Додано: Нед 29 тра, 2022 08:11

vitaliian написав: prodigy написав: проблема не в этом, что у них заканчивается...а в том, что у нас медленно прибавляется проблема не в этом, что у них заканчивается...а в том, что у нас медленно прибавляется я на эту тему высказывался давно, дают ровно столько чтобы мы не проиграли. Стратегия строится на том, что враг сам должен истощиться и умереть или пойти на переговоры (результатом которых будет откат на позиции 23.02 и снятие санкций).



Ранее я писал что на параде 9 мая не было морпехов, тогда некоторые источники говорили что морпехи всех русских флотов - на войне в Украине. И вот одно маленькое доказательство



Сегодня в Березниках (Пермский край, РФ), закопали груз200, который перешел в состояние наVOZа 17 мая. Это морпех 336-й обрмп ( в/ч 06017), ппд которой, на минуточку - Балтийский флот, Калининградская область, пока еще оккупированная РФ. В 2014 подразделения 336-й обрмп топтались у границы Украины в Ростовской области, возможно, участвовали в боях на Донбассе, но прямых свидетельств этому у нас не было. Позже их частично катали на боевые в Сирию. И вот теперь их активно утилизируют в Украине, уменьшая боеспособность частей Балтийского флота, а сколько было пафоса про базу возле Калининграда и "сдерживание НАТО"



@informnapalm





О том какая армия путина технологически отсталая шотландский эксперт выкатил большую статью.

https://www.theatlantic.com/ideas/archi ... ar/638423/



In Ukraine, by contrast, many Russian tanks have been picked off at distances of two miles or more, by small groups of well-concealed Ukrainian soldiers using handheld anti-tank weapons. я на эту тему высказывался давно, дают ровно столько чтобы мы не проиграли. Стратегия строится на том, что враг сам должен истощиться и умереть или пойти на переговоры (результатом которых будет откат на позиции 23.02 и снятие санкций).Ранее я писал что на параде 9 мая не было морпехов, тогда некоторые источники говорили что морпехи всех русских флотов - на войне в Украине. И вот одно маленькое доказательствоО том какая армия путина технологически отсталая шотландский эксперт выкатил большую статью.

3 позиции у Запада(и в мире) по Украине:1) В.Британия, Польша, и страны Балтии-бить гадину до ее кончины2)Германия-Франция (Кипр, Мальта, Венгрия и Китай)-дать сохранить лицо пуйлу, не унижать раису (отсюда вытекает практический смысл-хотят дешевый газ и нефть и тормозят с санкциями и поставкой оружия), довавим Израиль (который боится активизации Хезболлы которую угрожают организовать русские)и заблокировал немцам поставки оружия сделанного по лецензии Израиля3)США -вроде как главный союзник, но там несколько лагерей со своими стратегиями:-не помогать Украине активно (пусть 2 стороны ослабнут до минимума)-эти в меньшинстве-помогать, но так чтобы Украина не смогла победить быстро (отсюда бюрократия и показуха с спец.рейсом доставили указ в Корею)-помогать Украине победить быстрее (получить премию миротворца), предотвратить мировой голод , экологическую катастрофу (но...)-а вдруг путин использует ЯО (т.е. вроде начинают хорошо, потом сами себя пугают и сомневаються в победе и скорей бы мир (даже с потерей "половины" территорий)-сюда можно отнести и Байдена-про консерву кремля Киссинджера (99лет политику, Карл) все уже слышалистарая Европа (и США в том числе) боится передела сфер влияния в Европе (и мире)-в случае победы у нас второая армия в мире, мы делаем союз с Британием, Польшей и Балтией и эге-ого (нашего союза уже сегодня боится Германия-Франция-Италия), США не знает, кто будет главным подрядчиком в восстановлении экономики Украины (не дай бог Турция-она ближе логистически, и стройматериалы обойдутся дешевле)все это такая чухня...чисто чесать язык "аналитикам" на ТВ/интернетедаже если победим до НГ2022 (это 20% вероятности при самом лучшем снабжении, и лендлизе на всю катушку, включая F16/F15), то минимум 5 на восстановление всего разрушенного (єто если включаться 30 стран и поделят страну на секторы, где каждая страна будет восстанавливать свой сектор, а наших "политиков" местных туда не подпускать на пушечный выстрел)