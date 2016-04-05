Який же тупий народ! Виходячи з цієї логіки - хтось до Бутусова зняв відосік, з якого орки дізналися про існування того мосту! [/quote]
такие видосики переводят уровень места с локального (может уже отчитались о разрушении) на высший (вы чё там совсем охуэли, быстро развалить, что и было исполнено), кроме того этот дятел понимая последствия специально запостил видосик, для поднятия возле себя хайпа, прекрасно просчитав, что от судовой системы вследствии пробелов в законах ему ничего не будет, а военные- та буй с ними, им не привыкать без снабжения, а раненные, пусть вплавь...зато рейтинги ему обеспечены...
div_tmp написав: Из видео видно что он идет в сопровождении, тоесть военные разрешили ему это снимать, значит они не видели в этом какой либо опасности. Им думаю виднее чем какойто тыловой дуре
Если военные разрешили ему снимать, то еще военные должны получить пиз-лей. Не знаю сколько Вам лет и знаете ли, но в совке мосты охранялись в мирное время. Мост всегда был стратегическим охраняемым объектом, а здесь ходят и выкладывают на блюдечке видосики.
Трамп прав как бы нам не хотелось что б было по др.:
Рубль сейчас сильнее, чем когда-либо, заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге своих сторонников в штате Вайоминг. По мнению политика, дорогая нефть и переход на расчеты за энергоносители в собственной валюте позволяют России зарабатывать «целое состояние». «Он (рубль. — Прим. ред.) — на исторических максимумах, потому что цены на нефть сейчас так высоки — выше, чем когда-либо», — отметил Трамп. Россия зарабатывает целое состояние, продавая нефть по этим ценам, и они сейчас принимают только рубли, только эту валюту. Он также высказался о ситуации на Украине -войну могла бы остановить нефть по 30−40 долларов за баррель.