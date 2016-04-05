fler написав:В пятницу, 27 мая, группа депутатов от КПРФ законодательного собрания Приморского края обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить войну в Украине и немедленно вывести войска из соседней страны. Глава фракции коммунистов, вице-спикер ЗС ПК Анатолий Долгачев от демарша коллег открестился. «Долгачёв ох***л от происходящего», — уточнил источник в приморском парламенте. https://tsn.ua/ru/svit/vo-vladivostoke- ... t=10124789
Эта группа состоит из 2-х человек. И они не совсем к Путену обратились. Один просто выступил, а второй поддержал. Оказываются некоторые коммунисты тоже мозги имеют. Сейчас деньги на штраф собирают.
Очень сомневаюсь, что депутат стал бы выступать с таким обращением, которое подписали только 2 человека, один из которых он сам
Цілком рашистський ресурс https://www.kommersant.ru/doc/5369701 описує деталі. Колись в Приморському краї було чимало людей, які індентифікували себе українцями. Правда тепер часто рфівці з українськими корінням намагаються бути більшими путіністами за путіна.
Ой+ написав:Колись в Приморському краї було чимало людей, які індентифікували себе українцями. Правда тепер часто рфівці з українськими корінням намагаються бути більшими путіністами за путіна.
після закінчення вузів за часи срср багато з Одесси їхали "по распределенію" на Далекий Схід ( було 4 параплавства ММФ: Камчатка, Сахалін, Владівосток, Находка), з мого випуску більше 250 (тільки з академії), а взагалі з України більше тисячі кожного року, потім вони одружувались і везли ще дружин на ДС
я був у Владівостоку 1-3 вересня 2014р (майже після трегадії Іловайську) підходили люди ( оглядаючись на всі боки) казали що вони теж з України (їх там більше 10%) і їм болить за Батьківщину але вони вже старі і дуже лякаються(казали пошепки)
Греко-католицька церква у Тернополі передала ще 7 автомобілів для ЗСУ. (2 позашляховики та 5 реанімобілів) для потреб Збройних Сил України. Один реанімобіль отримає військово-медична служба у Гусятині, 4 інші безпосередньо будуть передані у військові частини, 2 позашляховики незабаром будуть доставлені на передову.
Тернопільсько-Зборівська архиєпархія з ініціативи і сприяння священників та багатьох людей доброї волі станом на сьогодні уже передала 36 автомобілів та відправила поверх 700 тонн гуманітарного вантажу на схід України. https://zbruc.eu/node/112012