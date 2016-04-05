RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1182118311841185>
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 07:08

  edvardd написав:
  V2 написав:
  edvardd написав:российский военный корреспондент Александр Коц поблагодарил Бутусова за обнародованный ролик.

"Бутусов фиксирует результаты работы российской артиллерии по мосту через Северский Донец


Безпілотники не працюють, немає розвідки, 5-ої колони на місцях, які чекають "визволителів" та допомагають інформаційно ...?!

Ці всі варіанти дивним чином ви чомусь відкидаєте, зате коцу вірите :roll:

какой же народ тупой, вот место, где собрано высер бутусова, его видосик с именем, и высер коца, какая в жопу 5я колонна, там никто кроме военных не ездит, а разведка да, такие видосики и ждёт...
https://vesti.ua/strana/butusov-pokazal ... tsya-s-nim


Який же тупий народ! Виходячи з цієї логіки - хтось до Бутусова зняв відосік, з якого орки дізналися про існування того мосту! ;)[/quote]



такие видосики переводят уровень места с локального (может уже отчитались о разрушении) на высший (вы чё там совсем охуэли, быстро развалить, что и было исполнено), кроме того этот дятел понимая последствия специально запостил видосик, для поднятия возле себя хайпа, прекрасно просчитав, что от судовой системы вследствии пробелов в законах ему ничего не будет, а военные- та буй с ними, им не привыкать без снабжения, а раненные, пусть вплавь...зато рейтинги ему обеспечены...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7365
З нами з: 20.11.08
Подякував: 130 раз.
Подякували: 1963 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 07:12

  div_tmp написав:
Из видео видно что он идет в сопровождении, тоесть военные разрешили ему это снимать, значит они не видели в этом какой либо опасности. Им думаю виднее чем какойто тыловой дуре
Если военные разрешили ему снимать, то еще военные должны получить пиз-лей. Не знаю сколько Вам лет и знаете ли, но в совке мосты охранялись в мирное время. Мост всегда был стратегическим охраняемым объектом, а здесь ходят и выкладывают на блюдечке видосики.
otg
 
Повідомлень: 2753
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 07:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трамп прав как бы нам не хотелось что б было по др.:
    Рубль сейчас сильнее, чем когда-либо, заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге своих сторонников в штате Вайоминг. По мнению политика, дорогая нефть и переход на расчеты за энергоносители в собственной валюте позволяют России зарабатывать «целое состояние».
    «Он (рубль. — Прим. ред.) — на исторических максимумах, потому что цены на нефть сейчас так высоки — выше, чем когда-либо», — отметил Трамп. Россия зарабатывает целое состояние, продавая нефть по этим ценам, и они сейчас принимают только рубли, только эту валюту. Он также высказался о ситуации на Украине -войну могла бы остановить нефть по 30−40 долларов за баррель.
otg
 
Повідомлень: 2753
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 07:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кадыров хвастается что взяли Северодонецк. Врет? Кто то что то знает?
otg
 
Повідомлень: 2753
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 07:59

  otg написав:Кадыров хвастается что взяли Северодонецк. Врет? Кто то что то знает?

Тут знають
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10884
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 08:03

  otg написав:Кадыров хвастается что взяли Северодонецк. Врет? Кто то что то знает?

взяли автовокзал на окраине города и гостиницу Мир, там же, кажется их уже отбили...

а этот тиктокер хайпит как и бутусов: Медиапроект Get Kit со ссылкой на источник в кремле сообщает что путина раздражает никчемность кадыровских банд в Украине на фоне неуемной медийной активности. Генералы и лубянка готовы решить вопрос с кадыровым по отмашке путина т.к. никакой поддержки среди чеченцев у него нет
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7365
З нами з: 20.11.08
Подякував: 130 раз.
Подякували: 1963 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 08:08

Суббота 28.05.2022г, в утреннем отчете президенту роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 33812 человек. Данные на 6:00 по московскому времени .
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 27 мая это 8903 дохлых. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 3 июня. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
33812+8903=42715 - норм, эти цифры не включают мясо из л-днр...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7365
З нами з: 20.11.08
Подякував: 130 раз.
Подякували: 1963 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 08:11

  vitaliian написав:
  prodigy написав:проблема не в этом, что у них заканчивается...а в том, что у нас медленно прибавляется
я на эту тему высказывался давно, дают ровно столько чтобы мы не проиграли. Стратегия строится на том, что враг сам должен истощиться и умереть или пойти на переговоры (результатом которых будет откат на позиции 23.02 и снятие санкций).

Ранее я писал что на параде 9 мая не было морпехов, тогда некоторые источники говорили что морпехи всех русских флотов - на войне в Украине. И вот одно маленькое доказательство

Сегодня в Березниках (Пермский край, РФ), закопали груз200, который перешел в состояние наVOZа 17 мая. Это морпех 336-й обрмп ( в/ч 06017), ппд которой, на минуточку - Балтийский флот, Калининградская область, пока еще оккупированная РФ. В 2014 подразделения 336-й обрмп топтались у границы Украины в Ростовской области, возможно, участвовали в боях на Донбассе, но прямых свидетельств этому у нас не было. Позже их частично катали на боевые в Сирию. И вот теперь их активно утилизируют в Украине, уменьшая боеспособность частей Балтийского флота, а сколько было пафоса про базу возле Калининграда и "сдерживание НАТО"

@informnapalm


О том какая армия путина технологически отсталая шотландский эксперт выкатил большую статью.
https://www.theatlantic.com/ideas/archi ... ar/638423/

In Ukraine, by contrast, many Russian tanks have been picked off at distances of two miles or more, by small groups of well-concealed Ukrainian soldiers using handheld anti-tank weapons.


3 позиции у Запада(и в мире) по Украине:

1) В.Британия, Польша, и страны Балтии-бить гадину до ее кончины
2)Германия-Франция (Кипр, Мальта, Венгрия и Китай)-дать сохранить лицо пуйлу, не унижать раису (отсюда вытекает практический смысл-хотят дешевый газ и нефть и тормозят с санкциями и поставкой оружия), довавим Израиль (который боится активизации Хезболлы которую угрожают организовать русские)
и заблокировал немцам поставки оружия сделанного по лецензии Израиля
3)США -вроде как главный союзник, но там несколько лагерей со своими стратегиями:
-не помогать Украине активно (пусть 2 стороны ослабнут до минимума)-эти в меньшинстве
-помогать, но так чтобы Украина не смогла победить быстро (отсюда бюрократия и показуха с спец.рейсом доставили указ в Корею)
-помогать Украине победить быстрее (получить премию миротворца), предотвратить мировой голод , экологическую катастрофу (но...)-а вдруг путин использует ЯО (т.е. вроде начинают хорошо, потом сами себя пугают и сомневаються в победе и скорей бы мир (даже с потерей "половины" территорий)-сюда можно отнести и Байдена
-про консерву кремля Киссинджера (99лет политику, Карл) все уже слышали

старая Европа (и США в том числе) боится передела сфер влияния в Европе (и мире)
-в случае победы у нас второая армия в мире, мы делаем союз с Британием, Польшей и Балтией и эге-ого (нашего союза уже сегодня боится Германия-Франция-Италия), США не знает, кто будет главным подрядчиком в восстановлении экономики Украины (не дай бог Турция-она ближе логистически, и стройматериалы обойдутся дешевле)

все это такая чухня...чисто чесать язык "аналитикам" на ТВ/интернете
даже если победим до НГ2022 (это 20% вероятности при самом лучшем снабжении, и лендлизе на всю катушку, включая F16/F15), то минимум 5 на восстановление всего разрушенного (єто если включаться 30 стран и поделят страну на секторы, где каждая страна будет восстанавливать свой сектор, а наших "политиков" местных туда не подпускать на пушечный выстрел)
prodigy
 
Повідомлень: 7976
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3003 раз.
Подякували: 2913 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 08:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

otg написав:Трамп прав как бы нам не хотелось что б было по др.:
    Рубль сейчас сильнее, чем когда-либо, Он также высказался о ситуации на Украине -войну могла бы остановить нефть по 30−40 долларов за баррель.


И чем это хорошо для них? Обыватель все равно купить валюту не может по такому курсу. Импортёры по факту не дополучают рублей при продолжающейся инфляции.
Нефть они продолжают продавать за валюту. Единственно что изменилось это то что конвертирует их сразу сам продавец, а не потом покупатель. И как кстати Трамп предлагает по 30-40 нефть сделать? Как то малопонятно это.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3807
З нами з: 24.06.15
Подякував: 77 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 08:26

  edvardd написав:Суббота 28.05.2022г, в утреннем отчете президенту роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 33812 человек. Данные на 6:00 по московскому времени .
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 27 мая это 8903 дохлых. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 3 июня. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
33812+8903=42715 - норм, эти цифры не включают мясо из л-днр...
Я уже говорил, есть мнение что это проект "конторы" Не знаю правда зачем это им нужно. Но надо трезво анализировать. Как правило 300-х в три раза больше. То бишь от группировки направленной на захват Украины уже практически ничего не должно остаться. В реале, даже с учетом подтягивания резервов у орков значительная группировка и это не считая подразделения обеспечения и пр.
otg
 
Повідомлень: 2753
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1182118311841185>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: otg і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95640
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 452926
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3008
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.