Додано: Суб 28 тра, 2022 20:13

prodigy написав: проблема не в этом, что у них заканчивается...а в том, что у нас медленно прибавляется проблема не в этом, что у них заканчивается...а в том, что у нас медленно прибавляется

Сегодня в Березниках (Пермский край, РФ), закопали груз200, который перешел в состояние наVOZа 17 мая. Это морпех 336-й обрмп ( в/ч 06017), ппд которой, на минуточку - Балтийский флот, Калининградская область, пока еще оккупированная РФ. В 2014 подразделения 336-й обрмп топтались у границы Украины в Ростовской области, возможно, участвовали в боях на Донбассе, но прямых свидетельств этому у нас не было. Позже их частично катали на боевые в Сирию. И вот теперь их активно утилизируют в Украине, уменьшая боеспособность частей Балтийского флота, а сколько было пафоса про базу возле Калининграда и "сдерживание НАТО"



@informnapalm



In Ukraine, by contrast, many Russian tanks have been picked off at distances of two miles or more, by small groups of well-concealed Ukrainian soldiers using handheld anti-tank weapons.

я на эту тему высказывался давно, дают ровно столько чтобы мы не проиграли. Стратегия строится на том, что враг сам должен истощиться и умереть или пойти на переговоры (результатом которых будет откат на позиции 23.02 и снятие санкций).Ранее я писал что на параде 9 мая не было морпехов, тогда некоторые источники говорили что морпехи всех русских флотов - на войне в Украине. И вот одно маленькое доказательствоО том какая армия путина технологически отсталая шотландский эксперт выкатил большую статью.