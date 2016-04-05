andrijk777 написав:Тобто це не зрада, а просто помилки, недопрацювання, хибні оцінки ситуації і т.д. + ваші фантазії/домисли
ваш ответ напомнил мне одну дисскуссию с одним фанатом зе. его ответ был еще гениельнее - зеленский не один управляет страной. там целая система противовесов и групп влияния. и даже казалось бы монолитная партия состоит из разных групп и влияющих на них теневых воротил. типа то не зеля виноват - то бояре плохие. но на мой вопрос - почему же тогда у вас зеленых во всем персонально виноват порошенко так и не смог ответить. так как понимал что я отвечу ему его же словами.
vitaliian написав:я на эту тему высказывался давно, дают ровно столько чтобы мы не проиграли. Стратегия строится на том, что враг сам должен истощиться и умереть или пойти на переговоры (результатом которых будет откат на позиции 23.02 и снятие санкций).
Нісенітниця! Санкцій не знімуть до відкату на позиції 19.02.2014.
mephala написав:но на мой вопрос - почему же тогда у вас зеленых во всем персонально виноват порошенко так и не смог ответить. так как понимал что я отвечу ему его же словами.
Я далек от зеленых, но могу ответить за него. Это придумали в штабе пороха страшилку такую что "у вас зеленых во всем персонально виноват порошенко". Наратив такой для борьбы. У пороха косяков вагон с телегой, но никто на него не вешает больше чем он взял на себя. То что сейчас это дерьмо все выплыло, так порох сам начал. Это додуматься надо, вести борьбу с президентом воюющей страны. Я уже писал выше про ЮВТ. Она и то до такого не опускалась.
Востаннє редагувалось otg в Нед 29 тра, 2022 07:08, всього редагувалось 1 раз.