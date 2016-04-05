Який же тупий народ! Виходячи з цієї логіки - хтось до Бутусова зняв відосік, з якого орки дізналися про існування того мосту! [/quote]
такие видосики переводят уровень места с локального (может уже отчитались о разрушении) на высший (вы чё там совсем охуэли, быстро развалить, что и было исполнено), кроме того этот дятел понимая последствия специально запостил видосик, для поднятия возле себя хайпа, прекрасно просчитав, что от судовой системы вследствии пробелов в законах ему ничего не будет, а военные- та буй с ними, им не привыкать без снабжения, а раненные, пусть вплавь...зато рейтинги ему обеспечены...
div_tmp написав: Из видео видно что он идет в сопровождении, тоесть военные разрешили ему это снимать, значит они не видели в этом какой либо опасности. Им думаю виднее чем какойто тыловой дуре
Если военные разрешили ему снимать, то еще военные должны получить пиз-лей. Не знаю сколько Вам лет и знаете ли, но в совке мосты охранялись в мирное время. Мост всегда был стратегическим охраняемым объектом, а здесь ходят и выкладывают на блюдечке видосики.
Трамп прав как бы нам не хотелось что б было по др.:
Рубль сейчас сильнее, чем когда-либо, заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге своих сторонников в штате Вайоминг. По мнению политика, дорогая нефть и переход на расчеты за энергоносители в собственной валюте позволяют России зарабатывать «целое состояние». «Он (рубль. — Прим. ред.) — на исторических максимумах, потому что цены на нефть сейчас так высоки — выше, чем когда-либо», — отметил Трамп. Россия зарабатывает целое состояние, продавая нефть по этим ценам, и они сейчас принимают только рубли, только эту валюту. Он также высказался о ситуации на Украине -войну могла бы остановить нефть по 30−40 долларов за баррель.
otg написав:Кадыров хвастается что взяли Северодонецк. Врет? Кто то что то знает?
взяли автовокзал на окраине города и гостиницу Мир, там же, кажется их уже отбили...
а этот тиктокер хайпит как и бутусов: Медиапроект Get Kit со ссылкой на источник в кремле сообщает что путина раздражает никчемность кадыровских банд в Украине на фоне неуемной медийной активности. Генералы и лубянка готовы решить вопрос с кадыровым по отмашке путина т.к. никакой поддержки среди чеченцев у него нет
Суббота 28.05.2022г, в утреннем отчете президенту роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 33812 человек. Данные на 6:00 по московскому времени . Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 27 мая это 8903 дохлых. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 3 июня. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю. 33812+8903=42715 - норм, эти цифры не включают мясо из л-днр...
prodigy написав:проблема не в этом, что у них заканчивается...а в том, что у нас медленно прибавляется
я на эту тему высказывался давно, дают ровно столько чтобы мы не проиграли. Стратегия строится на том, что враг сам должен истощиться и умереть или пойти на переговоры (результатом которых будет откат на позиции 23.02 и снятие санкций).
Ранее я писал что на параде 9 мая не было морпехов, тогда некоторые источники говорили что морпехи всех русских флотов - на войне в Украине. И вот одно маленькое доказательство
Сегодня в Березниках (Пермский край, РФ), закопали груз200, который перешел в состояние наVOZа 17 мая. Это морпех 336-й обрмп ( в/ч 06017), ппд которой, на минуточку - Балтийский флот, Калининградская область, пока еще оккупированная РФ. В 2014 подразделения 336-й обрмп топтались у границы Украины в Ростовской области, возможно, участвовали в боях на Донбассе, но прямых свидетельств этому у нас не было. Позже их частично катали на боевые в Сирию. И вот теперь их активно утилизируют в Украине, уменьшая боеспособность частей Балтийского флота, а сколько было пафоса про базу возле Калининграда и "сдерживание НАТО"
In Ukraine, by contrast, many Russian tanks have been picked off at distances of two miles or more, by small groups of well-concealed Ukrainian soldiers using handheld anti-tank weapons.
3 позиции у Запада(и в мире) по Украине:
1) В.Британия, Польша, и страны Балтии-бить гадину до ее кончины 2)Германия-Франция (Кипр, Мальта, Венгрия и Китай)-дать сохранить лицо пуйлу, не унижать раису (отсюда вытекает практический смысл-хотят дешевый газ и нефть и тормозят с санкциями и поставкой оружия), довавим Израиль (который боится активизации Хезболлы которую угрожают организовать русские) и заблокировал немцам поставки оружия сделанного по лецензии Израиля 3)США -вроде как главный союзник, но там несколько лагерей со своими стратегиями: -не помогать Украине активно (пусть 2 стороны ослабнут до минимума)-эти в меньшинстве -помогать, но так чтобы Украина не смогла победить быстро (отсюда бюрократия и показуха с спец.рейсом доставили указ в Корею) -помогать Украине победить быстрее (получить премию миротворца), предотвратить мировой голод , экологическую катастрофу (но...)-а вдруг путин использует ЯО (т.е. вроде начинают хорошо, потом сами себя пугают и сомневаються в победе и скорей бы мир (даже с потерей "половины" территорий)-сюда можно отнести и Байдена -про консерву кремля Киссинджера (99лет политику, Карл) все уже слышали
старая Европа (и США в том числе) боится передела сфер влияния в Европе (и мире) -в случае победы у нас второая армия в мире, мы делаем союз с Британием, Польшей и Балтией и эге-ого (нашего союза уже сегодня боится Германия-Франция-Италия), США не знает, кто будет главным подрядчиком в восстановлении экономики Украины (не дай бог Турция-она ближе логистически, и стройматериалы обойдутся дешевле)
все это такая чухня...чисто чесать язык "аналитикам" на ТВ/интернете даже если победим до НГ2022 (это 20% вероятности при самом лучшем снабжении, и лендлизе на всю катушку, включая F16/F15), то минимум 5 на восстановление всего разрушенного (єто если включаться 30 стран и поделят страну на секторы, где каждая страна будет восстанавливать свой сектор, а наших "политиков" местных туда не подпускать на пушечный выстрел)
otg написав:Трамп прав как бы нам не хотелось что б было по др.:
Рубль сейчас сильнее, чем когда-либо, Он также высказался о ситуации на Украине -войну могла бы остановить нефть по 30−40 долларов за баррель.
И чем это хорошо для них? Обыватель все равно купить валюту не может по такому курсу. Импортёры по факту не дополучают рублей при продолжающейся инфляции. Нефть они продолжают продавать за валюту. Единственно что изменилось это то что конвертирует их сразу сам продавец, а не потом покупатель. И как кстати Трамп предлагает по 30-40 нефть сделать? Как то малопонятно это.
edvardd написав:Суббота 28.05.2022г, в утреннем отчете президенту роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 33812 человек. Данные на 6:00 по московскому времени . Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 27 мая это 8903 дохлых. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 3 июня. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю. 33812+8903=42715 - норм, эти цифры не включают мясо из л-днр...
Я уже говорил, есть мнение что это проект "конторы" Не знаю правда зачем это им нужно. Но надо трезво анализировать. Как правило 300-х в три раза больше. То бишь от группировки направленной на захват Украины уже практически ничего не должно остаться. В реале, даже с учетом подтягивания резервов у орков значительная группировка и это не считая подразделения обеспечения и пр.