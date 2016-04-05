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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 тра, 2022 08:31
Aps написав:
И чем это хорошо для них? Обыватель все равно купить валюту не может по такому курсу.
Обыватель покупает импортную технику задешевле. Валюта им нужна была лишь для отдыха за кордоном. Сейчас не летают.
Импортёры по факту не дополучают рублей при продолжающейся инфляции.
Зачем импортерам рубли? Они покупают все за валюту.
Нефть они продолжают продавать за валюту. Единственно что изменилось это то что конвертирует их сразу сам продавец, а не потом покупатель.
Ну это да, но там есть один нюанс. Рублей они могут напечатать сколько хотят.
И как кстати Трамп предлагает по 30-40 нефть сделать? Как то малопонятно это.
Байден прижал нефтяников в США. Трамп рассказывает что при нем они б добывал нефти в разы и ей бы он завалил рынок. Соответственно цены упали б.
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otg
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Додано: Нед 29 тра, 2022 08:47
otg написав: Обыватель покупает импортную технику задешевле.
У них импорт рухнул на 89%. это 6ольше чем на млрд в день. Им скоро нечего будет покупать. Контрабасом ну или как они называют "параллельный импорт" в промышленных объёмах не поставишь.
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Додано: Нед 29 тра, 2022 08:49
otg написав:Зачем импортерам рубли? Они покупают все за валюту.
не проснулся ещё. ) Экспортеров имел ввиду.
Востаннє редагувалось Aps
в Нед 29 тра, 2022 08:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 тра, 2022 08:49
otg написав:
Трамп прав как бы нам не хотелось что б было по др.:
Рубль сейчас сильнее, чем когда-либо, заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге своих сторонников в штате Вайоминг. По мнению политика, дорогая нефть и переход на расчеты за энергоносители в собственной валюте позволяют России зарабатывать «целое состояние».
«Он (рубль. — Прим. ред.) — на исторических максимумах, потому что цены на нефть сейчас так высоки — выше, чем когда-либо», — отметил Трамп. Россия зарабатывает целое состояние, продавая нефть по этим ценам, и они сейчас принимают только рубли, только эту валюту. Он также высказался о ситуации на Украине -войну могла бы остановить нефть по 30−40 долларов за баррель.
Проверить Трампа проще простого. Открываем график на месяцах – и что мы видим?
К примеру, февраль 2013г. 30 руб за доллар.
Дальше лень было искать
Востаннє редагувалось AlexxK
в Нед 29 тра, 2022 08:59, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 29 тра, 2022 08:51
otg написав:
Нефть они продолжают продавать за валюту. Единственно что изменилось это то что конвертирует их сразу сам продавец, а не потом покупатель.
Ну это да, но там есть один нюанс. Рублей они могут напечатать сколько хотят.
Ну напечатают. Как это повлияет на эту схему продажи?
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Додано: Нед 29 тра, 2022 08:55
Aps написав:
Ну да не проснулся ещё. Экспортеров имел ввиду.
Ну экспортеры да, но они учитывая высокие цены на нефть не бедствуют. Бюджет получает меньше чем мог, но опять же с такой ценой нефти ничего не теряют. Пока от санкций особых проблем в целом они не имеют. Военка да, но они пока работают на складских запасах. Хотят контрабандой все завозить. Вешают лапшу что смогут все импортозаместить. Хотя что то может и смогут. Вопрос сколько бабла будет в это вложено.
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otg
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Додано: Нед 29 тра, 2022 08:55
otg написав: Байден прижал нефтяников в США. Трамп рассказывает что при нем они б добывал нефти в разы и ей бы он завалил рынок. Соответственно цены упали б.
Говорить не мешки ворочить.) Имхо Байден будет делать все возможное что бы обвалить цену на нефть.
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Додано: Нед 29 тра, 2022 08:58
Aps написав: otg написав:
Нефть они продолжают продавать за валюту. Единственно что изменилось это то что конвертирует их сразу сам продавец, а не потом покупатель.
Ну это да, но там есть один нюанс. Рублей они могут напечатать сколько хотят.
Ну напечатают. Как это повлияет на эту схему продажи?
На схему не повлияет, просто дает дополнительный маневр используя доп средства, плюс психологический эффект. Вы думаете чего они собирали ОДКБ? Всех хотят пересадить на рубль.
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Додано: Нед 29 тра, 2022 09:00
Aps написав:
Говорить не мешки ворочить.) Имхо Байден будет делать все возможное что бы обвалить цену на нефть.
Но пока Трамп частично прав. Байден закрыл проект нефтегона с Канады, отменил все преференции добытчикам сланцевых ресурсов.
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otg
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Додано: Нед 29 тра, 2022 09:06
Aps написав:
У них импорт рухнул на 89%. это 6ольше чем на млрд в день. Им скоро нечего будет покупать. Контрабасом ну или как они называют "параллельный импорт" в промышленных объёмах не поставишь.
Вы думаете что если кто то не купит Cartier или Chanel это будет большая проблемы для экономики? Как правило большинство сокращений за счет подобного.
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