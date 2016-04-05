Додано: Суб 28 тра, 2022 17:52

"Нафтогаз" придбав сім броньованих Land Cruiser на майже мільйон євро

Греко-католицька церква у Тернополі передала ще 7 автомобілів для ЗСУ.

Тернопільсько-Зборівська архиєпархія з ініціативи і сприяння священників та багатьох людей доброї волі станом на сьогодні уже передала 36 автомобілів та відправила поверх 700 тонн гуманітарного вантажу на схід України.

(2 позашляховики та 5 реанімобілів) для потреб Збройних Сил України. Один реанімобіль отримає військово-медична служба у Гусятині, 4 інші безпосередньо будуть передані у військові частини, 2 позашляховики незабаром будуть доставлені на передову.