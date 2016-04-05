RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1181118211831184
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 07:08

  edvardd написав:
  V2 написав:
  edvardd написав:российский военный корреспондент Александр Коц поблагодарил Бутусова за обнародованный ролик.

"Бутусов фиксирует результаты работы российской артиллерии по мосту через Северский Донец


Безпілотники не працюють, немає розвідки, 5-ої колони на місцях, які чекають "визволителів" та допомагають інформаційно ...?!

Ці всі варіанти дивним чином ви чомусь відкидаєте, зате коцу вірите :roll:

какой же народ тупой, вот место, где собрано высер бутусова, его видосик с именем, и высер коца, какая в жопу 5я колонна, там никто кроме военных не ездит, а разведка да, такие видосики и ждёт...
https://vesti.ua/strana/butusov-pokazal ... tsya-s-nim


Який же тупий народ! Виходячи з цієї логіки - хтось до Бутусова зняв відосік, з якого орки дізналися про існування того мосту! ;)[/quote]



такие видосики переводят уровень места с локального (может уже отчитались о разрушении) на высший (вы чё там совсем охуэли, быстро развалить, что и было исполнено), кроме того этот дятел понимая последствия специально запостил видосик, для поднятия возле себя хайпа, прекрасно просчитав, что от судовой системы вследствии пробелов в законах ему ничего не будет, а военные- та буй с ними, им не привыкать без снабжения, а раненные, пусть вплавь...зато рейтинги ему обеспечены...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7363
З нами з: 20.11.08
Подякував: 129 раз.
Подякували: 1963 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 07:12

  div_tmp написав:
Из видео видно что он идет в сопровождении, тоесть военные разрешили ему это снимать, значит они не видели в этом какой либо опасности. Им думаю виднее чем какойто тыловой дуре
Если военные разрешили ему снимать, то еще военные должны получить пиз-лей. Не знаю сколько Вам лет и знаете ли, но в совке мосты охранялись в мирное время. Мост всегда был стратегическим охраняемым объектом, а здесь ходят и выкладывают на блюдечке видосики.
otg
 
Повідомлень: 2747
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 07:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трамп прав как бы нам не хотелось что б было по др.:
    Рубль сейчас сильнее, чем когда-либо, заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге своих сторонников в штате Вайоминг. По мнению политика, дорогая нефть и переход на расчеты за энергоносители в собственной валюте позволяют России зарабатывать «целое состояние».
    «Он (рубль. — Прим. ред.) — на исторических максимумах, потому что цены на нефть сейчас так высоки — выше, чем когда-либо», — отметил Трамп. Россия зарабатывает целое состояние, продавая нефть по этим ценам, и они сейчас принимают только рубли, только эту валюту. Он также высказался о ситуации на Украине -войну могла бы остановить нефть по 30−40 долларов за баррель.
otg
 
Повідомлень: 2747
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1181118211831184
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: otg і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95637
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 452920
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3008
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (242)
29.05.2022 03:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.