Додано: Нед 29 тра, 2022 08:31

Aps написав:

И чем это хорошо для них? Обыватель все равно купить валюту не может по такому курсу. И чем это хорошо для них? Обыватель все равно купить валюту не может по такому курсу.

Импортёры по факту не дополучают рублей при продолжающейся инфляции.

Нефть они продолжают продавать за валюту. Единственно что изменилось это то что конвертирует их сразу сам продавец, а не потом покупатель.

И как кстати Трамп предлагает по 30-40 нефть сделать? Как то малопонятно это.

Обыватель покупает импортную технику задешевле. Валюта им нужна была лишь для отдыха за кордоном. Сейчас не летают.Зачем импортерам рубли? Они покупают все за валюту.Ну это да, но там есть один нюанс. Рублей они могут напечатать сколько хотят.Байден прижал нефтяников в США. Трамп рассказывает что при нем они б добывал нефти в разы и ей бы он завалил рынок. Соответственно цены упали б.