долгачев от демарша коллег открестился. «Долгачёв ох***л от происходящего», — уточнил источник в приморском парламенте. https://tsn.ua/ru/svit/vo-vladivostoke- ... t=10124789
Эта группа состоит из 2-х человек. И они не совсем к Путену обратились. Один просто выступил, а второй поддержал. Оказываются некоторые коммунисты тоже мозги имеют. Сейчас деньги на штраф собирают.
Очень сомневаюсь, что депутат стал бы выступать с таким обращением, которое подписали только 2 человека, один из которых он сам
Цілком рашистський ресурс https://www.kommersant.ru/doc/5369701 описує деталі. Колись в Приморському краї було чимало людей, які індентифікували себе українцями. Правда тепер часто рфівці з українськими корінням намагаються бути більшими путіністами за путіна.