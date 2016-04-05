edvardd написав:Суббота 28.05.2022г, в утреннем отчете президенту роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 33812 человек. Данные на 6:00 по московскому времени . Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 27 мая это 8903 дохлых. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 3 июня. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю. 33812+8903=42715 - норм, эти цифры не включают мясо из л-днр...
Я уже говорил, есть мнение что это проект "конторы" Не знаю правда зачем это им нужно. Но надо трезво анализировать. Как правило 300-х в три раза больше. То бишь от группировки направленной на захват Украины уже практически ничего не должно остаться. В реале, даже с учетом подтягивания резервов у орков значительная группировка и это не считая подразделения обеспечения и пр.
з початку квітня (коли вони драпали з під Київа і Черногова) була проведена мобілізація першого резерву (а також новий весняний призив)-це десь бриблизно 100к
Командування 27 окремої мотострілецької бригади із складу 1-ої танкової армії Західного військового округу РФ, залученої до війни проти України, вирішили перенести свій командний пункт подалі від зони дії артилерії ЗСУ.
Так окупанти готуються до передачі українським силам потужних далекобійних РЗСВ типу Himars і M270, пише Defense Express.
otg написав:Трамп прав как бы нам не хотелось что б было по др.:
Рубль сейчас сильнее, чем когда-либо, Он также высказался о ситуации на Украине -войну могла бы остановить нефть по 30−40 долларов за баррель.
И чем это хорошо для них? Обыватель все равно купить валюту не может по такому курсу. Импортёры по факту не дополучают рублей при продолжающейся инфляции. Нефть они продолжают продавать за валюту. Единственно что изменилось это то что конвертирует их сразу сам продавец, а не потом покупатель. И как кстати Трамп предлагает по 30-40 нефть сделать? Как то малопонятно это.
сейчас прорабатывают 2 варианта: 1- установить налог на моцкальскую нефть, чтобы им платить 40 баксов, а остальное нам 2- идут переговоры с Саудами, чтобы они залили рынок как в 80ё- угробили совок...
Aps написав: Говорить не мешки ворочить.) Имхо Байден будет делать все возможное что бы обвалить цену на нефть.
Будет, естественно. Но пока ни Венесуэлой ни с Ираном особо не договорился. Российские эмиссары расползлись по миру что б помешать любым санкциям. Плохо пока у него это получается.
несколько последних страниц пестрят твоими сообщениями - и все в духе, в Раше не все так плохо, можно сказать и хорошо. а в Америке все плохо, ничего у них не получается. вот к чему это???
реальные проблемы в Раше есть, но о них ты молчок. ни одна страна под санкциями нормально не может жить, как бы не пыжилась. Пример Ирана показателен.
зато мнимые достижения - доллар по 55 деревянных - это круто. ты осязаешь доллар 35 грн и 55 руб - не чувствуешь диссонанса? о том, что это убивает весь экспорт - промолчим, нам это на руку. а импорта там пока нет нормального.
Aps написав: Говорить не мешки ворочить.) Имхо Байден будет делать все возможное что бы обвалить цену на нефть.
Будет, естественно. Но пока ни Венесуэлой ни с Ираном особо не договорился. Российские эмиссары расползлись по миру что б помешать любым санкциям. Плохо пока у него это получается.
несколько последних страниц пестрят твоими сообщениями - и все в духе, в Раше не все так плохо, можно сказать и хорошо. а в Америке все плохо, ничего у них не получается. вот к чему это???
реальные проблемы в Раше есть, но о них ты молчок. ни одна страна под санкциями нормально не может жить, как бы не пыжилась. Пример Ирана показателен.
зато мнимые достижения - доллар по 55 деревянных - это круто. ты осязаешь доллар 35 грн и 55 руб - не чувствуешь диссонанса? о том, что это убивает весь экспорт - промолчим, нам это на руку. а импорта там пока нет нормального.
Надо реально смотреть на ситуацию, а не петь парадные реляции, что бы что изменилось к лучшему. Ты далек до экономики.
prodigy написав:... -про консерву кремля Киссинджера (99лет политику, Карл) все уже слышали ...
а где-то есть речь Киссинджера целиком, желательно в переводе? а то очень много цитат, хотелось бы в контексте всего текста.
я бы в любом случае не называл Киссинджера консервой Раши.
Просто он немного больше думает об Америке, чем об Украине - это да
Большая шахматная доска Бзежинского тоже оказалась не совсем о том, какие цитаты оттуда дергали
вот вам речь старого предателя, говорит медленно, любой школьник поймет
Просто он немного больше думает об Америке, чем об Украине - это да
фигня...Кинссинджер имеет подмоченную "репутацию" миротворца и премию взял не отказался (по читайте о нем много негатива за его "миротворчество)
“Negotiations need to begin in the next two months before it creates upheavals and tensions that will not be easily overcome,” he said. “Ideally, the dividing line should be a return to the status quo ante,” he added, apparently referring to a restoration of Ukraine’s borders as they were before the war began in February. “Pursuing the war beyond that point would not be about the freedom of Ukraine, but a new war against Russia itself.”
No sooner had Mr. Kissinger uttered those words than his statements drew a loud backlash on social media and beyond. Many critics said the man who famously preached realism in international relations was suggesting something patently unrealistic.
“It’s a pity that the former U.S. secretary of state believes that giving up on part of the sovereign territory is a way for peace for any country!” Inna Sovsun, a member of the Ukrainian parliament, wrote on Twitter.
Richard N. Haass, the president of the influential Council on Foreign Relations, wrote on Twitter that Mr. Kissinger’s suggestion would “likely be rejected by Ukraine as asking it to give up too much & by Putin for giving Russia too little.”
otg написав:Будет, естественно. Но пока ни Венесуэлой ни с Ираном особо не договорился. Российские эмиссары расползлись по миру что б помешать любым санкциям. Плохо пока у него это получается.
несколько последних страниц пестрят твоими сообщениями - и все в духе, в Раше не все так плохо, можно сказать и хорошо. а в Америке все плохо, ничего у них не получается. вот к чему это???
реальные проблемы в Раше есть, но о них ты молчок. ни одна страна под санкциями нормально не может жить, как бы не пыжилась. Пример Ирана показателен.
зато мнимые достижения - доллар по 55 деревянных - это круто. ты осязаешь доллар 35 грн и 55 руб - не чувствуешь диссонанса? о том, что это убивает весь экспорт - промолчим, нам это на руку. а импорта там пока нет нормального.
Надо реально смотреть на ситуацию, а не петь парадные реляции, что бы что изменилось к лучшему. Ты далек до экономики.
ты не первый, кто заявляет, что я далек от экономики. по факту, выясняется, что намного лучше разбираюсь, когда переходим к цифрам, чем оппоненты, которые так говорят. у них просто аргументы заканчиваются
так зачем ты поешь парадные реляции Раше? ты не реальную картину даешь, и именно отбираешь позитив. а вот об Украине и помощи от Запада - побольше негатива, тоже необъективную картину.