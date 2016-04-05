Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 28 тра, 2022 21:32
V2 написав: edvardd написав:
российский военный корреспондент Александр Коц поблагодарил Бутусова за обнародованный ролик.
"Бутусов фиксирует результаты работы российской артиллерии по мосту через Северский Донец
Безпілотники не працюють, немає розвідки, 5-ої колони на місцях, які чекають "визволителів" та допомагають інформаційно ...?!
Ці всі варіанти дивним чином ви чомусь відкидаєте, зате коцу вірите
какой же народ тупой, вот место, где собрано высер бутусова, его видосик с именем, и высер коца, какая в жопу 5я колонна, там никто кроме военных не ездит, а разведка да, такие видосики и ждёт...
https://vesti.ua/strana/butusov-pokazal ... tsya-s-nim
edvardd
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Додано: Суб 28 тра, 2022 21:49
Ну из видео видно что там и так пристрелен тот мост был (Этот Коц скорее потроллил Бутусова) но вообще не понятно, действительно, зачем снимать стратегический объект?
otg
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Додано: Суб 28 тра, 2022 22:12
edvardd написав: V2 написав: edvardd написав:
российский военный корреспондент Александр Коц поблагодарил Бутусова за обнародованный ролик.
"Бутусов фиксирует результаты работы российской артиллерии по мосту через Северский Донец
Безпілотники не працюють, немає розвідки, 5-ої колони на місцях, які чекають "визволителів" та допомагають інформаційно ...?!
Ці всі варіанти дивним чином ви чомусь відкидаєте, зате коцу вірите
какой же народ тупой, вот место, где собрано высер бутусова, его видосик с именем, и высер коца, какая в жопу 5я колонна, там никто кроме военных не ездит, а разведка да, такие видосики и ждёт...
https://vesti.ua/strana/butusov-pokazal ... tsya-s-nim
Який же тупий народ! Виходячи з цієї логіки - хтось до Бутусова зняв відосік, з якого орки дізналися про існування того мосту!
V2
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Додано: Суб 28 тра, 2022 22:25
vitaliian
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Додано: Суб 28 тра, 2022 22:40
otg написав:
До речі американці озвучують достатньо скромніші втрати ворога чим наш генштаб. Я мовчу про "генерала СВР". Є думка що він це проект "контори".
І які цифри вони озвучують?
andrijk777
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Додано: Суб 28 тра, 2022 22:45
otg написав:
Ну из видео видно что там и так пристрелен тот мост был (Этот Коц скорее потроллил Бутусова) но вообще не понятно, действительно, зачем снимать стратегический объект?
Из видео видно что он идет в сопровождении, тоесть военные разрешили ему это снимать, значит они не видели в этом какой либо опасности. Им думаю виднее чем какойто тыловой дуре
div_tmp
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Додано: Суб 28 тра, 2022 22:50
andrijk777 написав: Тобто це не зрада, а просто помилки, недопрацювання, хибні оцінки ситуації і т.д. + ваші фантазії/домисли
ваш ответ напомнил мне одну дисскуссию с одним фанатом зе.
его ответ был еще гениельнее - зеленский не один управляет страной. там целая система противовесов и групп влияния. и даже казалось бы монолитная партия состоит из разных групп и влияющих на них теневых воротил. типа то не зеля виноват - то бояре плохие.
но на мой вопрос - почему же тогда у вас зеленых во всем персонально виноват порошенко так и не смог ответить. так как понимал что я отвечу ему его же словами.
mephala
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