RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1179118011811182
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 19:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:российский военный корреспондент Александр Коц поблагодарил Бутусова за обнародованный ролик.

"Бутусов фиксирует результаты работы российской артиллерии по мосту через Северский Донец


Безпілотники не працюють, немає розвідки, 5-ої колони на місцях, які чекають "визволителів" та допомагають інформаційно ...?!

Ці всі варіанти дивним чином ви чомусь відкидаєте, зате коцу вірите :roll:
V2
4
 
Повідомлень: 7532
З нами з: 03.07.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 19:34

был тут недавно спор, о том сколько продлится война, пытались пригласить экспердов всех генштабов мира, доказывали здесь типа они то точно знают
До війни Росія мала на озброєнні близько три тисяч сучасних танків

Росіяни втратили на війні з Україною вже майже третину своїх сучасних танків. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів в ефірі «24 каналу».

«До війни проти України Росія мала на озброєнні близько три тисяч сучасних танків і вже понад 30% знищили наші захисники за три місяці війни. Ну, за шість місяців ця цифра тільки збільшиться", – сказав радник голови МВС. https://glavcom.ua/country/incidents/zs ... 49008.html
если это правда и не снижать темпа утилизации русни, получается танков хватит ещё +/- на 180 дней. Может какого то другого вооружения на больше. Потом пойдёт в ход Реактивная артилерия на базе ГАЗ 66 "шишига" и танки Т-34.

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13210
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2021 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 19:46

  vitaliian написав:был тут недавно спор, о том сколько продлится война, пытались пригласить экспердов всех генштабов мира, доказывали здесь типа они то точно знают
До війни Росія мала на озброєнні близько три тисяч сучасних танків

Росіяни втратили на війні з Україною вже майже третину своїх сучасних танків. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів в ефірі «24 каналу».

«До війни проти України Росія мала на озброєнні близько три тисяч сучасних танків і вже понад 30% знищили наші захисники за три місяці війни. Ну, за шість місяців ця цифра тільки збільшиться", – сказав радник голови МВС. https://glavcom.ua/country/incidents/zs ... 49008.html
если это правда и не снижать темпа утилизации русни, получается танков хватит ещё +/- на 180 дней. Может какого то другого вооружения на больше. Реактивная артилерия на базе ГАЗ 51. теплушки на базе ГАЗ 66 "шишига", танки Т-34.

Зображення


проблема не в этом, что у них заканчивается...а в том, что у нас медленно прибавляется

если поставили сотню гаубиц 777 и дали скажет снарядов на месяц (то будут экономить и растягивать их на 3 мес)
prodigy
 
Повідомлень: 7975
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3003 раз.
Подякували: 2913 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 20:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не смогли повторить. РФ показательно разрушила современную школу, которую построила Украина


Освободители хреновы ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6773
З нами з: 31.08.09
Подякував: 476 раз.
Подякували: 1207 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 20:13

  prodigy написав:проблема не в этом, что у них заканчивается...а в том, что у нас медленно прибавляется
я на эту тему высказывался давно, дают ровно столько чтобы мы не проиграли. Стратегия строится на том, что враг сам должен истощиться и умереть. Пока моё впечатление не изменилось.

Ранее я писал что на параде 9 мая не было морпехов, тогда некоторые источники говорили что морпехи всех русских флотов - на войне в Украине. И вот одно маленькое доказательство

Сегодня в Березниках (Пермский край, РФ), закопали груз200, который перешел в состояние наVOZа 17 мая. Это морпех 336-й обрмп ( в/ч 06017), ппд которой, на минуточку - Балтийский флот, Калининградская область, пока еще оккупированная РФ. В 2014 подразделения 336-й обрмп топтались у границы Украины в Ростовской области, возможно, участвовали в боях на Донбассе, но прямых свидетельств этому у нас не было. Позже их частично катали на боевые в Сирию. И вот теперь их активно утилизируют в Украине, уменьшая боеспособность частей Балтийского флота, а сколько было пафоса про базу возле Калининграда и "сдерживание НАТО"

@informnapalm


О том какая армия путина технологически отсталая шотландский эксперт выкатил большую статью.
https://www.theatlantic.com/ideas/archi ... ar/638423/

In Ukraine, by contrast, many Russian tanks have been picked off at distances of two miles or more, by small groups of well-concealed Ukrainian soldiers using handheld anti-tank weapons.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13210
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2021 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1179118011811182
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95630
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 452864
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3008
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2864)
28.05.2022 21:05
ФОП (213)
28.05.2022 20:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.