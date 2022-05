Додано: Нед 29 тра, 2022 09:38

Shaman написав: prodigy написав: ...

-про консерву кремля Киссинджера (99лет политику, Карл) все уже слышали

... ...-про консерву кремля Киссинджера (99лет политику, Карл) все уже слышали...

а где-то есть речь Киссинджера целиком, желательно в переводе?

а то очень много цитат, хотелось бы в контексте всего текста.



я бы в любом случае не называл Киссинджера консервой Раши. Просто он немного больше думает об Америке, чем об Украине - это да



Большая шахматная доска Бзежинского тоже оказалась не совсем о том, какие цитаты оттуда дергали а где-то есть речь Киссинджера целиком, желательно в переводе?а то очень много цитат, хотелось бы в контексте всего текста.я бы в любом случае не называл Киссинджера консервой Раши.Большая шахматная доска Бзежинского тоже оказалась не совсем о том, какие цитаты оттуда дергали

Просто он немного больше думает об Америке, чем об Украине - это да



вот вам речь старого предателя, говорит медленно, любой школьник пойметфигня...Кинссинджер имеет подмоченную "репутацию" миротворца и премию взял не отказался (по читайте о нем много негатива за его "миротворчество),” he said. “Ideally, the dividing line should be a return to the status quo ante,” he added, apparently referring to a restoration of Ukraine’s borders as they were before the war began in February. “Pursuing the war beyond that point would not be about the freedom of Ukraine, but a new war against Russia itself.”No sooner had Mr. Kissinger uttered those words than his statements drew a loud backlash on social media and beyond. Many critics said the man who famously preached realism in international relations was suggesting something patently unrealistic.Richard N. Haass, the president of the influential Council on Foreign Relations, wrote on Twitter that Mr. Kissinger’s suggestion would “likely be rejected by Ukraine as asking it to give up too much & by Putin for giving Russia too little.”