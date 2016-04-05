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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1180118111821183
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 21:32

  V2 написав:
  edvardd написав:российский военный корреспондент Александр Коц поблагодарил Бутусова за обнародованный ролик.

"Бутусов фиксирует результаты работы российской артиллерии по мосту через Северский Донец


Безпілотники не працюють, немає розвідки, 5-ої колони на місцях, які чекають "визволителів" та допомагають інформаційно ...?!

Ці всі варіанти дивним чином ви чомусь відкидаєте, зате коцу вірите :roll:

какой же народ тупой, вот место, где собрано высер бутусова, его видосик с именем, и высер коца, какая в жопу 5я колонна, там никто кроме военных не ездит, а разведка да, такие видосики и ждёт...
https://vesti.ua/strana/butusov-pokazal ... tsya-s-nim
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 21:49

  edvardd написав:какой же народ тупой, вот место, где собрано высер бутусова, его видосик с именем, и высер коца, какая в жопу 5я колонна, там никто кроме военных не ездит, а разведка да, такие видосики и ждёт...
https://vesti.ua/strana/butusov-pokazal ... tsya-s-nim
Ну из видео видно что там и так пристрелен тот мост был (Этот Коц скорее потроллил Бутусова) но вообще не понятно, действительно, зачем снимать стратегический объект?
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 22:12

  edvardd написав:
  V2 написав:
  edvardd написав:российский военный корреспондент Александр Коц поблагодарил Бутусова за обнародованный ролик.

"Бутусов фиксирует результаты работы российской артиллерии по мосту через Северский Донец


Безпілотники не працюють, немає розвідки, 5-ої колони на місцях, які чекають "визволителів" та допомагають інформаційно ...?!

Ці всі варіанти дивним чином ви чомусь відкидаєте, зате коцу вірите :roll:

какой же народ тупой, вот место, где собрано высер бутусова, его видосик с именем, и высер коца, какая в жопу 5я колонна, там никто кроме военных не ездит, а разведка да, такие видосики и ждёт...
https://vesti.ua/strana/butusov-pokazal ... tsya-s-nim


Який же тупий народ! Виходячи з цієї логіки - хтось до Бутусова зняв відосік, з якого орки дізналися про існування того мосту! ;)
V2
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 22:25

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 22:40

  otg написав:До речі американці озвучують достатньо скромніші втрати ворога чим наш генштаб. Я мовчу про "генерала СВР". Є думка що він це проект "контори".

І які цифри вони озвучують?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 22:45

  otg написав:
  edvardd написав:какой же народ тупой, вот место, где собрано высер бутусова, его видосик с именем, и высер коца, какая в жопу 5я колонна, там никто кроме военных не ездит, а разведка да, такие видосики и ждёт...
https://vesti.ua/strana/butusov-pokazal ... tsya-s-nim
Ну из видео видно что там и так пристрелен тот мост был (Этот Коц скорее потроллил Бутусова) но вообще не понятно, действительно, зачем снимать стратегический объект?


Из видео видно что он идет в сопровождении, тоесть военные разрешили ему это снимать, значит они не видели в этом какой либо опасности. Им думаю виднее чем какойто тыловой дуре
div_tmp
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 22:50

  andrijk777 написав:Тобто це не зрада, а просто помилки, недопрацювання, хибні оцінки ситуації і т.д. + ваші фантазії/домисли


ваш ответ напомнил мне одну дисскуссию с одним фанатом зе.
его ответ был еще гениельнее - зеленский не один управляет страной. там целая система противовесов и групп влияния. и даже казалось бы монолитная партия состоит из разных групп и влияющих на них теневых воротил. типа то не зеля виноват - то бояре плохие.
но на мой вопрос - почему же тогда у вас зеленых во всем персонально виноват порошенко так и не смог ответить. так как понимал что я отвечу ему его же словами.
mephala
 
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  #<1 ... 1180118111821183
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