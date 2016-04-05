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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 28 тра, 2022 21:32
V2 написав: edvardd написав:
российский военный корреспондент Александр Коц поблагодарил Бутусова за обнародованный ролик.
"Бутусов фиксирует результаты работы российской артиллерии по мосту через Северский Донец
Безпілотники не працюють, немає розвідки, 5-ої колони на місцях, які чекають "визволителів" та допомагають інформаційно ...?!
Ці всі варіанти дивним чином ви чомусь відкидаєте, зате коцу вірите
какой же народ тупой, вот место, где собрано высер бутусова, его видосик с именем, и высер коца, какая в жопу 5я колонна, там никто кроме военных не ездит, а разведка да, такие видосики и ждёт...https://vesti.ua/strana/butusov-pokazal ... tsya-s-nim
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Додано: Суб 28 тра, 2022 21:49
Ну из видео видно что там и так пристрелен тот мост был (Этот Коц скорее потроллил Бутусова) но вообще не понятно, действительно, зачем снимать стратегический объект?
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