был тут недавно спор, о том сколько продлится война, пытались пригласить экспердов всех генштабов мира, доказывали здесь типа они то точно знают
До війни Росія мала на озброєнні близько три тисяч сучасних танків
Росіяни втратили на війні з Україною вже майже третину своїх сучасних танків. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів в ефірі «24 каналу».
«До війни проти України Росія мала на озброєнні близько три тисяч сучасних танків і вже понад 30% знищили наші захисники за три місяці війни. Ну, за шість місяців ця цифра тільки збільшиться", – сказав радник голови МВС. https://glavcom.ua/country/incidents/zs ... 49008.html
если это правда и не снижать темпа утилизации русни, получается танков хватит ещё +/- на 180 дней. Может какого то другого вооружения на больше. Потом пойдёт в ход Реактивная артилерия на базе ГАЗ 66 "шишига" и танки Т-34.
vitaliian написав:был тут недавно спор, о том сколько продлится война, пытались пригласить экспердов всех генштабов мира, доказывали здесь типа они то точно знают
До війни Росія мала на озброєнні близько три тисяч сучасних танків
Росіяни втратили на війні з Україною вже майже третину своїх сучасних танків. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів в ефірі «24 каналу».
«До війни проти України Росія мала на озброєнні близько три тисяч сучасних танків і вже понад 30% знищили наші захисники за три місяці війни. Ну, за шість місяців ця цифра тільки збільшиться", – сказав радник голови МВС. https://glavcom.ua/country/incidents/zs ... 49008.html
если это правда и не снижать темпа утилизации русни, получается танков хватит ещё +/- на 180 дней. Может какого то другого вооружения на больше. Реактивная артилерия на базе ГАЗ 51. теплушки на базе ГАЗ 66 "шишига", танки Т-34.
проблема не в этом, что у них заканчивается...а в том, что у нас медленно прибавляется
если поставили сотню гаубиц 777 и дали скажет снарядов на месяц (то будут экономить и растягивать их на 3 мес)
prodigy написав:проблема не в этом, что у них заканчивается...а в том, что у нас медленно прибавляется
я на эту тему высказывался давно, дают ровно столько чтобы мы не проиграли. Стратегия строится на том, что враг сам должен истощиться и умереть или пойти на переговоры (результатом которых будет откат на позиции 23.02 и снятие санкций).
Ранее я писал что на параде 9 мая не было морпехов, тогда некоторые источники говорили что морпехи всех русских флотов - на войне в Украине. И вот одно маленькое доказательство
Сегодня в Березниках (Пермский край, РФ), закопали груз200, который перешел в состояние наVOZа 17 мая. Это морпех 336-й обрмп ( в/ч 06017), ппд которой, на минуточку - Балтийский флот, Калининградская область, пока еще оккупированная РФ. В 2014 подразделения 336-й обрмп топтались у границы Украины в Ростовской области, возможно, участвовали в боях на Донбассе, но прямых свидетельств этому у нас не было. Позже их частично катали на боевые в Сирию. И вот теперь их активно утилизируют в Украине, уменьшая боеспособность частей Балтийского флота, а сколько было пафоса про базу возле Калининграда и "сдерживание НАТО"
fler написав: Очень сомневаюсь, что депутат стал бы выступать с таким обращением, которое подписали только 2 человека, один из которых он сам
Здесь, как всегда, испорченный телефон. Никто ничего не подписывал. Он просто выступил и на словах сказал. Второй поддакнул. И все. СМИ раздули с этого не понятно что. Кстати это не первые такие мэсиджи региональных депутатов.
vitaliian написав:если это правда и не снижать темпа утилизации русни, получается танков хватит ещё +/- на 180 дней. Может какого то другого вооружения на больше. Потом пойдёт в ход Реактивная артилерия на базе ГАЗ 66 "шишига" и танки Т-34.
Во-первых скорость утилизации значительно замедлилась. Орки научились воевать. Во-вторых у нас все кончится значительно быстрее, если Запад такими темпами нас будет вооружать.
"Разговор был очень напряженным, очень серьезным. путин дал положительные сигналы, чтобы одобрить решение по экспорту украинского зерна через морские порты Черного моря. путин заверил, что усилия по обмену пленными снова будут активизированы, он уверен, что такой обмен будет возможен в ближайшее время", — отметил он.
Также в разговоре путин якобы пообещал, что у Международного комитета Красного Креста будет свободный доступ к украинским военнопленным.
Чого варті обіцянки гебіста, ідеологією і суттю якого є тотальна брехня, австріякам ще належить зрозуміти.
Hotab написав:Ніхто не знає цифр навіть +-.Я вже місяць навіть не дивлюсь оці графи по зниженим оркам і техніці. Вони зі стелі. Ніхто не знає результатів роботи нашої арти.
Це да, характер війни змінився, але американська розвідка рахує в т.ч і по непрямим ознакам. То що вони не лізуть тупо в пекло як на початку війни відзначають всі, а не тільки Арістович. До речі американці озвучують достатньо скромніші втрати ворога чим наш генштаб. Я мовчу про "генерала СВР". Є думка що він це проект "контори".